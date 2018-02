Dobra vijest za potrošače na splitskom području: voda bi uskoro mogla biti za piće!

Iz splitskog Vodovoda i kanalizacije u nedjelju ujutro stigla je obavijest o najnovijim rezultatima mjerenjima mutnoće vode. Granična vrijednost je 4 NTU:



GRAD SPLIT:

1. MEJE 4,64 NTU

2. AUTOBUSNI KOLODVOR 4,75 NTU

3. ŠKRAPE 4,54 NTU

4. SUĆIDAR (TRŽNICA) 4,92 NTU

5. RAVNE NJIVE 4,96 NTU

6. MERTOJAK 5,90 NTU - uzorkovano u 8 h 30 min

6.1. MERTOJAK 4,60 NTU - uzorkovano u 10 h 30 min

7. SOLIN (CENTAR) 3,99 NTU

8. MRAVINCE 4,25 NTU

9. KLIS MEGDAN 4,10 NTU

10. KAŠTEL SUĆURAC 5,16 NTU

11. KAŠTEL STARI 4,70 NTU

12. OKRUG 4,51 NTU

13. MEDENA 5,29 NTU

14. KOPILICA (SLAVINA) - uzorkovano u 10:30 sati 3,90 NTU



S lokacije Mertojak vidljivo je da u roku od dva sata dolazi do smanjenja pokazatelja mutnoća 1,30 NTU. Na nekim lokacijama već sada je mutnoća unutar dozvoljenih granica ispod 4 NTU (Solin - centar, Kopilica).



Trenutno izvorište Jadra također je u opadanju i vrijednosti su 4,43 NTU!



Vidljivo je da mutnoća opada te se, uz sadašnji trend, očekuje pad mutnoće na izvorištu Jadra ispod 4 NTU do 14 sati, a do kraja dana i u vodoopskrbnom sustavu.



Djelatnici VIK-a pospješuju izmjenu vode u vodoopskrbnom sustavu otvaranjem muljnih ispusta.



Uskoro se očekuju rezultati ispitivanja mutnoće laboratorija NZJZ, te će se potom znati mišljenje stručnjaka Zavoda vezano za ukidanje ili ostanak preporuke o prokuhavanju vode za malodobne, starije i imunokompromitirajuće osobe.