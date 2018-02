Koliko ćemo godina čekati rješenje za zamućenu vodu? Pokusni filtar uskoro stiže na Jadro

Čim padne malo obilnija kiša, već je svima jasno, voda u špinama je zamućena, pa je sličan problem nastao i u četvrtak.



Tako je prošle godine bilo više puta u trajanju po nekoliko dana, što je uznemirilo građane i potaknulo brojna pitanja, a vjerojatno i utjecalo na brojna nagađanja o lošoj kvaliteti vode ili njezinoj zagađenosti.



Prve veće padaline u 2018. dogodile su se u vrijeme spekuliranja o vodi zagađenoj arsenom i/ili otrovnim česticama koje dolaze s Karepovca, što su iz "Vodovoda i kanalizacije" (ViK) oštro odbacili.



– Poučeni prošlogodišnjim iskustvima slobodno možemo reći da je voda uredna za piće i bakteriološki ispravna. Svi uzorci uzimani tijekom onih prošlogodišnjih dana, kada je voda također bila zamućena, bili su adekvatni za ljudsku potrošnju, ali mi smo s obzirom na zakonske odredbe dužni o tome izvijestiti nadležne službe i javnost. Ljudi moraju shvatiti da nije sve u bistrini vode – naglasio je Božidar Čapalija, pomoćnik ViK-ova tehničkog direktora.



Ipak, mnogi će radije u ovakvim danima izabrati kupnju vode u plastičnoj ambalaži, a ima i onih koji s tom praksom nisu ni prestali od prvih lanjskih višednevnih zamućenja. Još od prvih takvih pojava zaziva se ugradnja filtra uz vodocrpilište, no na to ćemo morati čekati još tri do četiri godine.



Sredinom siječnja je ponuda tvrtke "Zagreb Tehnobiro", vrijedna oko pola milijuna kuna, ocijenjena najpovoljnijom nakon natječaja za pilot-uređaj kojim će se odrediti adekvatna tehnologija filtracije potrebna da razina mutnoće bude unutar propisanih vrijednosti.

U tom kontekstu, upravo će slična zamućenja na izvorištu Jadra pomoći da se pronađe najbolja metoda filtracije.



– U tijeku su pripreme da oni krenu s poslom, naručili smo kontejner u kojem će sve to biti, tu se dovode struja i voda te slijedi montiranje opreme. Rok obavljanja posla je šest mjeseci – rekao je Čapalija i dodao da poslije definiranja najprimjerenije tehnologije pročišćavanja vode treba krenuti u izradu projekta, nabavu dozvola, prikupljanje sredstava te odabrati izvođača preko nadmetanja, pa ne čudi što ćemo se morati načekati.