Nasilni muškarac je u petak oko 12.30 u ambulanti opće medicine u Požeškoj ulici u Splitu opalio pljusku medicinskoj sestri i udarcem šakom bacio jednog od pacijenata na pod, nakon čega je pobjegao.

Policija je odmah nakon dojave i razgovora sa svjedocima krenula u potragu za nasilnikom kojemu su saznali identitet, tako da je mala vjerojatnost da će dugo biti u bijegu.



– Strašno je bilo to gledati, u čekaonicu je ušao visoki, jaki muškarac od 40-ak godina u “spitfajerici” i došao do medicinske sestre tražeći neku uputnicu. Kada mu je kazala da mu je ne može dati, počeo je vikati i prijetiti, nakon čega joj je opalio pljusku. Bidna cura ima jedva 20 godina, a on toliki, još ne mogu vjerovati.



Na taj prizor je skočio jedan od pacijenata iz čekaonice i krenuo obraniti medicinsku sestru, a mogu vam kazati da ni on nije bio malešan i slab. Nije mu koristilo šta je krupan jer kad ga je nasilnik udarao šakom u glavu, pao je na pod, a divljak je još prije izlaska prevrnuo stol i nestao kroz vrata.



Čovjek kojeg je udario nije odmah mogao doći sebi i ustati s poda. Sve to su gledale i majke i djeca koja su bila tu – priča nam zgroženi očevidac.



Kako saznajemo iz PU splitsko-dalmatinske, prema prvim informacijama nitko od napadnutih nema vidljivih ozljeda i nije zatražio liječničku pomoć. Za počiniteljem se traga, a nakon kriminalističke obrade procijenit će se koja će prijava biti podnesena protiv njega.



Kako saznajemo, ne radi se o osobi koja je došla po metadonsku terapiju zbog eventualnih problema s ovisnošću o drogi.