Novi vlasnik zgrade 'Rektorata' : Dogovorit ćemo se s Katastrom, građani će imati posebni ulaz u zgradu

Jedna od točaka dnevnog reda na današnjoj sjednici Gradskog vijeća bit će poteštatov prijedlog da se Grad odrekne prava prvokupa zgrade bivšeg sveučilišnog Rektorata u Livanjskoj 5.



Ponudu od 2,7 milijuna eura već je dostavila investitorska tvrtka "Quatro company" u vlasništvu obitelji Pulić koja je i sklopila ugovor s akademskom institucijom. Kako smo već pisali, natječaj za prikupljanje ponuda za kupnju atraktivne nekretnine pratio je sukob suvlasnika, Državne geodetske uprave (DGU) i Sveučilišta, oko imovinskopravnih pitanja.

Katastar je prozvao visokoškolsku ustanovu da mu je radi prodaje zgrade ormarom blokirala prolaz predviđen za evakuacijski put u slučaju požara, kao i pristup Cropos anteni na krovu koja omogućava podatke pomorcima i geometrima. Upozoravali su da se ne može drugom suvlasniku samovoljno zagraditi pristup zajedničkim dijelovima objekta u kojemu Katastar ima podrumske prostorije.



Iz Sveučilišta su, podsjetimo, poručivali kako neće odustati od namjere da prodaju prostore Rektorata.

- Mi ćemo se zajedno s kupcem boriti za ovaj prostor. Nismo se mogli dogovoriti s gospodom iz Katastra jer oni nisu to htjeli. Mogu nas ucijeniti, omesti našu prodaju, ali mi ćemo ustrajati i nećemo posustati. Imamo obavezu i prema Vladi da prodamo nekretninu jer je to dio ugovora po kojemu smo preuzeli bivšu upravnu zgradu "Brodomerkura" za potrebe Rektorata i Filozofskog fakulteta - izjavio je tada za naš list rektor prof. dr. Šimun Anđelinović.

DGU se obratio Ministarstvu znanosti zbog “uzurpacija i poduzimanja nezakonitih radnji od strane Sveučilišta u Splitu”. U odgovoru koji smo dobili od resorne administracije navodi se kako su odgovorili DGU-u da oni "nisu nadležni za vlasnička pitanja, nego Općinski sud".



- Nadamo se da se ovaj spor vezan uz korištenje spomenute nekretnine može riješiti dogovorom između Državne geodetske uprave i Sveučilišta, bez potrebe za pokretanjem sudskog postupka zbog smetanja posjeda - poručili su iz Ministarstva.

U međuvremenu, između geodetske središnjice u Zagrebu i Sveučilišta pokrenuti su pregovori. U DGU-u tvrde kako su na njihovu inicijativu održana dva sastanka s akademskim čelništvom “radi pronalaženja zakonitog načina rješenja spora, a bez pokretanja sudskog postupka”.



- U tu svrhu Sveučilište je u dogovorenom roku dostavilo i potrebnu dokumentaciju, na temelju koje će se uskoro, nadamo se, moći formalizirati dogovor o reguliranju vlasništva, odnosno korištenja navedenog prostora kojim će se zadovoljiti potrebe i interesi i Državne geodetske uprave i Sveučilišta - istaknuli su iz DGU-a.



U "Quatro companyju", koji bivši Rektorat planira pretvoriti u hotel, smatraju da se nazire rješenje spora.

- Imao sam kontakte s DGU-om. Mislim da se može, na obostrano zadovoljstvo, mene kao budućeg investitora i njih kao suvlasnika jednog dijela te zgrade, napraviti prijedlog novog etažiranja. Ja sam vlasnik 80 posto objekta, a oni 20 posto, svatko ima pravo na zajedničke dijelove zgrade. Što se tiče servisiranja antene, to nije problem, ako se najavi odlazak gore. Napravit ću im i bolji pristup nego što su ga imali. Dvorište smo, mislim, isto riješili - najavljuje vlasnik Ivan Pulić.

- Oni prihvaćaju da stubište na gornjim katovima nije zajednički dio jer je etažiranje bilo napravljeno na “divlje”, a ne na dijelove, kako se inače radi. Građani imaju posebni ulaz iz dvorišta u Katastar, plato na ulazu će biti zajednički, skale naše gore, njihove dolje... Ukratko, mislim da ćemo riješiti sve kako treba - uvjeren je Pulić.