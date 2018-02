Umirovljeni brigadir ničim izazvan zatukao mačića metalnom šipkom: na sudu se branio šutnjom, no njegov su bestijalni čin u Uvali Baluni vidjeli mnogi svjedoci, među kojima i petogodišnja djevojčica

Splitsko Općinsko državno odvjetništvo zatražilo je od Općinskog suda da kaznenim nalogom s 9600 kuna kazni višestruko odlikovanog umirovljenog brigadira HV-a T.V. (63) iz Splita zbog toga što je ubio nedužnog mačića.



Naime, tereti ga se da je 23. prosinca prošle godine oko 11 sati u Uvali Baluni sjedio ispred prostora jediličarskog kluba "Mornar" te se u jednom trenutku, ničim izazvan, digao i bez ikakva razloga metalnom šipkom više puta snažno udario mačića smećkastosive boje, koji je od zadobivenih ozljeda uginuo.



Okrivljeni se branio šutnjom, no njegov su bestijalni čin vidjeli mnogi svjedoci. Jedan od njih kazao je da se 63-godišnjak odjednom udaljio te da se nakon toga začuo tupi udarac. Okrenuo se i vidio ga kako drži metalnu šipku koja je bila obložena na vrhu trakom za izolaciju kako ne bi kliznula. Svjedok je potom vidio mačića, kojeg su ljudi inače hranili, kako bježi prema stablu.



Umirovljeni brigadir tada je još dva puta, dok je pokušavala pobjeći, udario nesretnu životinju metalnom šipkom, a onda ju je uzeo u ruke i htio baciti u more.



Kad su ljudi počeli vikati što to radi, on je odgovorio da je mačić ionako mrtav te je otišao iza obližnjeg hangara. Nakon što se riješio beživotnog tijela, vratio se tamo gdje je prije sjedio i nastavio se ponašati kao da se ništa nije dogodilo.



Cijeli ovaj brutalni događaj vidjela je i petogodišnja djevojčica koja je tu bila s majkom koja je otišla naručiti kavu u obližnji kafić. Žena je posvjedočila da je čula tupi udarac te je dotrčala iz kafića misleći da joj je dijete palo.



No, vidjela je osobu kako u jednoj ruci drži šipku, a u drugoj mačića koji se koprcao te je začula udarce kojima je ovaj zatukao životinju. Morala je, nakon strahovitog prizora, smirivati svoju šokiranu djevojčicu uvjeravajući je da je mačić živ i da će biti dobro.



U optužnici je predloženo sudu da se, ako presudom ne bude izdan kazneni nalog, provede postupak i da se okrivljenog kazni s 80 dnevnih iznosa (160 kuna, s obzirom na njegovu mirovinu od gotovo pet tisuća kuna) odnosno s ukupno 12.800 kuna.



Inače, u Kaznenom zakonu stoji da će se onaj "tko usmrti životinju bez opravdanog razloga ili je teško zlostavlja, nanosi joj nepotrebne boli ili je izlaže nepotrebnim patnjama," kazniti kaznom zatvora do jedne godine.