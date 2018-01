U Splitu se lani vjenčalo gotovo tisuću parova, sklopljena su dva 'gay braka', a sudbonosna 'da' izrečena su i na Bilicama. Našla se među svima i jedna odbjegla nevjesta...

Zovu ga najvažnijim danom u životu, o njem’ sanjare sve male djevojčice, roditelji se trude uštedjeti koju kunu kako bi im dijete “na nivou” stalo pred oltar...



Dan vjenčanja u gradu pod Marjanom i dalje je najčešće subota, ali nije pravilo. Mladi svoju ljubav legaliziraju i ponedjeljkom i srijedom i petkom. Preciznije, lani je 399 parova sklopilo građanski brak, a njih 573 pred Bogom je obećalo vjernost i u dobru i u zlu.



Samo su dva para sklopila životno partnerstvo, čisto da znate: od 2014., otkad je na snagu stupio Zakon o životnom partnerstvu – u Splitu ih je sklopljeno sedam. U međuvremenu je jedno i razvrgnuto...



Zanimljivo je kako su u 2017. dva vjenčanja – odgođena. Jedno zbog toga što je zaručnica hitno završila u rodilištu, a drugo – zato što je odgođeno. Ne morate baš sve znati, zar ne? Odbjegla nevjesta.



Kad smo već kod mladenki – i dalje se najčešće obvezuju na vjernost odjevene u tradicionalnu bijelu vjenčanicu. No, ima ih i domišljatih, tako se jedan par vjenčao odjeven potpuno u – crno-bijelu kombinaciju.



Kako god, činjenica je da su Splićani na taj svoj veliki dan uistinu dostojanstveni, vrlo fino i decentno uređeni. Po Zakonu o pristojbama, ako niste znali, građansko vas vjenčanje košta 210 kuna u službenim prostorijama Matičnoga ureda na Bačvicama.



Ako pak poželite sklopiti brak izvan tog mjesta, a u okviru radnog vremena, ne deset kilometara izvan radijusa, onda će vas taj gušt koštati 2413 kuna. Recimo, prošle se godine to dogodilo čak dva puta, i to u – zatvoru.



Ima i onih koji ne mare koje je doba dana, pa ako se žele “zauvijek vezati” nakon 20 sati i, recimo, za vrijeme blagdana, taj će im đir iz džepa izbiti 8154 kune.



Ako niste znali, najpopularnija mjesta za vjenčanje u našem gradu, izvan crkava i Matičnog ureda, jesu: Sustipan, potom Galerija Meštrović, crkvica svetoga Jere na Marjanu i sve češće naše plaže. •