Sjednica Gradskog vijeća počela je obraćanjem predsjednika Jure Šundova(HGS), koji je gradonačelniku Andri Krstuloviću Opari, u ime svih vijećnika i svoje osobno ime, zaželio brzo ozdravljenje te što skoriji povratak na radno mjesto, sukladno povjerenju koje su mu dali građani.



– Vrijeme je da stavi sebe na prvo mjesto kako bi mogao sutra ponovno biti na raspolaganju gradu Splitu – poručio je Šundov, nakon čega je mogla početi važna sjednica.

Vijeće je u zadnjim satima zadanog roka jednoglasno donijelo odluku kojom se regulira pitanje prikupljanja i odvoza miješanog komunalnog otpada, uključujući i novi način obračuna cijena.



– Ono što možemo jest nadati se da će građani od sada savjesnije odvajati otpad, a što se tiče nas kao komunalne tvrtke, nastojat ćemo omogućiti svu tu infrastrukturu koju uredbom moramo postaviti. Tako ćemo morati nabaviti još desetak tisuća spremnika više na našim ulicama, možda ćemo zbog toga imati problema s parkiranjem i infrastrukturom, ali to su neke stvari koje moramo odraditi kako bismo u budućnosti imali manje problema s onim što nam sada stvara najviše nedaća, a to je Karepovac – najavio je Miroslav Delić, direktor "Čistoće".



U skorašnjem Planu gospodarenja otpadom definiran je novi izračun cijena prikupljanja i odvoza otpada.



– Umjesto dosadašnjeg načina izračuna po kvadraturi prostora, temeljit će se na udjelu u zajedničkom spremniku koje osoba koristi po broju članova kućanstva i broju odvoza na određenom području – kazao je Delić.



Novi cjenik trebao bi se početi primjenjivati u trenutku uspostavljanja cjelovitog sustava evidencije, najkasnije do 1. studenoga ove godine. Prihvaćen je i HNS-ov amandman po kojem će kažnjavanje građana početi s prvim danima studenoga. No, najveći problem, bit će utvrđivanje počinitelja komunalnog nereda.

Cinkaj bližnjega svoga

– Propisano je da komunalno redarstvo, po prijavi nas kao poduzeća i građana, provodi taj postupak. Svatko tko vidi nesavjesno ponašanje, upozorava na to. Kazne će biti od 500 do 3000 kuna – najavljuje Delić.



Uzimajući u obzir činjenicu da je oko 80 posto spremnika na javnim površinama, razvrstavanje na takvim lokacijama je tek četiri posto, a ima ih oko 550 s nekih 2000 posuda. Na takvim mjestima će, osim komunalnih redara,

najučinkovitiji sustav biti "cinkaj bližnjeg svoga".



– Individualna odgovornost svakoga građanina mora postojati, a Grad mora osigurati podlogu za recikliranje. Građani su sigurno ekološki osviješteni, ali nisu imali priliku reciklirati i sortirati otpad, na nama je da im damo tu priliku – kazao je Ante Čikotić, Mostov vijećnik, čijih je čak 11 amandmana prihvaćeno, a od stranke Pametno prihvaćena su dva.



SDP-ov vijećnik Goran Kotur istaknuo je kako je ovom odlukom ispunjena formalna obveza, a ne namjera da se nešto kvalitetno napravi.



– Kolege iz Pametnog i Mosta su rekli da je bilo potrebno javno savjetovanje, tako bi nastao kvalitetniji prijedlog od ovoga. Mislim da je dosta bitno da je javnost uključena u izradu sustava. Jedino pravo rješenje je da u skorijem roku imamo prijedlog izmjena i dopuna, i kvalitetniju raspravu o tome – predložio je Kotur.





Uredit će se Dračevac S 27 ruku u zraku, usvojen je i Prijedlog odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja ratne zone Dračevac. U dogovoru s državom, koja je vlasnik toga vrijednog prostora, trebala bi se provesti tri projekta: tehnološki park, razvoj zone i nova garaža za javni gradski prijevoz te inteligentni transportni sustav grada Splita.

Škorić na čelu Komisije za ulice i spomenike

Odbor za izbor i imenovanje utvrdio je prijedlog Rješenja o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Komisije za imena ulica i za spomenike. Tako je u Komisiji na mjesto predsjednika postavljen Petar Škorić (HDZ), a Ante Čikotić (MOST) obnašat će dužnost zamjenika predsjednika. Članovi su Domagoj Maroević (HDZ), Igor Stanišić (HGS), Saša Franjkić (HGS), Branimir Urlić (Pametno) te Joško Markić (SDP), a u nestranačkom dijelu članova koji će sjediti u vijeću su: Damir Šarac, novinar "Slobodne Dalmacije", Ivan Andabak, Ivan Čizmić, odvjetnik Darko Stanić, arhitekt Zoran Jeramaz, kipar Kuzma Kovačić, Ana Šverko, arhitektica-konzervatorica i povjesničarka umjetnosti te don Ante Mateljan, redoviti profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu.