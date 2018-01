Insajdersko izvješće iz splitske 'cipe': Mila majka je ovo... Š'a su ona dva radila malon Jošku na igralištu. Bi' će spektakl danas!

Ako je suditi prema najavama razrednih kolega favoritkinje školskih tučnjava u Splitu, ovo bi joj mogao biti posljednji meč u karijeri pred splitskom publikom.



– Priča se da će je poslat u dom. Šta su oni iz tvog razreda rekli? Oće bit cipe, šta? Je l' čekamo? Martina Vrabac oće se tuć? Kako je luda, oće, meni bi to pasalo... – razmjenjuju se informacije ispred Ekonomsko-birotehničke škole između dviju smjena, onako na klupici uz užicani duvan.

Imena smo promijenili da ne odajemo aktere poznatih "splitskih.cipa", jer ipak su maloljetnici u pitanju.



'Zna držat šaku'



U obližnjem kafiću što nosi epitet srednjoškolskoga, za šankom, uz "velike" s "toplim", okupila se ekipa, dva momka i jedna cura. Gledaju, vjerojatno peti put već istu snimku sada viralne tučnjave. I recenziraju:

– Ljubica zna držat šaku, jebiga – konstatira prvi.

– Ma, to triba zatvorit odma – nadovezuje se drugi ne dižući pogled s napete scene na ekranu mobitela. Djevojka, da ne ispadne kao da je ostala bez teksta, obavještava gledatelje da joj je ista ta gladijatorica javila kako je došla policija po nju, da je privelo. Ostatak publike tiho kima glavom, nimalo iznenađen. Otprije su tu važnu vijest znali.



Zato je upitna bila i jučerašnja borba, najprije najavljena za između dvije smjene, a kršnija hrvačica, prvašica iz Ekonomske, po rasporedu je trebala biti u popodnevnoj. Tako je to, nastava se mora poštovati.



Mlate im se ispred nosa, a oni čekaju snimku: treba li se sljedeća tučnjava dogoditi na njihovoj porti da bi policija napokon reagirala?



Europski mediji prenose scene brutalne tučnjave u Splitu: Ovo je grozno, zar je ova zemlja ušla u EU?!



U prolazu se pokraj nas pozdravljaju neki ljubazni momci:

– Razbile su se ka pasi, ka pasi! Ali, mila majka je ovo... Š'a su ona dva radila malon Jošku na igralištu. Bi' će spektakl cipa danas. Di si, asu!?



A, iako bi se reklo tako na prvu, cipe oko škole nisu vijest dana. Priča se o profama i neopravdanima. Tek tu i tamo netko upita što je s dogovorenim okršajem. Organizatorima se uvukao strah u kosti.

– Policija je kod Fine, pa nećemo sad doli! Pribačena je tuča za kasnije. Tribala je bit ode isprid ulaza ili dole kraj Kocke – doznajemo od jedne drugašice dok bježi sa sata. Rijedak je ona primjerak zdravog razuma.



Pao je dogovor...



– Ma, one su ti bolesne. Ja ne znan šta to njima triba, mislin, neka se tuku, ja neman ništa s tin, 'ko ih j... Al' doću gledat. Ova prvašica iz naše škole cila je luda, trknuta. Druga je komercijala... – kazuje naša insajderica, gasi cigaretu pa trči dalje. Iz škole izlazi neka njezina kolegica na štakama. Odmah pomislimo – da nije jedna od protivnica slavne prvašice.

Nije, kaže, stukla nogu na skijanju.



Na igralištu susrećemo još dvije učenice, ulazimo u priču, pa nam šokirane otkrivaju kakve su posljedice zadobile akterice ove sada slavne tučnjave:



– Ženska je izgubila dva zuba, ej! Dva zuba! A ova druga ima šljivu na oku...

Neki momak šeta oko škole i provjerava je li policija još dolje. Mi kad smo odlazili, nismo je vidjeli.

Izgleda da su nadzirali samo kroz jutro. Možda ne znaju da je cipa najavljena za nakon škole?

Stranica ugašena, šaljite nam snimke!



Instagram stranica na kojoj su objavljivane snimke sada je uklonjena, no napravljena je nova. Zove se "Stari Ugasen Na 6k", a u opisu joj piše "saljite nam snimke cipa u dm". U prijevodu s tinejdžerskog na hrvatski, bilo bi to nešto u stilu: "Ugašena je stranica koja je imala šest tisuća pratitelja, ovo je nova, šaljite nam snimke tučnjava." Moraju vas prihvatiti da biste ih mogli pratiti.