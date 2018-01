Ovo je drugo, bolje lice Splita: pogledajte kako je ekipa iz Umjetničke odgovorila na brutalne 'cipe' srednjoškolaca po gradu

"Nasilje prestaje ovdje!", naziv je multimedijalne izložbe učenika Škole likovnih umjetnosti kojom su dali svoj doprinos borbi protiv vršnjačkog nasilja i podizanja osviještenosti cjelokupnog društva o problem nasilja među mladima.



U njihovoj Galeriji "Škola" do 2. veljače prikazivat će se fotografije, videouradci i plakati, u povodu nadolazećeg Dana ružičastih majica i Nacionalnog dana borbe protiv vršnjačkog nasilja.



Dojmljive i izuzetno zrele radove, osmislili su i realizirali učenici trećih razreda fotografskog i grafičkog dizajna, a stvaranju je prethodila višemjesečna edukacija o toj temi.



- Naučile smo da ima više oblika nasilja, o čemu prije nismo razmišljale niti to u potpunosti uočavale u našoj okolini. Nije bilo lako prenijeti ideje na same fotografije.



Počeli smo s prizorima modrica i nastavili do dočaravanja psihičkog zlostavljanja kakvo postoji i kada se izrugujemo jedni drugima - kazale su nam na jučerašnjem otvorenju izložbe Lara Đuzel i Katarina Penić, fotografske dizajnerice, koje su osudile dogovorene tučnjave njihovih vršnjakinja popraćene navijanjem i bodrenjem brojnih učenika, o čemu svjedoče brutalne snimke koje su jučer preplavile medije.



– Strašno je da je stotinjak mladih to gledalo i nitko nije reagirao ni bio razuman kako bi to spriječio, a na društvenim mrežama još je i najavljeno kad će se tučnjava dogoditi. Nasilje nikad nije odgovor ni rješenje – poručile su trećašice dodajući kako njihovi kolege iz škole nisu sudjelovali, te da se nadaju kako će izložba utjecati na mlade i odvratiti ih od vršnjačkog nasilja.



Ponosna na svoje učenike je Željka Milošević Paro, mentorica i voditeljica projekta.



– Sami projekt prevencije nasilja u našoj školi traje od 2007. godine i svake godine se bavimo drugom temom. Ovogodišnji uradak traje oko 9 minuta i iznova se prikazuje, te je vidljiv i prolaznicima. Učenici su se sami šminkali i glumili, stvarno su se potrudili i vidljivo je kako se u cijelom tom procesu promijenilo njihovo stanje svijesti o ovom problemu – pojasnila je profesorica.



Svjestan da se izložba "poklopila" s već spomenutim aktualnim primjerom vršnjačkog nasilja među mladima bio je Mladen Bilankov, ravnatelj škole, koji je na otvorenju istaknuo kako su izložbom još jednom poslali poruku da su škole s nultom tolerancijom na nasilje i zlostavljanje.