Nove gazde na Zapadnoj obali: obitelj Kačunić odustala od prodaje u paketu, na kafiće bacili oko Birkenstock i 'Adris'

Tri ugostiteljska objekta na splitskoj Zapadnoj obali koja trenutačno posluju unutar "F-grupacije", u vlasništvu obitelji Kačunić, još nisu našla novog vlasnika.



Prodaja dvaju restorana i jednoga bara oglašena je početkom rujna prošle godine, i to posredstvom hrvatskog Sotheby'sa. Iako svi objekti posluju u plusu i nalaze se na jednoj od najatraktivnijih lokacija na jadranskoj obali, obitelj Kačunić je svoju namjeru objasnila činjenicom da im je biznis s 200 zaposlenih, pogotovo nakon obnove Turističke palače, narastao do te mjere da naprosto nemaju više vremena i energije sve to voditi. Namjera im je, nisu krili od početka, bila naći jednog kupca za sva tri lokala.



Puno zainteresiranih



A gdje je "zapela" prodaja, pitali smo Gorana Kačunića, glavu obitelji, koji je i pokrenuo cijeli biznis, a na koncu ga prepustio djeci.



– Kupca još nismo našli, ali zainteresirani nam se stalno javljaju, dolaze i obilaze. Mogu vam reći da je zainteresiranih, bez pretjerivanja, dosta – kazao nam je Kačunić.



Dodaje kako su u međuvremenu ipak odustali od odluke da za restorane i bar nađu jednog kupca.



– Shvatili smo, naime, da nam je time sužen broj kupaca koji žele i mogu odraditi cijeli posao – pojašnjava Kačunić, koji je uvjeren da će kupca naći do početka sezone.



Zajednička je cijena, navodi, 9,6 milijuna kuna, pri čemu je najveća za bar "Maduro", a nešto manja za restorane "F de mar" i "F Marine". Svi oni trenutačno na 1200 metara četvornih prostora (250 kvadrata zatvorenog i 950 otvorenog prostora) i zajedničkim kapacitetom od 700 sjedećih mjesta posluju kao zasebna poduzeća i nisu kreditno opterećena. Dosadašnja ulaganja procjenjuju se na oko 1,5 milijuna eura.



Elitna lokacija



– Nama uvijek ostaje opcija da nastavimo poslovanje. Kada budu dovršeni hoteli "Marjan" i "Ambasador", to će biti najelitnija lokacija na Jadranu. Rijetko ili nigdje u Europi nećete naći 800 metara dugu obalu s privezima u srcu grada. Sa sadržajima koji će donijeti hoteli, poput trgovačkog niza s dizajenrskim dućanima, ovo će ubrzo postati udarni ugostiteljski objekti u cijelom gradu. Jedini razlog našeg izlaska iz posla jest obujam prometa koji smo dostigli, 200 ljudi, sudbina, problema... Jednostavno nema ekvivalentne zarade našoj energiji i odricanju – ističe Goran Kačunić.



Zadnjih dana pojavila se informacija da su među potencijalnim kupcima i investitori u spomenuta dva hotela, "Maistra" (vodeća domaća hotelijerska kompanija iz koncerna "Adris", glavnog pretendenta za kupnju hotela "Marjan"), te Klaus Alex Birkenstock koji upravo na ruševinama hotela "Ambasador" gradi novi hotel. Međutim, i sadašnji vlasnik nam to nije želio potvrditi, uz objašnjenje da "proces vodi agencija".



Kačunić je, inače, bio prvi zakupac jednog objekta na Zapadnoj obali, da bi 2013. godine preuzeo još dva od Kerumove supruge Fani Horvat i njezine majke, odnosno s njima povezanih poduzeća. Cijena transakcije ostala je nepoznata, ali Kačunić im je bio neka vrsta spasa nakon što je Porezna uprava, zbog viška u blagajni, zatvorila jedan od kafića.



"F-grupacija" na Zapadnoj obali odradila je pet sezona i budećem kupcu ili kupcima ostaje još 15 godina koncesije.