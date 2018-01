Splićani se opet guše u smradu s Karepovca, no to nije najveći problem: jutros izmjerena visoka koncentracija amonijaka u zraku, privremeno usporeni radovi na sanaciji

Nastavni zavod za javno zdravstvo (NZJZ) Splitsko-dalmatinske županije obavijestio je u četvrtak izvođače radova na sanaciji odlagališta Karepovac, grad Split i javnost da je jutros u 9 sati izmjerena povećana vrijednost za amonijak, zbog čega su predložili usporenje radova do promjene meteoroloških uvjeta i dolaska vjetra, pa se već u 11 sati sve vratilo na uobičajene vrijednosti.



O svemu su obavijestili nadzorne inženjere i voditelja projekta, a kako je Hini kazao voditelj Odjela za ispitivanje zraka, tla i buke NZJZ-a Nenad Periš, dosadašnje dnevne vrijednosti koje propisuje uredba nisu bile prekoračene, ali satna vrijednost je bile povišena.



U 11 sati vrijednost izmjerenog plina amonijaka vratila se na uobičajenu razinu, nakon čega je sanacija nastavljena uobičajenim tijekom.



"Izdali smo upozorenje zbog koncentracija amonijaka za koje smo primijetili da su više od uobičajenih. Napominjem da se radilo o satnim vrijednostima koje nisu propisane pravilnikom, već u njemu stoje dnevne vrijednosti koje iznose 100.



Ali bez obzira, radi zainteresiranosti javnosti i povećanja intenziteta mirisa, izdali smo zahtjev prema izvođaču radova da smanje aktivnosti, odnosno ne iskapaju dodatno nove količine otpada, što je i napravljeno", rekao je Periš.



Od 14 sati i sve ostale vrijednosti su u granicama normale, a to je, kaže, bio prvi put da su tako visoke koncentracije, pa su zato i reagirali.



Napomenuo je kako su plinovi glavni uzročnici lošeg mirisa koji trenutno vlada u samoj okolici Karepovca, a što je posljedica sanacije, odnosno izvlačenja poluraspadnutog organskog otpada s dubine od 10 do 20 metara.