Splićani, znate li koliko smo platili privremenu 'koltrinu' na Spaladium Areni koja je tijekom prvenstva skrivala njeno sramotno stanje?

Što se Splita tiče, Europsko rukometno prvenstvo je, na žalost, završilo. Rukomet ćemo idućih dana moći gledati samo na televiziji u, nadamo se, ipak nešto malo bolje popunjenoj zagrebačkoj Areni.



Da je splitska bila i dva puta veća, ne bi bila dovoljna za sve nas koji smo željeli uživo pratiti ovo natjecanje... Međutim, to je sad neka druga priča.



Što nam je, dakle, ostalo od rukometnog spektakla u Spaladium Areni? Ne baš puno toga, čini se. Osim možda onoga reklamnog pokrova koji je platio Grad Split kako bi sakrio ruzinavi, nikad završeni toranj uz sportsku dvoranu. Ali, kako čujemo, i on će brzo otići, najam skele je preskup.



U maniri dobrog domaćina, koji pred gostima staru "mobilju" i "flekani" zid pokriva novim "tavajama" i "koltrinama", tako je i Grad Split isprsio lijepe novce za veliku zavjesu koja je pokrila Spaladium Arenu da se ne osramotimo zbog njezina neuglednog stanja.



Koliko je sve to koštalo? Ne baš malo, čini se. Evo što su nam odgovorili iz Banovine na naš upit tko je bio izvođač radova postavljanja pokrova i na koji je način izabran.



Sukladno organizacijskim zahtjevima Europske rukometne federacije, za provođenje domaćinstva prvenstva bilo je potrebno prekriti nedovršeni dio fasade Spaladium Arene, kažu u pisanom odgovoru. Realizacija prekrivanja fasade prepuštena je Splitskom savezu sportova, kao krovnoj instanciji splitskog sporta, na jednak način kao što je bio slučaj prilikom organizacije Svjetskog rukometnog prvenstva 2009. godine.



Realizacija je izvršena tako što je najam, montažu i demontažu skele obavila splitska tvrtka "Intergradnja" po cijeni od 50 kuna po četvornome metru. Budući da je trebalo kamuflirati 3000 četvornih metara, proizlazi da je "Intergradnji" plaćeno 150.000 kuna.



Platno kojim je prekrivena skela osigurala je slovenska tvrtka "Fibb sistemi" po cijeni od 8293,74 kune, dok je montažu platna obavio Obrt za građevinarstvo i usluge Split po cijeni od 15.000 kuna.



– Za svaku od navedenih stavki prikupljeno je više ponuda, a u obzir su uzete i na kraju odabrane one najpovoljnije. Primjerice, umjesto značajno skuplje verzije platna – masha, korišteno je najobičnije "poljoprivredno" platno.



Također, s obzirom na olujno jugo koje je pogodilo Split, a time i Spaladium Arenu netom prije početka prvenstva, Obrt Split obavio je i naknadnu sanaciju oštećenja platna, koja nije bila uključena u inicijalnu cijenu, čime će ukupni trošak montaže biti veći za 7500 kuna – kažu u Uredu Grada.



Kad se sve zbroji, dolazimo do cifre od gotovo 200.000 kuna za pokrivanje neuglednog eksterijera nezavršenog objekta.



Okej, recimo da smo to morali malo uljepšati, ali pitanje je je li moglo jeftinije. Da je bio natječaj, znali bismo. Ovako možemo samo nagađati.