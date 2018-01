Gripa u Splitu odnijela dva života, broj žrtava u Hrvatskoj popeo se na osam: još se ne zna je li vrhunac epidemije prošao

Kako doznajemo od prof. dr. Borisa Lukšića, predstojnika Klinike za infektologiju KBC-a Split, gripa je u Splitu, odnosno Splitsko-dalmatinskoj županiji, uzela dvije žrtve.



- Radi se o ženskoj osobi srednje životne dobi i devedesetogodišnjemu muškarcu, koji su imali komplikacije uvjetovane gripom - kazuje dr. Lukšić.



S ove dvije "splitske smrti" broj preminulih od komplikacija povezanih s gripom u Hrvatskoj se popeo na osam.



- U Hrvatskoj imamo 9200 prijavljenih (dostupni su podaci do 12. siječnja ove godine) slučajeva gripe, što je manje nego u istom razdoblju prošle godine, kada je gripa stigla dva tjedna prije nego ove godine. Prevladava tip B, ali raste i udio tipa A - kazao je dr. Bernard Kaić iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Dvije trećine tip B

Od gripe je obolio i određeni broj građana koji se cijepio protiv gripe trovalentnim cjepivom.



- Nitko ne daje garancije da cjepivo daje stopostotnu zaštitu, no ono u svakom slučaju smanjuje rizik od dobivanja gripe od 20, 50 do 60 posto, ovisno o sezoni gripe, a isto tako za jednaki postotak smanjuje i mogućnost komplikacija vezanih uz gripu - rekao je dr. Kaić.



A što se tiče Splita i Splitsko-dalmatinske županije, situacije je sljedeća.



- Od sredine studenog 2017.g. do ponedjeljka na Hitnom prijemu Klinike za infektologiju KBC-a Split zbog gripe pregledan je 261 bolesnik. Od toga je hospitalizirano njih 27. Otprilike, hospitalizira se oko deset posto pregledanih bolesnika na našoj klinici. Uspoređujući to s istim razdobljem prošle godine, to je i dalje upola manji broj i pregledanih i hospitaliziranih bolesnika. Naime, prošle godine u ovom razdoblju imali smo više od 400 pregledanih bolesnika i 60 hospitaliziranih bolesnika - iznio nam je podatke dr. Lukšić.



Među hospitaliziranima i dalje dominira upala pluća kao najčešća komplikacija gripe.



- Ali bilo je i slučajeva miozitisa, miokarditisa, bronhitisa i drugih komplikacija koje može uzrokovati virus influence. Među oboljelima i dalje dominira influenca tipa B, i to ne samo u SD županiji, nego i u cijeloj Hrvatskoj. Prema podacima Nacionalnog centra za gripu, u Hrvatskoj i dalje dominira influenca tipa B koja je potvrđena u 72 posto oboljelih, dok je influenca tipa A utvrđena u preostalih 28 posto - nastavlja dr. Lukšić.



Trenutačno se na Klinici za infektologiju liječi deset osoba, uglavnom zbog upale pluća kao komplikacije gripe i trenutačno među njima nema životno ugroženih.

U županiji 700 oboljelih

- Na žalost, registrirana su i dva smrtna slučaja, jedan kod ženske osobe srednje životne dobi u koje se bolest komplicirala miokarditisom (upala srčanog mišića) i pneumonijom (upala pluća), te drugi kod muške osobe starije životne dobi (komplikacija gripe bila je upala pluća). Što se tiče broja oboljelih od gripe u Splitsko-dalmatinskoj županiji, imamo podatke od prije šest dana koji govore o 700 oboljelih osoba. Sutra očekujemo novo izvješće Hrvatskog nacionalnog centra za gripu koji svakog utorka objavljuje broj oboljelih u našoj županiji i u cijeloj zemlji. Još uvijek sa sigurnošću ne možemo reći je li epidemija dosegnula svoj vrhunac ili tek slijedi u idućih nekoliko dana - zaključio je prof. dr. Boris Lukšić.