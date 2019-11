Dinko Iz Zmijavaca u svom vrtu uzgojio rekorderku: ‘Ima neke čudne gene. Evo je narasla čak 3 metra’; Priča o divovskoj biljci stigla je i do mladog kuhara, želi od nje napraviti jedinstvenu delikatesu

Iako sam se već nekoliko puta pogostio njezinim listovima, koji su također nadnaravne veličine, oni i dalje rastu nevjerojatnom brzinom, čudi se Dinko Gudelj

Raštika je korisno lisnato povrće, “zelena mater”,kako je često nazivaju u Dalmatinskoj zagori. Raštika se smatra jednom od najzdravijih namirnica na svijetu radi velike količine vitamina i minerala koje sadrži u sebi.

I rijetke su obitelji u ruralnim područjima Imotske krajine koje u svojim vrtovima nemaju zasađenu raštiku. A ona raste tijekom cijele godine i naraste i do metar visine. Ponegdje i nešto više centimetara, ovisno o plodnosti tla ili možda njegovoj boljoj prehrani, posebno stajskim gnojivom. No, da raštika dosegne visinu od ravnih tri metra i jednog centimetra, ne uključujući njezin korijen koji je opet desetak i više centimetara u zemlji, e to je već za novine.

Upravo s takvom preporukom nazvao nas je Dinko Gudelj iz Zmijavaca kod Imotskog.

Željezne šipke kao štit

- Nisam do sada htio, žena govori da nema smisla pisat o mojoj rašćiki, a ja mislim da je ona zaslužila da se stavi u novine. Nemojte mi ništa virovat, dođite u Zmijavce, vidite, izmirite, ali ja u svojih 80 godina nisam nigdje čuo ni vidio i ne samo u mojim Zmijavcima već i šire da rašćika dosegne visinu od tri metra - reče nam Dinko.

I doista, u Dinkovu vrtu nedaleko od kuće u malom zelenom moru raštike jedna kao Guliver među Liliputancima. Nebo dosegla naspram ostale raštike.

- Evo, izmjerimo je - veli nam Dinko. Zasadio sam je s ostalom tamo negdje u veljači i u srpnju, kolovozu, vidim da se izdvaja između ostalih stabljikama. I evo je sada na tri metra i jednog centimetra, a raste i dalje. Iako sam se već nekoliko puta pogostio njezinim listovima, koji su također nadnaravne veličine, oni i dalje rastu nevjerojatnom brzinom. Tlo na kojem je zasađena je tretirano samo stajskim gnojivom, no očito, a za razliku od drugih stabljika ova se izdignula - ima neke čudne gene. Već sam je zaštitio od vjetra, vežući je za posebnu željeznu šipku, no kako je i nju prešla, morat ću naći dodatnu zaštitu kako se ne bi polomila - kazuje Dinko.

Uredno smo izmjerili Dinkovu rekorderku. Ima tu i nešto više milimetara od 301 centimetara, no nismo joj to pridodali, uvjereni da je ova rekorderka barem što se tiče Dalmatinske zagore. Ili možda ima negdje još koja veća?

Doznavši da je u Zmijavcima izmjerena raštika visine 301 centimetar, odmah nam se javio Jadran Grančić, jedan od vodećih mladih kuhara Hrvatske i šef kuhinje splitskog hotela “Park”, sa zanimljivim prijedlogom.

Domaći i novi recept

- Čuo sam za tu raštiku ili rašćiku po našu imotsku i oduševljen sam. Budući da je i sam volim i znam koliko je ne samo ukusna već i korisna, dajem jedan prijedlog. Dakako, ako se vlasnik najveće raštike usuglasi. Znači, javljam se da pripravim najveću raštiku s koštradinom na imotski način i ponudim je kao jedinstvenu delikatesu.

Osim što će to, garantiram, biti ukusno, s druge strane bit će to raštika za Guinnessa s koštradinom. A takvu još nije nitko jeo - predlaže Jadran Grančić.

Prenijeli smo ovu zanimljivu ideju Dinku Gudelju, vlasniku najveće raštike ikada izmjerene u Imotskoj krajini, i dobili sljedeći odgovor.

- Kada mladi i daroviti kuharski meštar Jadran Grančić odluči kuhati koštradinu i rašćiku, ima se samo meni javiti. Idemo do vrta i beremo listove s moje rekorderke.

Baš me zanima kako će je on spremiti. Ja sam je već kušao u mom kućnom aranžmanu, ali ovo javno prezentiranje bit će daleko atraktivnije - veli nam Dinko Gudelj.