Padre Mario je na rubu živaca, već 10 godina se spori s Gradom oko nelegalnog parkirališta na crkvenoj zemlji: Ili sagradite novo pa ćemo dijeliti profit, ili vam stiže tužba!

Padre Mario Roko Marinov, starješina dominikanskog samostana sv. Petra Mučenika u Starome Gradu, široj javnosti je poznat kao čovjek koji se ustrajno brine o očuvanju kulturno-povijesne baštine.

U njegov djelokrug spada i briga o samostanskoj imovini, ali nikako ne uspijeva riješiti problem sa zemljištem ispod gradskog groblja, koje je “okupirano” i koristi se bespravno i besplatno.

– U vrijeme proširivanja groblja Gradu smo dopustili privremeno odlaganje materijala na našoj parceli. Poslije toga, više od deset godina upozoravamo da se to ukloni, što do danas nije učinjeno. U srpnju je održan sastanak s gradonačelnikom Antonijem Škarpom i dva člana Gradskog vijeća, a tada je dogovoreno da će se materijal napokon ukloniti, pa da lokalna vlast na tom terenu, koji zauzima površinu od oko 900 četvornih metara, izgradi suvremeno parkiralište i brine se o njemu. Prihod od parkirališta dijelili bismo popola, pa je po spomenutim točkama razgovora trebao biti izrađen i potpisan ugovor, ali opet od svega toga do danas nema ništa – tvrdi padre Mario.

Samostanski glavar je na spomenutom susretu, u znak dobre volje, obećao da će Crkva besplatno ustupiti dio terena gradskoj upravi za nogostup i autobusno stajalište, pa naš sugovornik kaže da mu “nije jasno što Grad još hoće”. U međuvremenu je na tu temu razgovarao i s dominikanskim provincijalom, a zaključili su da se ugovor s Gradom o korištenju parcele potpiše na 15 godina.

Povijesna vrijednost

No, budući da taj akt tijekom ljeta nije sklopljen niti su radovi započeti nakon turističke sezone, sada se padre Mario još jednim pismom obratio starogradskim čelnicima nadajući se da će se stvar ipak pokrenuti s mrtve točke.

– Nedavno sam razgovarao s pročelnicom i tajnicom Grada te sam ih zamolio da podsjete gradonačelnika na ono što smo razgovarali i dogovorili. Budući da nije bilo nikakve reakcije, odlučio sam još jednom na sve to podsjetiti pisanim putem. Ni sam ne znam koji je to naš dopis po redu, ali ako bi se uskoro počeo odvoziti nagomilani materijal sa zemljišta, to bih već smatrao ozbiljnim korakom prema konačnom rješenju ovog problema.

Međutim, ako nas gradska uprava i ovaj put iznevjeri, onda je zaista besmisleno da im i nadalje šaljemo bilo kakve dopise i slično, morat ćemo angažirati odvjetnika da on to riješi u sudskom postupku – govori nam jedini “bijeli fratar” iz Staroga Grada.

Gradonačelnik Škarpa je još ranije izjavio da mu je poznato što padre Mario želi učiniti sa samostanskim zemljištem ispod groblja. Također je istaknuo da lokalna vlast ni u jednom trenutku nije svojatala taj teren, nego ga naprotiv želi urediti da bi bio u funkciji i time pridonijeti ljepšoj vizuri te urbane zone.

Prostor ionako ima svoju kulturno-povijesnu vrijednost, pa je Škarpa izrazio vjeru u dogovor.

– Nije riječ o nemaru ili bježanju od rješavanja problema, nego smo naprosto zaokupljeni brojnim drugim gradskim projektima koje upravo pokrećemo, realiziramo i dovršavamo. I operacionalizacija dogovora s padre Mariom zahtijeva nekakvu proceduru i vrijeme, potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju, dobiti suglasnost Gradskog vijeća na prometno rješenje, potpisati ugovor, osigurati novac i krenuti u radove.

Dakle, dominikanci ne moraju biti zabrinuti, niti razmišljati o odvjetniku, jer sve ide svojim tijekom i zasigurno ćemo na spomenutom zemljištu izgraditi parkiralište koje će biti na usluzi našim sugrađanima i gostima, a istodobno donositi prihode kako Gradu, tako i samostanu – rekao je starogradski poteštat.