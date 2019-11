U Brnaze po vjenčanice hrle cure iz cijele Dalmacije! S vlasnicama salona razgovarali smo i o dramatičnom trenutku kada su se dvije mladenke susrele u istim haljinama...

Cijena je oko 20 tisuća kuna - ističe Klaudija Škarpa. Najam je puno jeftiniji i iznosi oko 3000 do 3500 kuna. U tu cijenu uključen je prepravak vjenčanice, njezino pranje, saniranje oštećenja, nakit za kosu...Nas petero živjelo je u prizemlju, ispod betonske deke. Muž je bio dragovoljac u HV-u, a ja u Njemačkoj na radu. Možete zamisliti kako je bilo kad sam ja donijela tri vjenčanice i kazala da sam na njih potrošila ušteđevinu – prisjeća se Mila JukićDa radi samo jedan salon, djevojke bi zasigurno dolazile u manjem broju. Ovako računaju: ako ne nađem u jednom ono što tražim, pronaći ću u ostalima – objašnjava Mila Jukić brnaški fenomenKažu da neke djevojke inzistiraju na tome da prve obuku vjenčanicu, da im bude nevina?

I ove će subote deseci djevojaka sa svojim odabranikom biti pred oltarom u opravi pribavljenoj u jednom od četiri salona vjenčanica u sinjskom naselju Brnaze. U pravilu, bijele vjenčanice iz Brnaza odijevaju udavače s područja cijele Dalmacije. Brnaze su sinjsko prigradsko naselje iz kojega se u alkarski grad ulazi iz smjera Splita, državnom cestom DC-1, u koju se upravo na križanju u Brnazama "ulijeva" državna cesta DC-60 iz smjera Trilja. Dionicu DC-1 u dužini od kojih 700 metara, od Panzine do Vučkovića ulice, već dugo kolokvijalno nazivaju "Ulica vjenčanica". Jer na tom potezu godinama uspješno rade četiri salona vjenčanica, jedno vrijeme bilo ih je čak šest, a i jedini aktualni salon u Trilju vodi vlasnica iz Brnaza. Bilo je salona vjenčanica i u Sinju i još nekim naseljima, ali samo bi se pojavili, trajali nekoliko mjeseci i ugasili se. Stižu i Hercegovke Prvi je bio salon "Mila", koji je utemeljila Mila Jukić, a nedugo poslije Šinka Vučković otvorila je salon "Anamarija". Poslije njih Jelena Matić otvorila je salon vjenčanica "Jelena", koji je u početku bio manje okrenut iznajmljivanju vjenčanica, a više suradnji s "Milom" i "Anamariom" u šivanju posve novih i prepravljanju korištenih vjenčanica. Prije pet godina Klaudija Škarpa otvorila je salon vjenčanica "Claudia". Sva četiri salona rade i danas, a njihove vlasnice međusobno surađuju u nakani da djevojka koja dođe u Brnaze odabrati haljinu za vjenčanje ne ode neobavljena posla. U cijeloj Dalmaciji, kažu, najkvalitetniji je izbor vjenčanica upravo u spomenuta četiri salona u Brnazama i u Splitu. U drugim gradovima saloni vjenčanica su rijetkost. Jedino se može čuti da dalmatinske udavače u posljednje vrijeme po vjenčanice odlaze u Hercegovinu. Kad se pojavila Hercegovina, u početku je bila hit, ponajprije zbog nižih cijena nego u Brnazama ili Splitu. Kako su cijene u susjednoj državi u međuvremenu porasle i nadvisile ove u Hrvatskoj, sada se u brnaškim salonima sve češće susreću djevojke iz susjedne države. U čemu je enigma da baš u Brnazama, ne računajući Split kao veliki grad, opstaju saloni vjenčanica? Unatoč upornim pokušajima, do jednoznačnog odgovora nismo došli. Odlučili smo odgovor potražiti u razgovoru sa ženama koje su upravo u Brnazama utemeljile i već desetljećima održale u radu ove salone. Šinka Vučković, Mila Jukić i Klaudija Škarpa susretljivo su ispričale svoje priče. Željeli smo razgovarati i s Jelenom Matić, utemeljiteljicom salona "Jelena", no nismo imali priliku čuti njezinu priču jer je ta posebna žena, koja se desetljećima nosi s teškom bolesti, bila spriječena zbog zdravstvenih razloga. – Ja sam salon otvorila 1999. godine. Radila sam u "Dalmatinci". Paralelno sam nekih pet godina radila u tvornici, a kao dopunsku djelatnost počela sam s iznajmljivanjem vjenčanica. Kako se "Dalmatinka" u to vrijeme gasila, a radna mjesta zatvarala, meni je ovaj salon vjenčanica postao jedino radno mjesto – počinje svoju priču Šinka Vučković. Slom 'Dalmatinke' Što vas je motiviralo da otvorite baš salon vjenčanica? – Ni danas to ne mogu sebi objasniti. Počela sam tako da sam za jedan salon vjenčanica radila konfete. Kada smo suprug i ja, također bivši radnik "Dalmatinke", ostali bez posla, prelomila sam i odlučila u vlastitoj kući otvoriti salon vjenčanica. Vi ste tekstilne struke. Znači li to da sami šivate vjenčanice ili ih nabavljate od proizvođača i iznajmljujete? – Ma kakvo šivanje! U mojem su salonu vjenčanice jedne talijanske robne marke i autorski su rad jednog od najpoznatijih kreatora vjenčanica u svijetu. Kako ocjenjujete kretanja s vjenčanicama u posljednjih 20 godina? Koji je period bio najlošiji, a kada se najbolje radilo? – Najkritičnije je posljednje vrijeme, zadnje 3-4 godine. Najbolje se radilo dok se nije masovno počeo koristiti internet i dok preko interneta tržište nisu preplavile vjenčanice iz Kine i općenito s Istoka. Uz to su cure, zbog dostupnosti svega i svačega, sve zahtjevnije. Otkud stižu vaše klijentice? – Kod mene dolaze uglavnom cure iz Splita, Šibenika, s otoka, a najmanje odavde iz sinjskoga kraja. Koliko djevojaka u jednoj godini na vjenčanju odjene vjenčanicu iz vašega salona? – Tu brojku ne bih iznosila, zadržala bih je kao poslovnu tajnu. Isto tako, nemojte me pitati o cijenama. Radim puno i zadovoljna sam, a zadovoljne su i djevojke. Svaka ima 60 minuta Između koliko modela djevojka može birati vjenčanicu u vašem salonu? – Svakoj djevojci posvetim jedan sat za probu. Za to vrijeme isproba i po desetak modela. Kako vi tumačite da na ovako malom prostoru uspješno rade čak četiri salona vjenčanica? – Kako ću odgovoriti kad ne znam. Mila je krenula prva, ja poslije nje i tako smo povukle jedna drugu. Pratite li modne trendove? – Naravno. Kad ne bih pratila, mogla bih staviti ključ u bravu. Svake godine ulaže se u najnovije modele. Što kada djevojka ošteti iznajmljenu vjenčanicu? – Ošteti se i prilikom proba, a često nam vraćaju oštećene vjenčanice poslije vjenčanja. To je sve normalno. Oštećenja saniramo i nastavljamo dalje. Kažu da neke djevojke inzistiraju na tome da prve obuku vjenčanicu, da im vjenčanica bude nevina? – Ima toga, i to ne baš rijetko. Naravno da im udovoljim jer to se naplaćuje posebno – veli Šinka Vučković. Iako se školovala na ekonomskom fakultetu i više se godina bavila marketingom u nekoliko tvrtki, Klaudija Škarpa ponosna je vlasnica najnovijeg salona vjenčanica "Claudia". – Otvorila sam ga prije četiri i pol godine. Šivanje, moda, dizajn moje su ljubavi. Kako sam jedno vrijeme pomagala u salonu "Jelena", uvjerila sam se da cure iz cijele Dalmacije dolaze u Brnaze izabrati veštu za svoje vjenčanje. To me je potaknulo da pokušam s vlastitim salonom. Svjetski brendovi Niste požalili? – Ni u jednom trenutku. U međuvremenu sam se još više uvjerila da saloni u Brnazama mogu računati na tržište cijele Dalmacije, pa i šire. Uz mene u salonu imam na radu još jednu zaposlenicu. Iznajmljuju li se u vašem salonu gotove vjenčanice ili ih proizvodite za poznatog kupca? – Kao i ostali saloni, i ovdje nudimo vjenčanice najpoznatijih svjetskih brendova. Ono što proizvodimo su haljine za male djeveruše, koje šivamo po mjeri i one su u cijeni najma vjenčanice. Odakle nabavljate vjenčanice i kako pratite modne trendove? – Ranije su prevladavale vjenčanice iz Italije i Španjolske. U posljednje vrijeme sve više vjenčanica stiže iz Rusije i Ukrajine. U tim zemljama kupili su modne brendove iz Španjolske i Italije, a proizvodnja je kod njih jeftinija. Prije je bila prisutnija Kina, ali u posljednje je vrijeme u opadanju. Ima li djevojaka koje kupuju vjenčanice? – Dakako da ima. Oko 10 posto djevojaka kod mene kupi vjenčanicu, a 90 posto ih unajmi. Kolika je prosječna cijena vjenčanica koju neka djevojka želi kupiti? – Cijena je oko 20 tisuća kuna. Najam je puno jeftiniji i iznosi oko 3000 do 3500 kuna. U tu cijenu uključen je prepravak vjenčanice, njezino pranje, saniranje oštećenja, nakit za kosu, haljinice za male djeveruše, jastučić za vere, veo, šal, bundica, bolero... sve što je mladoj potrebno, osim cipela. Koliko modela vjenčanica nudi vaš salon? – U ovom salonu trenutno je stotinjak različitih modela vjenčanica. Reklama od usta do usta Jeste li dvjema djevojkama iz istoga grada za isti dan vjenčanja iznajmili jednake vjenčanice? – Poznato je da djevojke ne vole da taj dan bilo tko ima jednaku opravu, zato na to osobito pazimo. Preporučujemo da se ne nude ni tjedan za tjedan. Čuli smo da su se dvije djevojke susrele na crkvenim vratima u jednakim vjenčanicama. Znate li vi nešto o tome? – Čula sam tu priču, ali ne bih komentirala jer vešte nisu izišle iz mojeg salona. Jesu li se odlasci mladih iz Hrvatske odrazili na poslovanje vašega salona? – Ja evidentiram porast poslovanja. Je li tako i kod drugih, nije mi poznato. Koliko djevojaka tijekom jedne godine ode pred oltar u vjenčanici iz vašega salona? – Puno. Točan broj ne bih iznosila, ali kreće se u stotinama. Kako vi objašnjavate da, osim u Splitu, još samo u Sinju, odnosno Brnazama, opstaju saloni vjenčanica? – Ja bih kazala da se u Brnazama, kad su u pitanju saloni vjenčanica, dogodio fenomen "Šanzelize". Cure koje dolaze u Brnaze znaju da na ovako malom prostoru mogu prošetati između četiri salona i izabrati što im najviše odgovara. Ulažete li u reklamiranje salona? – Nema potrebe ulagati ni jedne lipe, jer najbolja je reklama ona od usta do usta od zadovoljnih djevojaka. Brnaze su došle na dobar glas i zapravo smo bez konkurencije. Pratimo modne trendove, trudimo se udovoljiti djevojkama i nismo preskupi – tvrdi Klaudija Škarpa. Mila Jukić, utemeljiteljica salona "Mila", rodonačelnica je salona vjenčanica u Brnazama. S ovim poslom startala je prije četvrt stoljeća, a prve haljine donijela je iz Njemačke. Umjesto da ušteđevinom od rada u Njemačkoj financira planiranu izgradnju kata na obiteljskoj kući, Mila je kupila tri prekrasne vjenčanice. – Nas petero živjelo je u prizemnom dijelu kuće, ispod betonske deke. Muž je bio dragovoljac u HV-u, a ja u Njemačkoj na radu. Možete zamisliti kako je bilo kad sam ja donijela tri vjenčanice i kazala da sam na njih potrošila ušteđevinu. Da bi bilo još gore, ni jednu od te tri vjenčanice nisam uspijevala iznajmiti. Nisam se predavala. Kod sestre sam pozajmila novac i poslije nešto više od mjesec dana ponovno sam otišla u Njemačku i kupila – 10 novih vjenčanica! Onda je krenulo. Nisam, naravno, imala salon. Vjenčanice sam držala u sobi svoje kćeri, koja je u to vrijeme bila dijete. Vešte su bile svuda osim na njezinu krevetiću. Ne moraš do Zagreba Kada ste otvorili salon? – Salon radi od 1999. Ja sam prije radila u konfekciji pa sam procijenila da bi mi se više isplatilo raditi privatno nego za neku mizernu plaću. Svi iz kuće radimo privatno. Moj je muž poduzetnik, a našim stopama nastavila su djeca. Kakvo je poslovanje bilo u startu u odnosu na današnje? – Sve je bilo posve drukčije. Najam vjenčanice bio je 100 njemačkih maraka, a kako su rasle plaće, rasle su i cijene. Punih desetak godina u Brnazama je radio samo moj salon, a onda su krenuli i drugi. Što se u vašem salonu može ponuditi zainteresiranoj djevojci? – Sve što joj treba. Ništa više neće joj ponuditi u Splitu ili Zagrebu nego mi u Brnazama. Ni modernije, ni kvalitetnije, ni bolju uslugu, a sigurno smo jeftiniji. Između koliko modela vjenčanica u vašem salonu djevojke mogu birati? – U salonu uvijek ima minimalno 200 različitih vjenčanica. Koliko se brzo mijenjaju modeli i kako pratite modne trendove? – U ovoj industriji promjene se događaju brzo, svake godine. Zahvaljujući internetu, sve je to poznato zainteresiranim djevojkama, a kako bismo ih zadržali, mi obavezno nabavljamo najnovije modele. Ja sam godinama u Barceloni, gdje je glavni sajam vjenčanica, birala nove kolekcije, godinu za godinu. Odakle stižu klijentice u vaš i ostale salone u Brnazama? – Dosta ih dolazi iz Zagreba, Dubrovnika, Ploča, Makarske, Splita, Šibenika, Zadra, kompletan Drniš, Knin, Gračac, Livno... Kako vi tumačite taj fenomen koncentracije salona vjenčanica u Brnazama? – Da radi samo jedan salon, djevojke bi zasigurno dolazile u manjem broju. Ovako računaju, ako ne nađem u jednom ono što tražim, pronaći ću u ostalima. Prošlo je zlatno doba Je li danas isplativije raditi ovaj posao nego ranije? – Čini mi se da je zlatno doba iza nas. Posao se u posljednje vrijeme prepolovio. Mogu ljudi govoriti što hoće, ali nije to više što je bilo. Sretna je okolnost za salon "Mila" što ne plaćamo najamninu jer smo u vlastitom prostoru. Koliko djevojaka inzistira na haljini koju nitko prije nije obukao? – Otprilike svaka treća djevojka. One dvije trećine to ne smatraju važnim. Njima je bitno da im se vešta sviđa i da je čista i uredna. Je li se vama dogodilo da ste dvjema djevojkama iznajmili jednake vešte za vjenčanje istoga dana u istom gradu? – Poučena takvim neugodnim iskustvom drugih, o tome strogo vodim računa i do sada mi se, Bogu hvala, nikada nije dogodilo. Po kojoj se cijeni mogu iznajmiti vjenčanice u vašem salonu? – Vjenčanica i sva popratna oprema su od 2500 do 5000-6000 kuna. Maksimalna cijena podrazumijeva prvo nošenje haljine. Prvi ste počeli. Do kada ćete raditi ovaj posao? – Vlasništvo nad salonom preuzela je moja kći, a ja ću, nadam se, raditi dokle god me zdravlje bude služilo. Ovaj salon vjenčanica postao je dio moga života – kaže Mila Jukić. Kad si s momkom, imaš popust do 1000 kuna! Ako u salon "Mila" u pratnji djevojke koja se udaje dođe njezin mladić, najamnina se u startu smanjuje za najmanje 500 do 1000 kuna. O tome Mila kaže: – Običaj da mladoženja ne smije vidjeti mladu u vjenčanici prije polaska na vjenčanje za mene je praznovjerje, koje kao katolkinja ne prihvaćam.