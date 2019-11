U blizini Vrgorca uhićeno 16 migranata, mještanima nije svejedno: 'Krenuo sam prema plasteniku da vidim je li vjetar napravio neku štetu, kad tamo nepoznati ljudi. Odmah sam nazvao policiju'

Nastavlja se ulazak migranata u Hrvatsku, preko vrgoračkog područja. Poljoprivrednik Zdravko Šarić u svojim plastenicima, u Orahu zatekao ih je petero.

Kako su i gdje prešli državnu granicu i ušli u Hrvatsku može se samo nagađati, ali vjerojatno su došli iz pravca Graba (BiH) poljskim putovima do Oraha.

U posljednjih nekoliko dana i tjedana, gotovo svakodnevno se migranti mogu sresti na ovom području. Na pojedinim portalima i društvenim mrežama može se vidjeti kako ih ljudi snimaju dok se šetaju Ljubuškim i idu prema granici s Hrvatskom. Riječ je mahom o mlađim muškarcima, u punoj snazi, dok oni s djecom i ženama uglavnom čekaju večer i krijumčare koji ih prevoze do pograničnih sela s Hrvatskom.

- Cijelu noć vjetar je puhao i krenuo sam do plastenika, da vidim je li napravio neku štetu. Kad vidim tamo neke nepoznate ljude, jednostavno nije mi bilo svejedno. Nisam išao odmah do njih, jer ne znam što me čeka. Makao sa strane i nazvao policiju u Vrgorcu. Čekao sam dok dođu policajci i s njima sam se uputio prema plastenicima. Kad tamo petero migranta, od toga jedna žena i dijete, nisu bili mokri sigurno su došli kad nije bilo kiše. I dosad sam ja na tom dijelu polja viđao razne kutije keksa, robu…vjerojatno im je tu jedna od ruta za prelazak- kazao nam je Zdravko Šarić.

Dok smo pisali ovaj tekst, s terena je stigla nova vijest. U Velikom Prologu policija je uhvatila 11 migranta.

- To se dogodilo točno ispod moje garaže, došli su vjerojatno iz hercegovačkog Prologa, nekom stazom. Ne zna čovjek više, što bih rekao i napravio na ovo. Situacija nije dobra. Kod mene i brata ima četvero djece, mi nikad nismo ključali kuću ni garaže, sad sve moramo zatvarati. Nikome nije svejedno više u mjestu kad padne mrak, posebno roditeljima koji imaju djecu, te starijim i nemoćnim - veli Siniša Dodig

Što se događa nakon što MUP uhvati migrante? Uglavnom ih na najbližem graničnom prijelazu predaju DGS-u ili lokalnoj policijskoj postaji u BIH. Oni bi ih trebali prebaciti do najbližeg prihvatnog centra, koji je u ovom slučaju smješten u Mostaru. No, u dosta slučajeva to ne bude tako, nego ih iskrcaju negdje na pola puta. Pa, hrvatski MUP-a ima Sizifov posao, sve one migrante koji je uhvatio i vratio natrag u BiH, za dva-tri dana mora ponovno hvatati dok ne počine neko kazneno djelo.