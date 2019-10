Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije ponovno otvorio vrata: 440 mladih genijalaca stjecat će i poduzetničke vještine

Na platou ispred škola u ulici Matice Hrvatske danas je s radom u novoj školskoj godini službeno započeo Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije koji obuhvaća 440 učenika i 88 nastavnika u četiri programa: matematike, informatike, novih tehnologija i prirodoslovlja.

Župan Blaženko Boban ponosan je što centar izvrsnosti iz godine u godinu raste i buja, a o važnosti centra najbolje govore rezultati učenika.

- Lani na državnim natjecanjima 75 naših učenika iz osnovnih i srednjih škola osvojili su jedno od prva tri mjesta. Impozantan je to rezultat koji možemo zahvaliti upravu centru za izvrsnost, a prilikom upisa na fakultet ova djeca u pravilu se pozicioniraju među top studente, kazao je župan Boban.

Prvi put se u rad centra uključio i Jure Čulić, učenik 8. razreda Osnovne škole Split 3, koji je odabrao program prirodoslovlja.

- Najviše me zanima područje fizike i to je nešto čime bi se želio baviti u budućnosti. Astrofizika, zvijezde i planeti su nešto što me odmalena zanima, a nedavno samo to područje počeo dublje istraživati. Nadam se da će bi centar omogućiti puno više znanja iz ovog područja koje nije dovoljno zastupljeno u školama kao što bi trebalo biti, objasnio nam je Jure.

Od ove godine kreće i centar izvrsnosti iz poduzetništva u kojem je cilj kroz afirmaciju poduzetničkih vještina kod učenika uvesti ih u poduzetništvo.

- Rad će se odvijati unutar učeničkih zadruga u kojima će učenici biti zaduženi za plasman odnosno stvaranje proizvoda, njihovo brendiranje i stavljanje na tržište. Idemo prema svom cilj da želimo tisuću najtalentiranijih i najdarovitijih iz naše županije uključiti u dodatne oblike rada i razvijati njihove vještine i kompetencije. Projekt je prepoznat i izvan županije, pa tako imamo učenike iz Korčule, Šibensko-kninske županije, a radimo i na širenju centra, zaključio je Tomislav Đonlić, županijski pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport.