Bizaran incident u Makarskoj, 15-oro djece na ekskurziji otrovano hranom, no umjesto u KBC odveli ih u hotel: 'Znam da su bili na noćnom kupanju, to je u ovo doba nenormalno, možda su se samo prehladili...'

Deset 15-godišnjaka iz Srebrenika u kantonu Tuzla, koji borave u hotelu "Bonaca" u Makarskoj, upućeno je na makarsku Hitnu pomoć sa simptomima bolova i grčeva u trbuhu, te povraćanjem.

Voditelj makarske Hitne dr. Mate Kasalo neke od njih je, zbog sumnje na trovanje hranom, uputio epidemiologu u KBC Split. Prvih pet je u pratnji profesora došlo na Hitnu u večernjim satima petka. Dobili su infuziju i, nakon što se stanje stabiliziralo, otpušteni su u hotel. Međutim, ujutro je došlo još pet tinejdžera s istim simptomima.

– Kad nam je došla nova skupina od pet djece koja su, prema prvim pretpostavkama, jela inkriminirajuću hranu, uputili smo ih u KBC Split, točnije epidemiologu. Prema onome što su nam rekli, jeli su piletinu koja možda nije bila dovoljno termički obrađena. Zbog činjenice da salmonela, primjerice, ima svoj period inkubacije od 24 do 48 sati, te zbog toga što se radi sada već o desetero djece, upućeni su u KBC Split na daljnju obradu – rekao nam je dr. Mate Kasalo.

Međutim, kad smo nazvali hotel, doznali smo od voditelja hotela da su sva djeca u hotelu i da su – dobro.

Voditelj Ivan Šimić nam je, naime, kazao da djeca nisu ni išla u splitsku bolnicu!

Noćno kupanje

– Nama nitko nije rekao da se radi o trovanju hranom. Na ekskurziji su i druga djeca, i nitko od njih nije imao takve simptome osim njih deset, koji su sada dobro. Da su jeli neku hranu koja im je zasmetala, svi bi imali iste smetnje. Znam da su išli na neko noćno kupanje, što je nenormalno u ovo doba godine, pa sumnjam da su možda i prehlađeni i da se radi o nekom virusu – rekao nam je Šimić.

Nejasno je zašto djeca nisu upućena na obradu, budući da se jedino tako može utvrditi je li posrijedi epidemija, na što su u makarskoj Hitnoj posumnjali.

Dr. Vesna Barišić, epidemiologinja iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, veli da neka odrasla osoba treba odlučiti hoće li djeca doći na pregled, te za to osigurati prijevoz, bio to roditelj ili profesor. Hoće li to učiniti, na to oni, kaže, ne mogu utjecati.

– Činjenica je da je liječnik na Hitnoj preporučio daljnju obradu infektologa i za to je nakon obrade sigurno imao razlog. Bilo bi dobro da su djeca došla, da smo ih pregledali, razgovarali o tome što su i gdje jeli, te da smo uzeli uzorke. Kada liječnik kontaktira epidemiologa zbog sumnje na trovanje hranom, to je važno ozbiljno shvatiti jer nakon obrade pacijenta kontaktira i sanitarna inspekcija, koja će eventualno intervenirati u objektu. Bez pregleda, međutim, ne možemo ništa – zaključila je dr. Barišić, dodavši kako se nada da će djeca izdržati put kući.

Naime, nakon incidenta s Hitnom voditelji ekskurzije odlučili su se vratiti u Tuzlu.