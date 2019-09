Kad se mlade ruke slože, HDZ i SDP mogu zajedno: posjetili smo mjesto odakle podrijetlo vuče Zoran Milanović, evo kako je došlo koalicije 'crvenih' i 'plavih'; 'Pobijedio je zdrav razum, ovdje nema mjesta ideologiji'

Prvi akter naše priče, Toni Jurić-Šolto, ima 24 godine, i kroz koji dan branit će diplomski rad na Sveučilišnom odjelu za studije mora iz područja "Morsko ribarstvo".

Drugi, Petar Ljubičić, ima 32 godine, stručni je specijalist ekonomije i voditelj prodaje za vozila Citroën u PSC Dalmacija.

Toni i Petar žive u Sinju, u Glavicama, koje se u javnosti najčešće spominju kao mjesto odakle podrijetlo vuče Zoran Milanović, nekada predsjednik SDP-a i hrvatski premijer, danas kandidat za predsjednika Republike Hrvatske.

Svaki od njih dvojice ima svoje životne radosti, ali ih muče i zajednički komunalni problemi u ovom mjestu u sastavu grada Sinja koje bi po svojoj veličini moglo biti i samostalna općina ili čak grad, jer u hrvatskom teritorijalnom ustroju ima i manjih općina i gradova od Glavica, koje su nekad imale više od 4000 stanovnika, a sada nešto više od 3750.

Toni i Petar također su i politički angažirani, svaki na svoj način vide kako se boriti i izboriti za bolju budućnost. Toni se u dobi od svojih šesnaest godina učlanio u HDZ i pridružio Mladeži HDZ-a, dok se Petar s nekih dvadeset, dvadeset jednu godinu učlanio u SDP.

Obojica su bili kandidati na izborima za Vijeće Mjesnog odbora Glavice i tu počinje priča o njima jer za hrvatske prilike u Glavicama se dogodilo nešto neuobičajeno, a što je zapravo za njih dvojicu i one koji ih poznaju sasvim normalno.

Trećeg rujna 2019. godine, s početkom u 17 sati u Gradskoj vijećnici grada Sinja održana je sjednica Vijeća mjesnog odbora Glavice, na kojoj je iz trećeg pokušaja izabran predsjednik Vijeća mjesnog odbora Glavice čime je Vijeće konstituirano. Za predsjednika je izabran HDZ-ovac Toni Jurić-Šolto, a ruka koja je napokon omogućila početak rada tog vijeća je ruka SDP-ovca Petra Ljubičića.

U medijima se odmah počelo govoriti o koaliciji SDP-a i HDZ-a, ali glavni akteri ove priče sve to opovrgavaju. Nema govora o koaliciji. Ovdje nema mjesta ideologiji, u pitanju je samo zajednička želja da učine najbolje što mogu za svoje mjesto.

Našli smo se na igralištu nogometnog kluba Glavice. S nama je i Nikola Vučković, predsjednik Gradske organizacije SDP-a Sinj, sinjski gradski vijećnik, 36-godišnji inženjer zaštite od požara, zaposlen u Javnoj vatrogasnoj postrojbi.

Dok se upoznajemo, Toni govori da je student još koji dan, da ih je malo na godini i da ima dosta posla za one koji završe studije mora, a Petar u šali dodaje kako će dovesti more u Glavice, ionako se razina mora diže svake godine i još je more neiskorišteni potencijal.

Govore nam kako su na izborima za Vijeće Mjesnog odbora Glavice, jednog od četrnaest takvih odbora u Sinju, bile tri liste – HDZ-a, Mosta NL i SDP-a. Nakon izbora sva su vijeća bila konstituirana osim MO Sinj gdje se ide na nove izbore i njihovog u Glavicama, gdje je HDZ u Mjesnom odboru osvojio četiri mjesta, Most tri i SDP dva.

– Nitko nije imao većinu, bili smo u trećem pokušaju formiranja Vijeća i tu sam ja prelomio. Prva dva puta u pokušaju da nešto složimo, dogovorimo se, nije bilo ništa. Koliko smo shvatili, Most je odlučio da se ide na nove izbore. Mi smo uoči trećeg sazivanja sjednice, kontaktirali i jedne i druge, i HDZ i Most. Mogli smo i mi opet za dva mjeseca na nove izbore, pa da se opet dogodi isto. To je nepotreban gubitak vremena, potrošili bi resurse. Rekli smo, ajde popričat ćemo s jednima i drugima, dok netko nema većinu moramo se dogovoriti, netko mora odlučiti – kaže Petar Ljubičić i dodaje kako su se konzultirali na Gradskom odboru SDP-a, nisu donijeli precizan zaključak što će i kako će, ali su bili složni u tome da nema smisla ići na nove izbore.

– Naš predsjednik je i jednom i drugom kandidatu dao izbor, onako kako mislimo da je najbolje da tako postupimo. Kad sam donio odluku, konzultirao sam se s predsjednikom i dobio njegovu podršku. Digao sam ruku za HDZ, oni su dobili većinu glasova birača, vodio sam se i tom logikom, a i onom da od Mosta nismo dobili nikakvu informaciju niti su htjeli s nama razgovarati. S njima smo barem popričali kao ljudi, čisto ljudski razgovor, vidjeli smo da ljudi dijele isto mišljenje što se tiče izlaska na nove izbore. Odlučio sam dati glas i da što prije počnemo raditi za naše mjesto, nekakav boljitak da donesemo, ako je ikako moguće, s obzirom na stanje u Sinju – ispričao nam je Petar Ljubičić, koji je i jedan od potpredsjednika Gradske organizacije SDP-a u Sinju.

Toni Jurić- Šolto također potvrđuje kako sve do zadnje konstituirajuće sjednice, nije bilo nikakvih dogovora ni suradnje.

– Bili smo svjesni da će se izbori ponoviti, ali eto kolega se javio, zdrav razum je ipak bio jači i digao je ruku za nas. Suradnja je bila ponuđena Mostu, ali oni su odmah u startu zahvalili i rekli da ne žele sudjelovati. Osobno sam to nudio Mostu, ali Most je digao ruke od cijele situacije, nismo s njima mogli nikakav dogovor postići. SDP-u nismo nudili dogovor. Izbori su bili početkom lipnja, onda smo svaki mjesec pokušavali održati konstituirajuće sjednice i formiranje Vijeća. Zadnja sjednica je bila odgođena jer su se vijećnici Mosta digli, napustili sjednicu i tako srušili kvorum. Ja sam vodio te sjednice i tada sam zaključio da će se tako nastaviti i sljedeći tjedan, a kad se nastavilo početkom rujna formirali smo Vijeće – govori nam Toni Jurić-Šolto.

Nikola Vučković kazuje nam kako su sastanci Gradskog odbora SDP-a u Sinju otvoreni i demokratski, tako se i o ovoj temi otvoreno razgovaralo, bilo je različitih pogleda.

- Mi smo našim vijećnicima u mjesnim odborima rekli neka odlučuju po svojoj savjesti, onako kako misle da je najbolje za njihove mjesne odbore. Mi smo gospodinu Bulju, koji je predsjednik Mosta u Sinju, prije posljednjeg pokušaja konstituiranja vijeća mjesnih odbora u Sinju i Glavicama ponudili suradnju, sve u cilju da izbjegnemo nove izbore jer smatramo da je to nepotreban trošak i vremena i novca. Nažalost, nikakav odgovor od njega nismo dobili i sad kad čujem prozivke o koaliciji SDP-a i HDZ-a, to nije korektno od čovjeka koji je dva puta koalirao s HDZ-om na razini države i doveo ih na vlast. Smatram da bi ih doveo i treći put kad bi mogao biti u prilici. Ovdje se radi o mjesnim odborima u kojima se odlučuje o neposrednim interesima za svakodnevni život i rad građana. Tu nema nikakve ideologije – ističe Nikola Vučković.

Predsjednik sinjskog SDP-a, reći će i da u Sinju ima puno važnijih tema koje zaslužuju pažnju javnosti od ovoga što se dogodilo u Glavicama.

- Možemo govoriti o prometnoj povezanosti koja Sinjane opterećuje sve više, sve su veće gužve u centru grada, rotor se pokazao kao nesretno prometno rješenje koje frustrira Sinjane. Zatim, tu je pitanje nefunkcioniranja gradske vlasti u proteklih godinu i tri mjeseca. Gradsko vijeće Sinja funkcionira s jednim potpredsjednikom, predsjednik i još jedan potpredsjednik su dali ostavku. Oporba je donijela proračun Grada Sinja, a gradonačelnica nije imala hrabrosti da ga povuče i izazove nove izbore, to je apsurdna situacija, možda unikatna u Hrvatskoj i šire.

Nadalje, problem okoliša. Dok drugi gradovi u našem okruženju rješavaju svoje deponije, Sinj tapka u mjestu. Napravljeno je reciklažno dvorište koje nema uporabnu dozvolu ni priključke na komunalnu infrastrukturu i prometnicu. Drugi su gradovi iskoristili novac iz fondova, a Sinj tapka u mjestu. Čak i manje sredine, recimo Otok i Hrvace su privukli milijunske iznose za gradnju vrtića i društvene infrastrukture, a Sinj nije čak ni aplicirao. Primjerice, državni fond daje milijun kuna za uređenje nerazvrstanih cesta, potrebno je samo ispuniti formular A4. Naša gradska uprava nije čak ni to bila u stanju poslati, doslovno zagrabiti u vreću i uzeti novce – priča nam Nikola Vučković i ističe da su ovim što su napravili u Glavicama napravili i demokratski iskorak.

- Postavljam retoričko pitanje, kad bi SDP-u bila potrebna ruka, tko bi je digao od političkih aktera u Sinju. Mislim da ne bi bilo tako lako dobiti je. Svi dobronamjerni promatrači ocijenit će pozitivnim ovo što se dogodilo u Glavicama – ističe predsjednik sinjskog SDP-a.

Pitamo Petra Ljubičića kako su njegovi prijatelji, mještani i poznanici primili to što je digao ruku za HDZ u Vijeću mjesnog odbora Glavica.

- Pa, svatko tko me poznaje, protumačit će točno onako kako sam ja zamislio i donio odluku. Kao i svaki dobronamjerni mještanin, to će protumačiti kako je i zamišljeno. Nikakvih zlih namjera, nikakve koalicije, nikakve izdaje tu nema. Jednostavno naše mjesto Glavice je u prvom planu, tako bi trebalo biti i ubuduće. U Mjesnom odboru smo baš radi toga da napravimo nešto za Glavice, da pokušamo nešto napraviti, da donesemo dodatnu energiju. Isto tako, ruku bih digao za nekoga drugoga ako će to donijeti boljitak, i s Mostom i bilo kim, ako ćemo svi skupa raditi za dobrobit Glavica – ističe Petar Ljubičić.

- Ljudi koji nisu opterećeni ideologojim, to su primili jako dobro jer ovdje je riječ samo o boljitku našeg mjesta, ništa više od toga. Poneki stariji ljudi dijele se još uvijek na ustaše i partizane, to nas ne zanima i što tko priča – ističe Toni Jurić-Šolto.

S njim je, kaže, mlađa ekipa iz redova HDZ-a u Vijeću mjesnog odbora, uz njega su dva člana '89. i '91. godište, jedan kolega im je malo stariji, ali će im biti desna ruka jer je i gradski vijećnik.

- Dolaze nova vremena, ideologija nije bitna. Bitno je nešto napraviti – naglašava Toni, a na upit jesu li ga radi ovoga zvali s viših razina u HDZ-u odgovara niječno.

- Nitko nas nije zvao. Iz Gradskog odbora HDZ-a nitko nam nije postavio nikakav ultimatum kako ćemo postupati, jednostavno smo radili sve po vlastitom izboru – kaže Toni i naš upit o ambicijama kaže da je jedina njegova politička ambicija nešto napraviti, nisu u pitanju nikakvi osobni interesi.

Već u subotu je zakazao (dan prije objave ovog teksta) prvu sjednicu Vijeća, puno je problema u Glavicama i nema vremena za čekanje. Raspravit će o problemima, poput kanalizacije, vodovodne mreže, rasvjete, nogostupa.

- Dok ste dolazili kod nas mogli ste primjetiti da nije sve baš u najboljem redu. Na dionici državne dionice Sinj - Livno, gdje ja živim u Gornjim Glavicama, nema ni rasvjete, nemamo vode, vodovod je napravljen davne 1968. godine, kanali oboritih voda su zarasli, žice su otvorenog napona i svaka jača bura iskopča struja. Šta da vam još kažem, problema je preko više, imamo dosta posla. Dosta je problema i nadam se da ćemo ih riješiti – zaključuje Toni Jurić-Šolto.