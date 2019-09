'Remek-djelo' devastacije obale: probili bespravnu cestu po nedirnutim valama Brača i nepovratno uništili prirodu!? Načelnik Bola ne vidi ništa sporno, a inspektor iz Županije zaključio: Novinarima poručujem da ne stvaraju tenzije

Bespravna cesta od tri i pol kilometra, dovoljno široka da se uz malo spretnosti dva automobila mimoiđu, omogućuje da vozeći dio puta po zaštićenom pomorskom dobru od Zlatnog rata dođete do privatne vikendice, oglašene na Booking.comu.

Ovo remek-djelo modernog devastatorstva potpisuje skupina nepoznatih umjetnika.

Procjenjuje se da je nastajalo od 2017. godine naovamo. Cesta nema nikakvu dozvolu, ali ima tablu koja vas upozorava da je privatna. Preciznije, piše "private road".

Iako prolazi i nekim parcelama za koje katastar kaže da su državno vlasništvo. Iako prolazi i samom plažom. A plaža, zna se, ne može biti privatna.

Ovom, dakle, definitivno privatnom cestom, pomorsko dobro mjestimično je devastirano i na samo metar udaljenosti od mora. Makadam s udubljenjima od guma bahato se brči skrovitim uvalama. Nepovratno je uništena priroda, netaknuta od postanka čovječanstva.

Zašto? Moguće - radi kategorizacije. Da malobrojne kućice uz more dobiju pristupni put, a vlasnici dozvolu za iznajmljivanje.

I da ne moraju baš uvijek paliti gumenjake kad se požele doći okupati. Znate kakve su cijene goriva danas.

Cesta završava u dvorištu vikendice oglašene pod imenom "Robinson Margareta".

Navode da "pružaju dobrodošlicu gostima od 13. srpnja 2017. godine". Kuća je to s četiri spavaće sobe.

Ako vas zanimaju planovi s ovom privatnom infrastrukturom, dovoljno je napisati da do jedne od kućica prosutih u dužini od njezina tri i pol kilometra već vodi petnaestak metara čistog betona.

Cesta se, zapravo, vidi iz aviona. I na satelitskim snimkama. Prati rub obale, kao da je isheklana na miljetiću.

Površinski, prolazi četvrtinom općine Bol.

A općina Bol ima načelnika Tihomira Marinkovića. On zna za ovo, ali dok ga nismo nazvali nije ni vidio razlog zašto bi ikome prijavio.

- Radili su to neki privatnici. Vlasnici zemalja koji imaju interes da dođu autom do svojih vrijednosti. Ja nisam bio tamo. Ja nemam potrebu tamo ić jer ja tamo nemam ništa. Ako vi želite da netko izađe od nadležnih, mi ćemo izaći na teren - ponudio je ljubazni načelnik.

Ne, ma zašto? Nema potrebe. Pa nije sad da je netko probio tri i pol kilometra bespravne ceste kroz djevičanske uvale.

- Ako je netko pogriješio, neka ga se prozove preko novina. Ako je išao prema pomorskom dobru, prema plaži, pa to treba osudit. Ali, ako je netko radio put svojim novcem da bi došao do svojih vrijednosti, zašto ćemo mu to zamjerit?

Ako je došao tako do svog smokovika ili vinograda kako bi obrađivao zemlju, pa to je prirodno.

Prije, kad je bila berba, nosilo bi se na konje i na magarce, ali toga više nema. Nemojte vi mislit, nema tu kao nekad 100 konja! Mi nemamo nijednog konja. Ni magarca. Ma niti jednog, čak ni za slikavanje kad turisti dođu... - obrazlagao je načelnik.

Zamislite to.

Niti jednog konja! Pitali smo koliko komunalnih redara imaju. Kaže, jednog jedinog.

Komentar ove devastacije tražili smo i od nadležnih državnih službi. Pisali smo im da se izjasne o cesti, no oni vam, ne biste vjerovali, više nemaju niti jednog goluba pismonošu. Već tjedan dana ne stižu odgovori.

Netko neupućen bi pretpostavio da štogod skrivaju, ali ne, stvari su jednostavno takve - nedostaje kadra.

Županija splitsko-dalmatinska obavijestila je tek da su našu prijavu proslijedili institucijama. Među njima i Ministarstvu mora, pomorstva i infrastrukture.

Njihov viši inspektor Ivica Čikotić izjasnio se da slučaj nije u njegovoj nadležnosti jer se on, naime, bavi sigurnošću plovidbe, ali to ga nije spriječilo da u službenom dopisu iznese svoje mišljenje o predočenim fotografijama:

- Kao prvo, cesta s fotografije nije u gradnji, kao drugo nije ni na pomorskom dobru, i kao treće i da je na pomorskom dobru, nije na Inspekciji sigurnosti plovidbe za rješavanje. A novinarima poručujem da radi svoga posla ne stvaraju tenzije od ničega - napisao je Čikotić i popratio grbom Republike Hrvatske u potpisu.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, dakle, ima inspektora koji smatra da plaža nije pomorsko dobro. Općina Bol, s druge strane, ima načelnika koji je za cestu znao, ali budući da nemaju konja, ne misli da bi trebalo prijaviti. Građevinska inspekcija nije obavila inspekcijski nadzor. Imaju previše posla. Ali hoće, obećali su. Izići će na teren čim prije.