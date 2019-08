Luksuzna jahta s koje su ispuštene fekalije u komišku luku u vlasništvu je bogatog Čeha? Ispitani očevidac i članovi posade, vlasniku prijeti do 50 tisuća kuna kazne

Imati jahtu vrijednu tri i pol milijuna eura i pri tome biti cijenjeni poduzetnik očito te ne čini uglađenim gospodinom. Pogotovo ako pod okriljem noći sa skupocjene jahte usred Visa ispustiš u more sadržaj iz toaleta.

Iako nije potvrđeno, jahta je navodno u vlasništvu bogatog Čeha, a fekalije je u more ispustio njegov skiper. No, prema riječima kapetana splitske Lučke kapetanije Željka Kuštere, tek se sve treba istražiti, piše Jutarnji list.

Nemili događaj s gnjusnim fotografijama objavio je zgroženi očevidac na Facebook stranici Volim Komižu.

Višani se pjene od bijesa, s jahte bogataša ispustili tank sa fekalijama u komiškoj luci': 'Živio nautički turizam bez kontrole i bez sankcija!'; Oglasila se i gradonačelnica

- Živio nautički turizam bez kontrole i bez sankcija. Jahta LizMary u 22:30 h ispustila je tank s fekalijama u komiškoj luci - stoji u objavi. Kuštera je rekao da je upoznat s događajem te da su na teren izašle nadležne službe.

- Izjavu je dao očevidac, ali i posada broda. Osim toga, pregledan je i brod, tako da se sve činjenice tek moraju utvrditi - kaže Kuštera i dodaje da postoje jasna pravila o tome na koji način se brodovi rješavaju fekalija.

Naravno, ispuštanje takvog sadržaja uz obalu je ne samo neukusno, nego i strogo kažnjivo.

Kupamo li se u fekalijama?! Stručnjak otkriva odvratnu istinu koja se događa na Jadranu: Kruzeri nisu problem, nego domaći. Što mislite, gdje prazne tankove?

Šokirana kupačica s Trstenika: Uočila sam turistički brod, a za par trenutaka more više nije bilo čisto!; Lučki kapetan priznaje da ima onih koji prazne fekalije gdje stignu; Evo kolike su kazne...

Konvencija MARPOL

Naime, prema zakonu i Međunarodnoj konvenciji o sprječavanju onečišćenja s brodova, poznatoj po kratici MARPOL, čiji smo potpisnici, a kojoj je cilj potpuno eliminiranje namjernog ili slučajnog onečišćenja morskog okoliša s brodova te svih štetnih tvari za ljude i ostala živa bića, neki brodovi (novi brodovi veći od 400 BT ili više od 15 putnika i postojeće istih navedenih karakteristika 10 godina nakon stupanja na snagu ovog pravila) moraju imati smještajne kapacitete za fekalije.

U određenim uvjetima brodovi mogu ispuštati fekalije u more, ali u svim ostalim slučajevima moraju ih prepustiti kopnu.

Za prihvat fekalija s brodova luke moraju imati odgovarajuća postrojenja i uređaje koji zbrinjavaju sve brodove koji ih se tiču, bez posljedica po njihov zastoj. Također, u slučaju da su ovi uređaji neodgovarajući, sve zainteresirane strane moraju biti obaviještene.

Riješen prihvat

- Problem zna predstavljati i činjenica da nemamo riješen prihvat ovakvog sadržaja, ali to nikako ne znači da je ovaj način dopustiv i da se ne treba sankcionirati - navodi Kuštera. Što se tiče kazni, one mogu biti poprilično visoke te se kreću od pet do 50 tisuća kuna.

- Kako će ovaj slučaj završiti tek će naknadno biti poznato, s obzirom na to da je tek danas lučki kapetan bio na terenu - zaključuje lučki kapetan Splitsko-dalmatinske županije Željko Kuštera.