Višani se pjene od bijesa, s jahte bogataša ispustili tank sa fekalijama u komiškoj luci': 'Živio nautički turizam bez kontrole i bez sankcija!'; Oglasila se i gradonačelnica

U grupi na Facebooku ‘Volim Komižu’ objavljena je fotografija koja je zgranula korisnike i izazvala veliku raspravu.

- Živo nautički turizam bez kontrole i bez sankcija. Jahta LizMary u 22:30h ispustila tank sa fekalijama u komiškoj luci - napisao je šokirani Komižanin nakon što je svjedočio događaju.

U komentarima su mu savjetovali da odmah zove policiju ili Lučku kapetaniju, a i svi su se složili da nemarne turiste treba kazniti. Reagirala je i gradonačelnica Tonka Ivčević koja je za Morski.hr rekla:

– Pa to je nedopustivo! Ustat ćemo se protiv toga i spriječiti da se to kod nas događa na sve moguće načine. Kako se to dogodilo na pomorskom dobru, mi kao Grad ni komunalno redarstvo doduše nismo nadležni, ali ja sam još sinoć poslala obavijest koncesionaru i Lučkoj kapetaniji.

Iz Nautičkog centra Komiža koji imaju koncesiju nad ovim dijelom pomorskog dobra nisu htjeli davati izjave putem telefona, a lučki kapetan Damir Radica nije htio odgovoriti što je napravio po ovom pitanju.

– Znam da je važno, ali ne mogu govorit – odrezao je kapetan za Morski.hr i poklopio slušalicu.

Vlasnik 3,5 milijuna eura vrijedne jahte je, prema nedavnim medijskim napisima, češki bogataš čiji se skiper pod okriljem noći ovako rješava otpada.