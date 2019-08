'To što rade je izvan svih granica zdrave pameti, a policija ne reagira': stanovnici dalmatinskog grada noćima ne spavaju zbog vatrenih ljubitelja lokalnog kluba

Noćima ne spavamo, do zore nas budnima drži glasna glazba i galama, to je više neizdrživo - ukratko je sadržaj pritužbe koja je došla na adresu naše redakcije u ime stanara Ulice Stjepana Gunjače i okolnog područja kraj Gradskog parka i kina u Sinju.

Nezadovoljni i neispavani Sinjani kao glavni uzrok besanih noći naveli su Klub navijača "Sinjski Maligani" koji se nalazi na adresi Stjepana Gunjače 1 u gradskom prostoru koji su dobili na korištenje.

- Želimo naglasiti da volimo sport i domicilni klub i želim mu prvenstvo i još stotinu pobjeda, ali u što se ovo pretvorilo nema veze ni sa sportom ni sa zdravom pameti. Stanovnici kvarta već mjesecima ogorčeno zovu policiju, jer to što rade je izvan svih granica zdrave pameti, međutim policija ne reagira - kažu nam naši sugovornici.

Prigovaraju tome da se klub navijača proširio izvan dodijeljenih prostora na javnu površinu koju su zauzeli stolovima i suncobranima. Navečer povećaju broj stolova i stolica te zauzmu tri puta veću površinu od prostorija koje imaju. Napravljen je i šank s kojeg se poslužuje piće...

- Svaku večer tamo piju, galame, donesu zvučnike od metra te glasno navijaju glazbu do 6 - 7 ujutro, odnosno dok se ne svane. Kada zovemo policiju, oni samo dođu, "trubnu" iz službenog automobila i produže, a vide da su vidno pijani i da se glazba čuje 100 metara od dotičnog mjesta. S obzirom na to da se policija zove skoro svaku večer dobivali smo od njih i odgovor da se obratimo gradu Sinju koji im je dodijelio tu prostoriju te smo zvali sanitarnu inspekciju - pojašnjavaju nam.

Upitali smo Vitu Filipovića, sanitarnog inspektora za buku u Sinju, je li zaprimio pritužbu na noćne provode u Stjepana Gunjače.

- Zvali me tako kao i što ste me vi nazvali na mobitel i odmah sam taj dan prošao spornom lokacijom. Kada sam bio tamo ništa se nije događalo, ali to je bilo tijekom poslijepodneva i objekt je bio zatvoren. Nisam imao nalog za izlazak po noći, a nemam niti nikakav pisani zahtjev ni pritužbu - pojasnio nam je Filipić.

Druga adresa na koju smo se obratili bio je Josip Malbaša, predsjednik Zajednice športskih udruga grada Sinja.

- Meni se nije nitko obratio i požalio, ni od susjeda ni iz grada tako da vam ne znam ni za kakve probleme s bukom. Mi tom klubu navijača povremeno pomognemo financijski i poznajem rukovodstvo te im mogu prenijeti što ste mi kazali...

Pitali smo i "Maligane" da odgovore na pritužbe stanara i iznesu svoju stranu priče. Inače grlati navijači, odlučili su se braniti šutnjom i ne kazati ništa za medije u službenoj formi odgovora na naš upit.

- Budite svjesni da ni jedan stanovnik ovog kvarta neće istupiti javno jer smo se već sto puta uvjerili da institucije ne rade svoj posao te da samo prebacuju lopticu s jednog na drugog. Huligani napadaju njih deset na jednog, što naravno nema veze ni s viteštvom ni s hrabrošću ni s muškošću po čemu je ovaj grad nekada davno bio poznat. Žao nam je što nekolicina kalja ime istinskim ljubiteljima sporta i svoga kluba - zaključili su ogorčeni stanari u svom pozivu upomoć.