Kada se u godini dana u Hrvatskoj ista osoba dva puta zatekne u posjedu prstaca na istom mjestu, je li u pitanju nepromišljena upornost ili nešto drugo?

Upravo to dogodilo se splitskom poduzetniku Mirku B.(56) kojeg su u Starome Gradu policajci pomorske policije u tandemu s hvarskim policajcima u subotu navečer zatekli sa zaštićenim školjkašima.

Splitski poduzetnik na Hvaru uhvaćen u izlovu prstaca, policajci ga zatekli sa četiri kg strogo zaštićenih školjki; Zbog krivolova je uhićen i lani, čini se da mu je to omiljeni hobi...

Za razliku od policije koja tvrdi da je Mirko B. zatečen s četiri kilograma prstaca koje je s broda odbacivao u more kako bi zameo dokaze, splitski poduzetnik za Jutarnji list tvrdi suprotno - da prstace nije izlovljavao, već ih je samo posjedovao, a ujedno i negira da ih je odbacivao u more i tvrdi da je zajedno s njima iznenada pao.

- Zgrožen sam svime. Lovio prstace nisam jer ja se time ne bavim. Poklonio mi ih je moj prijatelj iz Neuma s kojim sam se susreo taj dan. Cijeli događaj je insceniran, pritvoren sam bez ikakvog razloga. Kod mene nisu pronađena 4 kg kako tvrdi policija, već maksimalno 1,5.

Izbrojili su 144 komada. I nisam ih bacao u more, kako se priča. Taj cijeli dan bio sam u lovu, do 21 sat navečer. U međuvremenu sam se na pučini susreo s prijateljem moga kuma, inače iz Neuma. Dao mi je sić s prstacima da počastim prijatelje za večeru.

Nakon dolaska do obale, izašao sam s dvije kese u kojoj su bile ribe. Došao sam do auta u kojem me čekala žena. Tad mi je prišao policajac. Pogledao je u vreće, a kako nije našao ništa sumnjivo, rekao je da bi pogledao brod - ispričao je Mirko B. Pritom je, kaže, do krme hodao po skliskom dijelu te se, dok je htio reći policajcu da ima prstace, poskliznuo u more. Za njim su pali i prstaci. Taj prizor se nije svidio policajcu pa ga je, kaže, izvukao na brod, polegao i vezao lisicama.

- Moja žena kad je to vidjela, počela je cičati. Moje sramotno uhićenje vidio je i moj dobar prijatelj Dubravko Šimenc. Odveden sam u postaju gdje sam nepravedno prenoćio u nehumanim uvjetima. A što se tiče lanjskog događaja kad sam zatečen s prstacima, protiv mene je išao kazneni nalog na 5000 kuna. Žalio sam se i čekam početak suđenja.

Priča se da prodajem okolo ribu i zabranjeni ulov, no recite vi meni ijednu osobu kojoj sam išta prodao? Sve što lovim, lovim za sebe, a prstace ne izlovljavam. Poštujem zakon i iz ugledne sam obitelji - zaključio je za Jutarnji list Mirko B. kojeg je policija kazneno prijavila za uništavanje zaštićenih prirodnih vrijednosti i nezakonit ribolov.