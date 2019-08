Što se to događa s Hvarom? Veljko Drinković iz Jelse o razlozima neuspjeha turističke sezone: Moramo srušiti stari i izgraditi novi smještaj! Gotovo sva mjesta na otoku bilježe manji broj noćenja i turista

Ono što bih želio poručiti mladim ljudima je da ne odlaze 'trbuhom za kruhom' u inozemstvo, jer i ovdje se može dobro živjeti, samo se treba posvetiti onome čime se baviš - kazuje Veljko

Hvarski turistički radnici uglavnom ulažu velike napore ne bi li barem dosegnuli prošlogodišnje brojke kada je riječ o dolascima i ostvarenim noćenjima gostiju. Ipak, to im barem za sada ide dosta teško, iznimka je Turistička zajednica grada Hvara, koja je do 31. srpnja zabilježila 414.363 noćenja (indeks 103,07), dok je na području Turističke zajednice općine Jelsa ostvareno 244.427 noćenja (indeks 99,58), a Turističke zajednice općine Sućuraj ukupno 43.109 noćenja (indeks 94,90).

Najlošija je pak situacija na području Turističke zajednice Staroga Grada, gdje je u istom razdoblju evidentirano tek 77.120 noćenja (indeks 93,05). Pa iako je Turistička zajednica mjesta Vrboska krajem lipnja bilježila najbolje rezultate na škoju (indeks 103,00), u prvom redu radi većih ulaganja u tamošnji "Senses Resort", sada zbog bolesti direktorice nije mogla dostaviti najnovije rezultate. No, valja reći da je tamo, zbog spomenutih okolnosti, promijenjena i struktura gostiju, tako da u noćenjima prednjače gosti iz Njemačke, Velike Britanije i Francuske.

I Turistička zajednica grada Hvara je dodatnim naporima, odnosno marketinškim aktivnostima došla do povećanja broja dolazaka i noćenja s britanskog, američkog i njemačkog tržišta. Na području općine Jelsa i dalje dominiraju gosti iz Slovenije, Češke i Poljske, a ništa bolje nije ni u Starome Gradu – Farosu, gdje je najviše bilo domaćih gostiju, pa onih iz Češke te Bosne i Hercegovine. Istini za volju, slično je i na istočnom dijelu škoja i takva situacija zasigurno ima sasvim konkretne implikacije na financijske efekte turističke sezone, a zašto je to baš tako pitali smo Jelšanina Veljka Drinkovića, čovjeka koji se više od 40 godina ozbiljno bavi turizmom.

- Pogrešno je brojiti samo dolaske i noćenja, naši ljudi koji se ponešto razumiju u turizam najprije gledaju na financijske efekte, a te financijske efekte mi ćemo u Jelsi, generalno rečeno, teško podići sa sadašnjom strukturom gostiju. Međutim, gosti tu ništa nisu krivi, mi jednostavno moramo srušiti stari, a izgraditi novi smještaj ili barem renovirati onaj postojeći. Moramo to učiniti, jer je to ustvari polazna osnova, postojeći smještaj nam je loš i njega je zapravo najteže prodati – veli Veljko.

Njegovi roditelji su se među prvima u Jelsi počeli baviti turizmom, u ono doba su imali samo četiri sobička s WC-ima. A onda je Veljko završio studij turizma na zagrebačkom Ekonomskom fakultetu, a kasnije i destinacijski menadžment na Institutu za turizam i ugostiteljstvo. Još za vrijeme studija počeo je raditi kao operativac u ondašnjem "Atlasu", ali nije se zadovoljio s tim da radi za drugoga i za "sitnu lovu", nego se odmah okrenuo privatnom biznisu.

- Supruga Olga i ja, Olga je također ekonomistica, otvorili smo prvu privatnu turističku agenciju "Island" na otoku Hvaru. Zanijela nas je ta 1991. godina, uslijedio je i rat, ali sve smo izdržali i bila nam je to, tako da kažem, "odskočna daska". S vremenom smo obiteljsku kuću prenamijenili, napravili smo pet luksuznih apartmana, a kasnije u centru mjesta kupili i jedan golemi prostor od 600 četvornih metara, koji smo 10 do 15 godina iznajmljivali kao diskoklub, a sada je to ekskluzivna "Villa Vertigo". Nekako u isto vrijeme smo na forskom vorhu kupili veliku zemlju i ruine od kojih je također nastala jedna od deset najljepših vila u Hrvatskoj "Dvori sv. Jurja", da bismo zatim kupili i vilu čuvenog Dan-Tana u Vitarnji, koji je živio i radio u Las Vegasu, ali je i ona bila već stara, pa smo i nju morali kompletno rekonstruirati... - pripovijeda nam ovaj poduzetni Jelšanin.

Međutim, to nije sve, ova obitelj je kod Basine kupila čitavi jedan mali poluotok (70.000 četvornih metara prostora), gdje je od prave prašume napravljen svojevrstan park prirode i tzv. glamping "Plage Cachée" (glamur kamping), na kojem je postavljeno pet vrlo traženih šatora, s dodatnim sadržajima, na razini hotela s 5 zvjezdica. Istodobno obrađuju svoja polja na kojima je, spomenimo samo to, čak 13.000 lavandi. Za te gospodarske aktivnosti do sada su koristili potpore Ministarstva turizma, pa i Ministarstva poljoprivrede. Dakle, odlično im ide, očito se može i na škoju, a nas zanima kako sve to stignu obaviti?

- Znanja smo usvajali putujući po cijelome svijetu, puno polažemo i na obrazovanje. Imamo dva sina - Juricu (28) i Ivu (26), obojica su fakultetski obrazovani, stariji radi sa svojim Ronilačkim klubom "Black Pearl", a mlađi vodi našu Turističku agenciju "My Hvar". Supruga Olga danas uglavnom brine o bukingu i uređenju interijera, a zaposlili smo još troje djelatnika koji rade na održavanju objekata. Povremeno angažiramo i jednog cheefa, ovisno o potrebama gostiju, njima ne smije faliti ni "ptičjeg mlijeka". Sezona nam je krenula vrhunski, zato što smo se na vrijeme pripremili i držimo da je zadovoljan gost zapravo najbolja reklama u turizmu, ali reći ću i to da je naš put do uspjeha bio baš težak, ubili smo se mi svih ovih godina od rada i ulaganja. A ja tvrdim da svatko i na otoku može uspjeti, samo se treba žrtvovati, mora se raditi barem 10 do 12 sati svaki dan i sve će biti uredu – govori Drinković, koji je ranije u jednom mandatu obnašao i dužnost direktora Turističkog ureda u Jelsi.

Dakle, on ne brine za popunjenost, niti vodi računa o prognozama, nego samo radi, radi i radi, a koliko njegova obitelj ima posla, dovoljno govori to da kad su mu svi objekti puni, da u njima zna biti čak od 50 do 65 gostiju. Važan preduvjet za uspjeh je, naglašava, i to da voliš svoje mjesto, i svoju Domovinu, jer bez toga nema ni blagoslova.

- Ono što bih želio poručiti mladim ljudima je da ne odlaze "trbuhom za kruhom" u inozemstvo, jer i ovdje se može dobro živjeti, samo se treba potpuno posvetiti onome čime se baviš. A koliko smo se mi posvetili našim gostima ponajbolje govore njihove recenzije koje sežu do 9,6. Doduše, i nama na ruku ide to što je jelšanska riva zadnjih godina postala pravi Saint Tropez, što su naši komunalci tako marljivi i brinu o čistoći, što imamo mladu, obrazovanu i angažiranu direktoricu Turističkog ureda...

Ipak, potrebno je reći i to da smo mi još prije 50 godina bili perjanica turizma na prostorima bivše Jugoslavije, među ostalim i zato što smo imali dva nova i moderna hotela. "Staro krpiti, konce tratiti" ne isplati se, svima nam mora biti jasno da Jelsa neće puno postići bez barem jednog novog hotela s 5 zvjezdica, jedino bi to uz još kvalitetniji smještaj donijelo novi zamašnjak turizmu – zaključio je Veljko.