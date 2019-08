Bivša supruga 'tajkuna iz srednje Bosne' pred svojom velebnom vilom u Stanićima uništila obalu, poravnala stijene i devastirala plažu; Direktorica objekta 'nema saznanja' o tome, javila se i osoba u ime vlasnice, sa zanimljivim tumačenjem...

Nema toga što neće domaćin, brižan i gostoljubljivi dalmatinski "čovik" učiniti za ugodu svojim gostima, pa ako treba čak i malo "plažice" betonirati!

Jer, svi znamo kako su gosti uvijek u pravu, pa ako im je strmo spustiti se do mora, ako nemaju "mista di stavit šugamanić" ili, još bolje, ležaljku i suncobran, domaćin će brže-bolje napravit i malo "skala, otuć malo stina, usić bor ili dva ako smetaju, sve poravnat i žalom nulericom sve izravnat". Kako bi im turisti - uživali...

E, sad, ako ste mislili da je ovo uvod u neku od priča ili loš vic, varate se - to je aktualno stanje na Balića ratu, u Stanićima kod Omiša, ispred velebne "Ville Charlotte", kako doznajemo, u vlasništvu Snježane Gudelj, bivše supruge jednog od najbogatijh državljanina Bosne i Hercegovine Pere Gudelja.

On je najpoznatiji kao vlasnik trgovačkog carstva FIS-Vitez i tvornice namještaja, uz njegovo ime veže se epitet uspješnog poduzetnika koji upošljava skoro 4000 djelatnika.

I pola toga bogastva "tajkuna iz Srednje Bosne", poslije burne rastave, gdje je bilo i fizičkih napada, pripalo je upravo Snježani, koja se otisnula i u turističke vode.

A gdje je koncesija?!

I to na more naše Jadransko, gdje je devastirana plaža Balića rat, uništena obala, izgrađene skale, "poravnate" stijene, otpiljeni borovi... a sve smo to doznali zahvaljujući aplikaciji "Pomorsko je dobro", odličnom alatu Splitsko-dalmatinske županije za uvođenje reda na pomorskom dobru.

Alata koji građani itekako rado koriste, pa već postoji više od stopedeset prijava raznih devastacija koje se, nažalost, provode uzduž cijele obale. Bilo ilegalnih nasipanja plaža, građevinskim "šutom" izvedenih mulova bez dozvola, bilo postavljanja pontona i bova, ležaljki, suncobrana... na mjestima bez koncesije ili koncesijskih odobrenja.

Najnovija pristigla prozivka na e-mail adresu [email protected], Upravnog odjela za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije, koje je pokrenulo hvale vrijednu akciju očuvanja pomorskog dobra i otvaranjem web-portala upravo za prijave građana, ova je u svezi neovlaštenih radova na pomorskom dobru u Balića ratu, tik ispod velebnog turističkog objekta.

Po svemu sudeći, vlasnica fantastične vile s 22 apartmana "Villa Charlotte", neposredno uz more, svojim gostima je poželjela osigurati privatnu plažu i tako što su malo "razmjestili" borove, uništili stijene...

- Posječena je borova šuma, otučene su sedrene stijene uz more, nasuta je i betonirana obala za privatnu upotrebu gostiju te vile. Napravljene su i drvene skale, te je plaža nasuta sitnim žalom, a ležaljke su posložene za uporabu - navodi i nama čitatelj koji je sve ovo i prijavio na aplikaciju "Pomorsko je dobro", prilažući i fotografije plaže koje su uredno "postavljene" na mrežnoj stranici objekta koji se oglašava za iznajmljivanje.

Pa u samom opisu "objekta koji se nalazi na lokaciji direktno uz more", stoji i ovo: "Jedna od najekskluzivnijih lokacija u Omišu, sadrži vanjski bazen sa slanom vodom, veliku terasu i nesmetani pogled na more i otok Brač."

Pa, kako je očito "Villi Charlotte", zgradi s pet etaža i 22 apartmana koja je legalizirana tek 2014. godine, još samo nedostajala plaža za ležaljke, gdje će vjerojatno sutra biti postavljeni i suncobrani, trebalo je malo "porediti" morski krajolik...

A što će napraviti ovlaštene inspekcije, tek ćemo vidjeti.

Prijava je stigla u Županiju, no ona nema ingerenciju za inspekcijski nadzor i kažnjavanje, nego samo za upozoravanje i zabilješke, pa ćemo sačekati reakciju građevinske inspekcije pri Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, ili Ministarstva zaštite okoliša i energetike, ili carine, Lučke kapetanije, komunalnog redara, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture... tko li je već u mnogobrojnim državnim institucijama odgovoran i tko će promptno reagirati na još jednu devastaciju pomorskog dobra.

Direktorica Nikolić 'nema saznanja' - Nemam saznanja o tome - koncizno nam je telefonski odgovorila Tea Nikolić, direktorica objekta "Villa Charlotte" na naš upit jesu li devastirali plažu ispod zgrade s apartmanima. - Ali, fotografija plaže je na vašoj stranici, s ležaljkama, nasutim žalom i postavljenim stubištem. Imate li za to koncesiju, dozvolu? Kako ne znate da ste uredili plažu ispod objekta? - nastavili smo pitati direktoricu koja je od 2018. godine na tom upravljačkom mjestu, još više je zbunivši pitanjem kako je zgrada legalizirana tek 2014. godine, tražeći odgovor kako su do tada radili s gostima očito - ilegalno. - Nemam komentara, poslat ćemo vam odgovor e-mailom - obećala je ljubazna gospođa Nikolić.