Kako su krajem prošle i početkom ove godine stanodavci bezobrazno dizali cijene podstanarima, tako će ih na jesen još drastičnije spuštati, kažu poznavatelji tržišta nekretninama. A zašto bi do spuštanja cijena podstanarskih stanova moglo doći?

Krenimo redom.

Split u privatnom smještaju nudi turistima trenutno oko 25 tisuća kreveta (bez hotela), dok je taj broj prije nekoliko godina bio višestruko manji. Ako glavni dio sezone i ostane kao ona prošlogodišnja, mnogi od tih apartmana će ostati prazni ili nedovoljno popunjeni, a vlasnici će - izvisiti. Dakle, daleko je više postelja u apartmanima nego što je interes za njima.

I u kome će oni koji su uložili u apartmane potražiti spas? Naravno, u podstanarima. Međutim, svi neće moći napuniti ni stanove podstanarima jer je ponuda zaista velika. A kad je ponuda velika? E onda padaju i cijene...

Za male privatne iznajmljivače nije problem samo broj gostiju, nego i sve više hotela. Naime, kako smo već pisali, u Splitu je ovu godinu turiste dočekalo čak 45 hotela, od čega sedam novih. Sve skupa je to oko 3650 kreveta u hotelskom smještaju. A hoteli, za razliku, od privatnih iznajmljivača, su puni. No, grade se i novi, pa se spominje da bi u sljedećih nekoliko godina hoteli mogli ponuditi između pet i šest tisuća soba. I to će smanjiti broj turista u privatnim apartmanima, pa će se dodatno stabilizirati cijena podstanarskih stanova.

Smiljana Trgo, poznata splitska agentica za nekretnine, kaže:

- Proteklih godina Split je doživio turistički boom, pa su i ove godine mnogi pohrlili raditi apartmane, dizati kredite, nadali su se lakoj i brzoj zaradi. Ali glavni dio sezone će biti isti ili lošiji nego prijašnjih godina, dakle imat ćemo isti ili manji broj turista, a drastično se povećao broj postelja. I sada naravno da će dio njih ostati prazan ili neće imati rezultate koje su očekivali. I dio vlasnika će odustati od turizma i okrenut će se podstanarima.

Dakle, istom broju podstanara studenata, kao i samaca ili obitelji odjednom će se na tržištu ponuditi puno veći broj stanova nego prošlih godina. A ako je ponuda veća naravno da će i cijene neminovno pasti, kao što su i nedavno rasle jer su ljudi stanove čuvali za turiste, nije ih bilo puno za podstanare i cijene su išle u nebo. No, sada se sve okrenulo jer tržište nekretninama zna biti prevrtljivo. Valja očekivati da neki možda neće uspjeti tako lako naći ni pouzdane podstanare pa će rušiti cijene jer će na jesen ponuda slobodnih nekretnina za iznajmljivanje biti nikad veća.

A i oni koji će željeti i dalje iznajmljivati preko ljeta turistima će tijekom zime tražiti daleko manje novca od podstanara nego prije jer bolje je i dobiti 200 - 300 eura za jednosobni podstanarski stan, nego tražiti 600 - 700 i onda cijelu zimu biti prazan. A računi i rate za kredit dolaze... - kaže Trgo, navodeći da su se neki vlasnici apartmana našli u ozbiljnim problemima.

- Dio ljudi je dizao i kredite, uređivao stanove, mislili su da će novcima od turista lako servsirati obaveze, ali to se nije dogodilo, pa im je sada odjednom najveći priortet naći kvalitetnog podstanara kako bi bar plaćali ratu kredita. Međutim, neki žele i prodati stan jer im ni podstanari nisu dovoljni kako bi mjesečno zatvorili sve troškove - kaže nam Trgo, te dalje objašnjava.

- Ne možete vi za neki mali trošni stan, makar on bio u centru grada, tražiti 100 eura za dan. To je prošlost, a i turisti više nisu naivni. Sve je i više hotela, a oni se prvi pune, a tek onda privatni smještaj. A kad smo već kod privatnog smještaja preživjet će oni s najbojom ponudom, dakle da gosti imaju bazen, prostrani balkon, dobre domaćine. Centar im je bitan, ali nije više presudan, radije će za te novce iznajmiti vilu s bazenom i dobrom ponudom - kaže Trgo.

Dakle, u usporedbi s krajem prošle i početkom ove godine kada su se davali stanovi po suho zlato, sada se očekuje totalan preokret. Naime, tijekom 2018., i početkom 2019. svi su sanjali o basnoslovnim zaradama od turista, izbacivali su podstanare i stanove nudili turistima, pa je ono malo stanova, pisali smo već, koji su podstanarima ostali slobodni za dugoročni najam otišla u nebo.

Primjerice, na nekoliko oglasnika naišli smo u mjesecu travnju ove godine na cijene koje su, kažu nam procjenitelji i agenti za prodaju nekretnina, više nego nerazumne. To je pokazivalo svu lakomost i sebičnost iznajmljivača. Tako smo nabasali na jedan preskupi jednosobni namješteni stan, koji ne odiše nikakvim luksuzom.

– Split, Gripe. Novouređen, jednosoban stan ukupno korisne površine 45 m2, na trećem katu stambene zgrade. Sastoji se od kuhinje s trpezarijom, spavaće sobe, kupatila i lođe. Stan je kompletno opremljen, klimatiziran i dostupan na duže razdoblje. Cijena 900 eura. Polog iznosi jednu mjesečnu najamninu. Agencijska provizija je jedna mjesečna najamnina uvećana za pripadajući PDV – stalo je u tom oglasu na Njuškalu iz travnja ove godine, u kojem se ne navodi da nude turistički najam, nego je stan u "običnom" najmu. Stan je bio skromno opremljen, s malo inventara. No, to tada nije bio jedini stan s takvom nerealnom cijenom.

A kakva je situacija danas? Na tražilicu Njuškalo smo tražili jednosoban stan za 400 eura u Splitu i okolici. Prije ih je malo za tu cijenu, ali sada ih je tražila izbacila čak 602 objekta! I već sada ima solidnih stanova za nekih 300 eura. Pronašli smo i prelijepu i luksuzno uređenu garsonijeru od 24 m2 za 240 eura. Također, našli smo i stan na Zenti od 80 metara kvadratnih za 300 eura.

Većinu stanova nude agencije, čiji agenti (ili agencija) dobivaju proviziju od jedne rate. Pa tako ako iznajme stan od 900 eura, toliko dobiju i kao proviziju. I sada će netko misliti da je sunce proteklih godina obasjalo i agente.

Baš i nije, jer je stanova prije ljeta za iznajmljivanje bilo jako malo, a i ti stanovi su bili paprenih cijena, pa je bilo i malo ljudi spremnih dati toliki novac. Dakle, i agenti se vesele snižavanju cijena i većoj ponudi stanova za podstanare jer će biti i više posla i provizija i za njih.

- Da, cijene lagano padaju, ali najveći pad će se bilježiti početkom rujna i na jesen, stoga studentima i ostalima preporučam da sada ne ulaze u aranžmane i ne plaćaju unaprijed nego da pričekaju par mjeseci.

Veća ponuda stanova, pa i manje cijene, to i nama odgovara jer će biti veći promet pošto će vlasnici apartmana umjesto turističkog najma stanove ponuditi podstanarima - kaže nam agentica, navodeći da ne želi ime u novine jer ipak živi od iznajmljivanja tuđih stanova.