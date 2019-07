Završila je Mrduja, odluka o pobjedniku nije bila laka: Časni sud dugo je vijećao, a onda su obznanili svoju odluku i izazvali plimni val oduševljenja

Pobjeda je naša i Mrduja je bračka - uz plimni val oduševljenja slavili su pobjedu Bračani u dvanaestom ogledu Potezanja Mrduje koja je održana u splitskom pomorskom akvatoriju.

Proglašenje pobjednika održano je na završnoj fešti u Stomorskoj, a Časnu sud je nakon dužeg vijećanja pobjedu dodijelio- Bračanima. Šoltanski općinski načelnik Nikola Cecić Karuzić koji je sudjelovao u svim dosadašnjim megdanima uručio je bračkom poteštatu iz Milne Frani Loziću globus s posjedovnim listom u kojemu stoji kako je za iduću godinu dana Mrduja – bračka.

Na ta su način Bračani izravnali račune sa Šoltanima jer sada svaka strana ima po šest pobjeda. Riječ je o jedinstvenoj manifestaciji i pravom spektaklu jer je nepoznato da igdje u svijetu dvije strane otok žele dobiti za sebe potezanjem konopa, isključivo na vesla, snagom mišića.

U tom pravom pomorskom spektaklu koje nije uspjelo spriječiti ni jako jugo pjenilo se more, a zrak je bio „užgan“ što od temperature, što od cike, buke, brodskih sirena veselja i neizvjesnosti. Uz ribarske brodice i kaiće Mrduju su uz ritam šoltanske glazbe „Olinta, pjesmu bračke klape „Pastura“ i Gegotovu pjesmu „Od Mrdije do Mrduje“ potezali pasara, gliseri, jedrilice, pratio je sve to i leut „Slobodne Dalmacije“,a bili su tu ribari, snažni momci, djevojke u oskudnim kostimima i puno, puno mladosti. Za svih njih Marduja je bila i izazov i adrenalin.

„Bio sam gotovo na svim dosadašnjim manifestacijama potezanja Mrduje, ali nikada nisam vidio ovoliko mladosti“- posvjedočio je Petroslav Sapunar, predsjednik Skupštine splitsko-dalmatinske županije.

Na Potezanju Mrduje pojavio se i zagrebački gradonačelnik Milan Bandić. Njegov dolazak na komandi brod obje strane popratile su pljeskom dobrodošlice , a Bandić je potom sa svojim društvom u jednom od gliser pratio otočki megdan na moru. Na pitane za koga navija vješto je uzvratio „pa za moje otočane“…

Među brojnim navijačima i promatračima posebnu pozornost privukla je Nikolina Marinelić iz Selaca na Braču koja je na potezanje Mrduje povela u kolicima svoju kćerkicu Zoricu koju je donijela na svijet prije svega dvadeset dana, a porod je obavljen obiteljskom domu, te još dvije kćerke trogodišnju Miru i devetogodišnju Lenu.

„Pitate me kako se osjećam, Pa super. Moj suprug je pomorac i evo djeca se od najranije dobi privikavaju na more“- sa smiješkom na licu nam je odgovorila super mama Nikolina Marinelić. Poslije kod dodjeljivanja nagrada Časni sud je i tu činjenicu bodovao u korist Bračana. Bome, i s pravom.

Bračani ove godine ništa nisu željeli prepustili slučaju. U pomoć Milnaranima stigla je ekipa iz Nerežišća predvođeni načelnikom Svemirom Obilinovićem, supetarske snage predvodila je Martina Rendić iz Turističke zajednice, a bila je tu i zapovjednica bračke policije Katica Jelinčić.