– Neš ti jedan kamion proša preko plaže! I to nije baš preko plaže, nego gore... malo iznad. I je, iša je preko rampe. Za to mu je Općina dala dozvolu. A sad ćete vi napisat da je načelnik reka da je Općina dala dozvolu da kamion prođe preko plaže, i to će vama bit senzacionalna vijest! E, pa vi onda tako i napišite. Pored milijun drugih stvari, vama je, eto, kamion šta ide preko plaže nešto sad bitno... – čudi se načelnik Milne Frane Lozić.

Načelnik, kako vidite, općine koja je podigla rampu kako bi u srcu sezone strani investitor prevezao kamion materijala među zapanjenim turistima u kupaćim kostimima – sve do gradilišta. Gradilišta koje je, pazite sad ovo, inspekcija zatvorila.

K tome, ljetna zabrana radova u malom bračkom mjestu ne postoji. Ona je, veli Lozić, ukinuta još prije tri godine.

– Ma taj je kamion ništa u odnosu na miniranje brda iznad Bobovišća na Moru koje se sad obavlja jer se kopa tunel. Radi se zaobilaznica tristo metara od Ložišća, buši se danonoćno. Odlučili smo da to mora bit gotovo. A vi me s takvin glupostima zovete da je to za umrit od smija. Jedan dan prođe jedan kamion, iskrca šta ima. Mislin stvarno... – rezignirano će Lozić duboko razočaran novinarskom strukom.

Ne znamo zašto.

Ne znamo, kad smo, eto, veoma ažurno prije više od mjesec dana pisali da je inspekcija obustavila radove na bespravnom gradilištu inozemnog investitora, istog ovog koji je jučer prevezao kamion preko plaže.

Naslov članka glasio je "Nakon teksta u 'Slobodnoj', konačno reagirali inspektori! Austrijanci na Braču gradili bez dozvole, evo kakva sudbina čeka bespravnu gradnju tik uz more".

Objavili smo izjavu Državnog inspektorata da je "obustavljeno daljnje građenje nakon što je utvrđeno da se radovi izvode bez ishođene građevinske dozvole".

Riječ je bila, ponovit ćemo, o istom ovom investitoru, istom gradilištu, vjerojatno i istim kamionima. Kako je moguće da sada opet grade i to uz amenovanje Općine? Načelnik Lozić staje u obranu graditelja i tvrdi da su u međuvremenu "ipak ishodili dozvolu".

Ali kako, pitamo mi opet, ako im je prije mjesec dana zatvoreno gradilište?

Tvrtka "Bijaka Beach bar", iza koje stoje vlasnici Markus Scheer, Arian Salehynia i Reza Akhavan Aghdam elitni plažni kompleks počeli su zidati još prije više od pola godine, jasno, bez papira, a nastavili su žešće kad im je zahtjev za građevinskom dozvolom odbijen. Pokušali smo njih pitati jesu li zaista dobili dokumentaciju, ali nisu se javljali.

'Bečki dječaci' se zaigrali na Braču: grade bez dozvole, tik uz more, načelnik općine im plješće, a inspektora nema!?

Kronološki, Austrijanci su u siječnju počeli graditi bespravno, onda su podnijeli zahtjev koji im nije prošao, da bi u lipnju Državni inspektorat konačno došao i zatvorio gradilište, a sada, krajem srpnja, umjesto da plaćaju basnoslovne kazne kako im ovakvo što više ne bi palo na pamet, oni dovoze kamion s građevinskim materijalom među kupačima, i to uz odobrenje Općine.

Zaista, mi nismo normalni. Načelnik se s punim pravom pita u čemu mi to vidimo vijest kad je ovo, nema sumnje, davno postala naša svakodnevica.