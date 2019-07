Koliko je skupo jesti i piti usred ljeta u Dalmaciji? Napravili smo đir po turističkim središtima i provjerili cijene u kafićima, restoranima i na tržnicama; Ne idite s obitelji na pizzu bez četiri 'mažuranića' u džepu...

Sa sezonom u turističkim središtima diljem obale skaču i cijene u kafićima, restoranima, ali i na tržnicama te lokalnim trgovinama. Naši reporteri napravili su đir po Splitu, Zadru, Šibeniku i Korčuli te provjerili koliko je skupo jesti i piti usred ljeta u Dalmaciji.



U svakom slučaju, ni ne pokušavajte u Korčuli ići na pizzu bez četiri 'mažuranića' u džepu. Ma, ponesite vi, za svaku sigurnost, i 'starčevića sa sobom'.



Ovaj izračun odnosi se na prosječno četveročlanu obitelj, a u nastavku pogledajte cijene koje smo prikupili i pokušajte zbrojiti koliko bi vas koštala tura za ekipu u centru Splita, ručak s obitelji u kakvom zadarskom restoranu ili spiza za pošteni ručak na nekoj od tržnica ili peškarija...

Split

PAZAR

• Rajčica (kilogram) - 9 do 12 kn

• Tikvica - 5 do 9 kn

• Krastavac - 5 do 8 kn

• Paprika - 8 do 14 kn

• Mladi krumpir - 5 do 8 kn

• Trešnje - 20 do 30 kn

• Breskve - 15 do 22 kn

• Jabuke (mlade) - 4 do 10 kn

• Marelice - 8 do 15 kn

• Lubenice (uvozne) - 4 do 5 kn



RIBARNICA



• Sarun - 15 kn

• Srdela - 20 kn

• Skuša - 40 kn

• Mol - 40 do 70 kn

• Grdobina - 60 do 80 kn

• Komarča (iz uzgajališta) - 60 do 80 kn

• Komarča (divlja) - 80 do 120 kn

• Dagnje - 20 kn

• Brbavica 60 kn

• Škampi - 60 do 140 kn



KAFIĆI

• Mali espresso (bez mlijeka) - 8 do 12 kn

• Veliki espresso (s mlijekom) - 9 do 15 kn

• Mineralna voda (0,25 litara) - 10 do 18 kn

• Limunada prirodna - 12 do 20 kn

• Sok gazirani - 14 do 20 kn

• Pivo točeno (0,5 litara) - 16 do 28 kn

• Pivo u boci (0,5 litara) - 14 do 24 kn

• Kugla sladoleda - 8 do 10 kn

• Rakija domaća (0,03 litre) - 9 do 15 kn

• Pelinkovac (0,03 litre) - 12 do 16 kn



RESTORANI

• Pizza miješana velika - 45 do 70 kn

• Špageti bolognese - 40 do 70 kn

• Rižot frutti di mare - 70 do 120 kn

• Miješano meso - 80 do 100 kn

• Lignje na žaru (kilogram) - 280 do 350 kn

• Riba oborita na žaru prva klasa, kilogram - 300 do 450 kn

• Vina iz Dalmacije (0,75 litara) - 140 do 260 kn

• Vina rose (0,75 litara) - 120 do 200 kn

• Pivo domaće (0,33 litre) - 13 do 18 kn

Šibenik

PAZAR



• Zeleni fažol - 25 kn (kg)

• Zelje - 14 kuna (kg)

• Krumpir - 6 kn (kg)

• Rajčica - 10 kn (kg)

• Paprika - 14 kn (kg)

• Krastavac - 15 kn (kg)

• Zelena salata - 7 kn (kg)

• Mrkva - 6 kn (kg)

• Crveni luk (kapula) - 6 kn (kg)

• Selen i peršin - 2 kn (kitica)

• Breskva - 15 kn (kg)



PEŠKARIJA



• Srdela - 10 kn (kg)

• Trilja - 40 kn (kg)

• Mol - 50 kn (kg)

• Brancin - 80 kn (kg)

• Hobotnica - 100 kn (kg)

• Orada - 120 kn (kg)

• Lignje - 120 kn (kg)

• Škampi - 140 kn (kg)

• Škrpina - 250 kn (kg)



KAFIĆI

• Espresso - 8 do 10 kn

• Macchiato - 10 do 12 kn

• Cappuccino - 12 do 14 kn

• Gazirana pića - 16 kn

• Cijeđeni sok - 20 kn

• Točeno 0,3 - 12 do 15 kn

• Točeno 0,5 - 15 do 25 kn

• Pivo u boci - 15 do 25 kn

• Crno vino 0,1 - 28 kn

• Bijelo vino 0,1 - 20do- 28 kn

• Žestica 0,03 - 12 kn

• Strana alkoholna pića 0,03 - 20 do 35 kn

• Kokteli - 50 kn



PIZZERIJE

• Pizza capricciosa (miješana) - 35 do 45 kn

• Pizza margarita - 32 do 35 kn

• Špageti - 40 do 55 kn

• Lazanje - 45 kn

• Ćevapi - 45 kn

• Hamburger - 22 kn

• Piletina na grilu - 50 kn

• Miješano meso - 60 kn



RESTORANI (SPIZA)

• Riblja juha - 40 kn

• Sardine - 50 kn

• Rižot - 80 do 120 kn

• Špageti s plodovima mora - 80 do 120 kn

• Pidoće na buzaru - 75 kn

• Lignje na žaru - 110 do 160 kn

• Tuna steak - 100 do 160 kn

• Brudet - 90 kn

• Pršut i sir - 50 kn

• Pašticada s njokima - 110 kn

• Biftek - 170 kn



RESTORANI (PIĆE)

• Bijelo vino 0,75 - 190 do 480 kn

• Crno vino 0,75 - 160 do 1400 kn

• Desertna vina 0,75 - 250 do 520 kn

• Pjenušava vina 0, 75 - 250 do 540 kn

• Šampanjci - 900 do 3900 kn

Zadar

PAZAR

• Salata - 12 kn

• Pomidori - 12 do 15 kn

• Krastavac - 10 do 12 kn

• Kapula - 10 kn

• Krumpir - 8 kn

• Mahune - 35 kn

• Paprika - 18 kn

• Naranča - 10 kn

• Trešnje - 30 kn

• Borovnica košarica - 15 kn

• Kruška 18 kn, domaća - 15 kn

• Marelice - 12 kn

• Dunja - 15 kn

• Breskva - 10 kn



RIBARNICA

• Brancin - 70 kn

• Groppo - 100 kn

• Lignja - 130 kn

• Škampi - 150 kn

• Tuna - 130 kn

• Gavuni - 60 kn

• Orada - 80 kn

• Skuša - 50 kn

• Šarun - 30 kn

• Lokarda - 30 kn

• Papaline - 20 kn

• Dagnje - 20 kn

• Kamenice komad - 10 kn

• Srdela - 20 kn



KAFIĆI (U turističkoj zoni)

• Kava - 10 kuna

• Macchiato mali - 10 kn

• Macchiato veliki - 15 kn

• Cappuccino - 15 kn

• Bijela kava - 15 kn

• Coca Cola - 18 do 25 kn

• Mineralna voda - 12 do 15 kn

• Pivo malo (točeno) - 20 kn

• Pivo veliko (točeno) - 30 kn

• Jack Daniel’s - 25 do 30 kn



KAFIĆI (izvan turističke zone)

• Kava - 8 do 10 kn

• Macchiato mali - 8 do 10 kn

• Macchiato veliki - 12 kn

• Cappuccino - 10 kn

• Bijela kava - 12 kn

• Coca Cola - 15 kn

• Chivas - 25 kn

• Mineralna voda - 10 kn

• Pivo malo (točeno) - 18 kn

• Pivo veliko (točeno) - 25 kn



RESTORANI

• Burger - 65 do 110 kn

• Rižoto - 70 do 90 kn

• Domaća pašta s jadranskim kozicama - 70 kn

• Domaća pašta ala bolognese - 74 kn

• Biftek - 100 do 190 kn

• Salata od hobotnic - 60 do 90 kn

• Pašticada od vepra s domaćim njokima - 84 kn

• Pizza - 60 do 90 kn

• Kilogram uzgojene ribe - 250 do 400 kn

• Kilogram divlje ribe - 300 do 500 kn

• Marende dnevne mesn - 45 do 80 kn

• Zadarska vina u standardnoj ponudi - 120 do 300 kn

Korčula

PAZAR

• Pamidore - 14 do 15 kn

• Kukumar - 12 kn

• Mlade patate - 8 kn

• Paprika - 20 kn

• Mrkva - 10 kn

• Balancane - 15 kn

• Rikula - 20 kn

• Kapula - 12 kn

• Češnjak - 10 kn

• Tikvice - 12 kn

• Glavati kupus - 6 kn

• Salata kristal - 12 kn

• Jabuke - 12 kn

• Kruške - 20 kn

• Breskve - 20 kn

• Limun - 15 kn

• Smokve - 20 kn



RIBARNICA

• Šampijero - 220 kn

• Cipal - 50 do 70 kn (ovisno o veličini)

• Zubatac - 220 kn

• Jastog - 400 kn

• Hobotnica - 100 kn

• Lignje - 150 kn

• Kozice - 60 do 70 kn

• Sipa - 100 kn



KUGLA SLADOLEDA

• Za domaće - 10 kn

• Za strance - 12 kn



KAFIĆI

• Bijela kava - domaći 15 kn, strani gosti 30 kn

• Sok (juice, cola) - 20 kn

• Pivo boca 0,33 - 20 kn

• Mali macchiato - domaći 8 kn, strani gosti 18 kn

• Veliki macchiato - domaći 10 kn, strani gosti 20 kn

• Cappuccino - domaći 16 kn strani gosti 26 kn

• Mineralna 0,5 - 18 kn



RESTORANI



• Rižoto - 150 kn

• Makaruni/domaća pašta - 150 do 200 kn (ovisi s čime - meso, riba, šalša)

• Biftek - 250 do 280 kn

• Hobotnica na salatu - 90 do 100 kn

• Pizza - 60 do 100 kn (ovisi od lokacije)

• Kilo oborite rib - 700 do 800 kn (prva klasa)

• Jastog na buzaru - oko 1000 do 1200 kn za kg

• Marende - 40 kn za domaće, 80 kn za strance



PIĆA



• Pošip, grk 0,75 - 300 kn naviše

• Plavac mali 0,75 - 300 kn, pa još skuplje

• Malvazija 0,75 - 300 kn, pa skuplje

• Pjenušac 0,10 (čaša) - 60 kn

• Muškat (čaša) - 60 kn

• Prošek (čaša) - 50 kn