Žena iz Dicma koju je izgrizao pas prepričava dramu: Vikala sam i zvala u pomoć, moj sin ga je uspio otjerati!; Komunalni redar: Neodgovorni vlasnici ih puste iz automobila i pobjegnu

U utorak navečer nedaleko od njezine obiteljske kuće u dicmanskom naselju Osoje, Ljiljanu Ramljak (68) napao je i teško ozlijedio pas za kojega se ne zna ima li vlasnika ili nezbrinuti lutalica.

Ženu na području Dicma ugrizao pas nepoznatog vlasnika i nanio joj teške ozljede; Policija istražuje slučaj napada

Dok je hodala seoskom ulicom pas je Ljiljani zagrizao lijevu i izgrebao desnu ruku kojom se branila, a šapom je ogrebao i njezina sina Antu koji je na poziv prestravljene žene prvi dotrčao pomoći majci. Pas je pobjegao pa se ne zna je li čipiran i ima li vlasnika ili je riječ o nečipiranom lutalici kakvih je u Dicmu, kažu upućeni, u posljednje vrijeme sve veći broj.

Poslije napada psa Ljiljana Ramljak prvu medicinsku pomoć dobila je u sinjskoj Ispostavi županijske Hitne medicinske pomoću, odakle je upućena na daljnje liječenje na Hitni kirurški prijem KBC Split.

Ozlijeđenu gospođu Ramljak pronašli smo u srijedu u ambulanti obiteljske medicine u Zdravstvenoj stanici Dicmo, gdje je došla primiti injekcije i previti ranjene ruke. Tu nam je u nazočnosti supruga i sina ispričala kako se taj nesretni događaj zbio.

– Kasno sinoć, kada je već zašlo sunce i malo zahladilo, ja sam pošla prošetati seoskom cestom. Vidjela sam da iz suprotnog pravca prema meni ide jedan crni pas duže dlake, srednje veličine. Prešla sam na drugu stranu, ali je i on učinio isto i kada je stigao do mene zaskočio me i zagrizao u moju lijevu šaku. Dok sam se ja pokušavala osloboditi, on mi je izgrebao podlakticu desne ruke. Vikala sam, zvala u pomoć i kad je došao moj sin Anto uspio ga je otjerati. Pas je pobjegao, a ja sam otišla zatražiti liječničku pomoć – kaže Ljiljana, dodajući da je šaka lijeve ruke i dalje jako boli, dok joj ogrebotine na desnoj ruci nisu bolne.

– I mi imamo psa. Uredno je čipiran, držimo ga u ograđenom prostoru, a kad ga šetamo stavimo mu brnjicu. Kako nam je kuća na kraju naselja vidio sam puno pasa lutalica, ali i sličnih divljih životinja, mislim da se radi o čagljevima, koji dolaze do moga psa i pokušavaju mu uzeti hranu – kaže Anto Ramljak (na slici iznad).

Da u Dicmu imaju veliki problem sa psima lutalicama potvrdio nam je Joško Bilokapić, općinski komunalni redar.

– Ovaj dio gdje je gospođu Ramljak ugrizao pas je najkritičniji. Imamo seosku neasfaltiranu cestu u dužini od oko jedan i pol kilometar između dvaju naselja. Tu neodgovorni vlasnici dovedu pse, puste ih iz automobila i pobjegnu. Uhvaćene pse lutalice za koje ne možemo utvrditi vlasnike, dakle pse koji nisu čipirani, redovito zbrinjavamo, a to nas dođe oko 2500 kuna po psu što nam predstavlja veliki financijski teret. Ja kao komunalni redar činim što mogu, upozorim ljude ako kućne pse nisu čipirali i oni to naprave, ali problem su nam nečipirani lutalice koje vremenom postaju i vrlo agresivni – kaže Joško Bilokapić.