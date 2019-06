Stanovnici malenog mjesta na Braču ljuti zbog radova na Rivi: Turisti nam bježe, nitko ne želi jesti dok mu metar ispred stola kopa bager!

Gradonačelnica Marković:

Obećali su da će radovi biti završeni do 1., najkasnije do 15. lipnja, ali se nisu držali dogovora. I pismeno sam tražila da se radovi odgode nakon sezone, međutim ništa od toga

U malom mjestu Splitska na otoku Braču, u kojem je prijavljenih 400, a stvarno živi 250 ljudi, sezona još nije počela a radovi se izvode kao da je tek početak proljeća.

Od ožujka se u nadležnosti Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije sanira i obnavlja riva koja datira od Austro-Ugarske, a koja je bila nužna jer je postojala opasnost od urušavanja ove frekventne prometnice. Mještani su s razlogom ljuti i razočarani što se radovima ne nazire kraj, u što smo se i sami uvjerili. Iako je obećano da će do 15. lipnja sve biti završeno, županijska lučka uprava i dalje ne završava s radovima, zbog čega mještanima Splitske poslovi pate, gosti im se žale, a o financijskim gubicima ne žele ni govoriti.

Damir Bokšić iz Ville Marija i Frane iz susjednog ugostiteljskog objekta požalili su nam se da su zbog radova morali obustaviti booking za smještajne kapacitete. Gubici su im veliki, nitko ne želi jesti dok im ispred stola kopa bager. Većina ih ode usred jela. Kazali su nam i da su turisti zbog raskopane rive i radova koji i dalje traju tražili čak 30 posto popusta na dogovorenu cijenu noćenja.

- Ugovorni radovi su počeli 1. veljače, onda su tri mjeseca bili u fazi čekanja, a iskopi su počeli 1. svibnja. Staro se srušilo i sada je faza mrtvila i nerada. Već 10 dana je ovakva situacija - kamen čeka a ništa se ne radi. Preostalo je betoniranje, kompletno popločavanje i asfaltiranje - žale se Damir i Frane, koji pretpostavljaju da je ostalo još najmanje tri mjeseca radova.

- Činjenica je da je gradilište mrtvo. Dana 1. svibnja gradonačelnica je došla na teren, nakon čega je županijskoj Lučkoj upravi poslala zahtjev da radove prolongiraju do 1. listopada. Što se nje tiče, nemamo što reći - poduzela je što je mogla. Međutim, Lučka uprava nije imala sluha za njezin zahtjev. Obećali su da će sve završiti 1. lipnja a evo, vidimo da nisu - prepričava Bokšić i dodaje:

- Od 15. travnja radim i plaćam radnike. Zatvorio sam booking za apartmane nakon što su me jedni Amerikanci skoro tužili jer su im bageri bili ispred prozora. Ljudi nisu krivi, pa ne bih ni ja došao kod sebe jesti dok bageri kopaju metar od tanjura - Bokšić će, koji zajedno sa susjedom Franom priznaje da je stanje rive bilo loše i sanacija je bila nužna, ali ne toliko da se s radovima nije moglo početi iza ljeta.

Gradonačelnica Supetra Ivana Marković pojasnila nam je da se radovi izvode u nadležnosti Lučke uprave Splitsko-dalmatinske i da je obnova rive bila nužna jer je postojala opasnost od urušavanja. Županijska lučka uprava je izradila projekt sanacije i raditi se, kaže, trebalo početi u ožujku, međutim zbog tehničkih problema se počelo tek u svibnju.

- Obećali su da će radovi biti završeni do 1. lipnja, najkasnije do 15. lipnja, ali se nisu držali dogovora. I pismeno sam tražila da se radovi odgode nakon sezone, međutim ništa od toga. Sada rade bez naše suglasnosti, sve je i dalje raskopano i izgleda da ćemo cijelo ljeto biti u radovima. I mene muči to što je sve raskopano i ne mrda s mrtve točke - žali se gradonačelnica Marković.

Gdje je zapelo i zašto su se debelo probili rokovi, upitali smo i Domagoja Maroevića, ravnatelja Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije, koji nam je kazao da je stanje rive bilo kritično i da odgoda radova nije dolazila u obzir.

- Lučka uprava je investitor radova koji su počeli 1. ožujka, a rok izvođenja po ugovoru je 120 dana, dakle bez prekida do 1. srpnja, odnosno s prekidom zbog turističke sezone (prekid od 15. 6. 2019. do 1. 10. 2019.) do 1. studenoga. Radovi se nisu prekidali i imaju tri faze - prva je izrada montažnih betonskih elemenata novog obalnog zida, druga podrazumijeva kopanje postojeće obale (rušenje nestabilnog obalnog zida) i polaganje elemenata novog zida u more na istu poziciju, dok su treća faza kamenoblagački radovi (uređenje obale) - pojašnjava Maroević i naglašava da županijska Lučka uprava unutar svojih ovlasti prvenstveno treba čuvati povjerenu imovinu, koja je u ovom slučaju bila u jako lošem stanju.

- U svibnju se pristupilo drugoj fazi radova, jer su prethodno padale neuobičajeno dugo obilne kiše. Stručna procjena je da je stanje obale bilo kritično, a s obzirom na veliku vrijednost položenih ukopanih instalacija grada Supetra (dalekovod HEP-a, tlačni vodovod i kanalizacija, T-com instalacija) iza obalnog zida, koja višestruko premašuje vrijednost investicije, nismo mogli preuzeti rizik odlaganja radova koji su sada blizu završetka, na gradilištu nema teške mehanizacije, već samo alat kamenopolagača.

Sada kada su završeni pomorski konstruktivni radovi i kada više ne postoji opasnost od pucanja položene podzemne infrastrukture grada Supetra iza novog obalnog zida, radovi se mogu prekinuti i nastaviti poslije turističke sezone - kaže Maroević.

Iako je sada stanje luke sigurno za obustavu radova, u ovoj fazi kad je sve prokopano i estetski nezgrapno mještani smatraju da je prekidati radove suludo. Zato apeliraju da napokon dođe radna snaga koja zna raditi s kamenom i koja će preostale radove što prije dovesti do kraja.