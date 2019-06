'Šezdesetica' kakvu znamo odlazi u povijest? Od Podstrane do Omiša 'Prometovi' se autobusi više neće zaustavljati, problem je, naravno, u novcu

Putnici će ostati bez 40 prolazaka dnevno kroz Dugi Rat u jednom te 39 prolazaka u drugom smjeru, od ranih jutarnjih sati pa do ponoći, radnim danima i blagdanima

Prema informacijama kojima raspolažemo, Skupština "Prometa" donijela je odluku o obustavljanju prijevoza putnika na području općine Dugi Rat!

Razlog ovakve drastične odluke leži u činjenici da navedena općina jedina nije potpisala ugovor o pružanju komunalne usluge prijevoza putnika te nadoknadi troškova prijevoza putnika u javnom prometu, na temelju europske uredbe 1370. Ovo je trgovačko društvo zbog toga jučer pokrenulo postupak izmjene dozvole za obavljanje županijskog linijskog prijevoza na liniji broj 60 Split – Omiš i Omiš – Split, i to tako da se u njoj briše ukupno 28 stanica na području općine Dugi Rat u oba smjera. U praksi to znači da se nakon izmjene navedene dozvole autobusi "Prometa" neće smjeti zaustavljati na području ove općine.

Naime, kako znamo, temeljni preduvjet za nabavu, odnosno korištenje novih autobusa, kao i drugih sustava poput ticketinga, koji se nabavljaju nepovratnim sredstvima ili sufinanciranjem od strane EU fondova, jest potpisivanje spomenutog ugovora. Do sada je te ugovore pod istim uvjetima potpisalo 17 gradova i općina, suvlasnika javnog prijevoznika, a sukladno traženju Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU-a te Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU-a, krajnji rok za potpisivanje takvog ugovora za sve jedinice lokalne samouprave bio je 14. lipnja 2019. godine do ponoći.

S obzirom da je općina Dugi Rat bila jedina jedinica lokalne samouprave koja takav ugovor nije potpisala, a nalazi se u sustavu aglomeracije Split, iz navedenog Ministarstva i SAFU-a su zatražili da se do toga roka donese ili odluka o prestanku pružanja usluge prijevoza ili da se dostavi potpisani ugovor s Dugim Ratom. Na zadnjoj sjednici Općinskog vijeća odlučeno je da se ne potpiše ovaj ključni dokument, a odluka Skupštine "Prometa" dostavljena je nadležnim tijelima.

Za komentar ove odluke pitali smo i Miroslava Delića, direktora javnog prijevoznika, koji nam je rekao kako se odluke Skupštine moraju provoditi.

– Meni, a i svima u "Prometu", žao je što je došlo do ovakvog epiloga, prvenstveno zbog svih stanovnika i gostiju općine Dugi Rat. Nažalost, odluka nije bila na nama jer smo mi sa svoje strane ugovor unaprijed potpisali. Učinili smo sve što smo mogli da do ovoga ne dođe, te sam osobno nekoliko puta bio na razgovorima s općinskim čelnicima, a naši stručnjaci su nekoliko puta bili i na sjednicama Općinskog vijeća kada se o ovoj temi raspravljalo. Naravno da je pravo svakoga grada i općine da odluči s kim će u budućnosti surađivati. Mi se samo nadamo da naši dosadašnji korisnici neće osjetiti budući nedostatak 40 prolazaka dnevno kroz Dugi Rat u jednom te 39 prolazaka u drugom smjeru, koliko su do sada naši autobusi na spomenutoj liniji vozili, i to od ranih jutarnjih sati pa do ponoći, radnim danima i blagdanima – naglasio je i dodao kako je javnom prijevozniku trenutačno prioritet isporuka i stavljanje u promet nova 34 autobusa koji se očekuju početkom rujna, potpisivanje ugovora za novih 18 autobusa te početak natječaja za sustav e-ticketinga, sve ukupne vrijednosti od oko 150 milijuna kuna.