Lažima o 'Slobodnoj Dalmaciji' prvi čovjek splitskog HDZ-a dotaknuo je dno dna

Petar Škorić, čelni čovjek splitskog HDZ-a, optužio je Slobodnu Dalmaciju za reket, podmetanje i objavu lažnih vijesti. Sažeo je to u dvije riječi rekavši da je Slobodna Dalmacija - dno dna.

Povod za bijes ovog istaknutog člana vladajuće stranke Andreja Plenkovića je bio izvještaj Slobodne Dalmacije sa sjednice Gradskog odbora HDZ-a na kojem se raspravljalo o razlozima lošeg rezultata na izborima za europski Parlament.

Slobodna Dalmacija je objavila vjerodostojan i točan izvještaj sa sjednice Gradskog odbora splitskog HDZ-a. Budući da HDZ-ov sastanak nije bio javan, informacije koje smo objavili dobili smo izravno od jednog drugog HDZ-ovog čelnika čiji smo identitet svakako morali zaštititi. Očekivali smo da se HDZ-u neće svidjeti što smo, praktički, objavili zapisnik sa sastanka koji je trebao ostati tajna.

Drama u splitskom HDZ-u: panično se traži krivac za pretrpljeni poraz, od insajderskog izvora doznajemo tko kome što zamjera; Na trenutke je bilo dramatično, Pedro se traži svuda, samo ne među njima

Ali to je naš posao jer je informacija o sukobima u vladajućoj stranci, koja se prema vani hvali kako je relativni pobjednik nedavnih EU-izbora, naprosto od interesa javnosti. Ta neugodna i pomno skrivana stranačka rasprava o (ne)uspjehu zahvatila je, eto i lokalne razine

Očekivali smo stoga i stranačko reagiranje u kojem će HDZ kazati da je sastanak bio sasvim redovan i da se razgovaralo o, recimo to žovijalno, manje važnim komunalnim pitanjima o kojima je postignuta potpuna suglasnost. Međutim, HDZ-ov čelnik se kroz ovaj demokratski prozor nagnuo puno dalje nego to gravitacija dopušta tako visokoj glavi.

Na izvještaj Slobodne Škorić nije reagirao demantijem ili ispravkom netočnih informacija već tekstualnom porukom upućenom na više adresa, među kojima je i ona glavnog urednika, u kojoj traži da se informacija ukloni s portala te da se, umjesto izvještaja, objavi Facebook status njegovog stranačkog kolege.

Problem je što je, prije ili umjesto reagiranja koje će stići tek sutradan u poslijepodnevnim satima, HDZ odlučio posredstvom Petra Škorića izvrijeđati novinare Slobodne i od nekolicine ljudi tražiti da se objavi njihova istina, a ukloni tekst kojeg je napisao novinar. Političari to pokušavaju razmjerno često, pa se čovjek na to navikne.

Međutim, HDZ je pošao još dva koraka dalje kad je Škorić posao novinara nazvao dnom dna, a redakciju optužio za reketarenje. Iako se tim poslom bavio samo kratko, Škorić je kao diplomirani novinar morao biti svjestan duboke moralne, poražavajuće profesionalne, pa i zakonske iščašenosti svog čina.

Međutim, osnažen članskom iskaznicom stranke na vlasti i svojim političkim položajem, Škorić, smatra da je to njegovo pravo i dužnost. Uvjereni smo da tim postupkom derogira i duboko vrijeđa demokratske postulate koji stoje i u samom nazivu njegove stranke, no isto tako ne očekujemo da će njegov postupak imati ikakav odjek u HDZ-ovim redovima, osim možda odobravanja. A to je ključna točka cijelog problema.

U konačnici, to je ključan problem demokracije u Hrvatskoj i jedan od važnih razloga zbog kojih mladi ljudi danas napuštaju Hrvatsku.