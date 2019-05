Tajnici PŠRD-a 'Ramova' ne prestaje zvoniti mobitel: Nastao je međunarodni incident, stalno nas zovu vlasnici jahti koje se nalaze na suhom vezu! A velika plovila nemoguće je i izvesti iz marine...

Skoro tri tjedna su prošla otkada je inspektor Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, nadamo se - nakratko, zapečatio dvije dizalice, recepciju i ugostiteljski objekt u lučici PŠRD Ramova Krvavica.

O pečačenju lučice koja je 12 godina radila bez koncesije, ali koja je svake godine na ime koncesije Ministarstvu financija prema rješenju plaćala 200 tisuća kuna, već smo pisali. Pisali smo i o sadašnjem problemu u kojem se zbog zabrane djelatnosti našla tvrtka "Ramova", a to je spuštanje u more sa suhog veza oko 100 jahti i glisera uglavnom vlasnika iz Njemačke, Austrije, Češke i Francuske koji su porinuće već platili.

Uzbuna u lučici kraj Makarske: stotinjak brodova i jedrilica prisilno su još na suhom vezu i nitko ne zna kada će u more...; Stranci ogorčeni: Zarobili ste nas, želimo ploviti!

Uzbuna u Krvavici zbog pečaćenja ilegalne marine; Iz 'Ramove' priznaju da rade bez koncesije, ali poručuju: Nećemo dopustiti da nas istisnu s naše obale kao što su to nekada činili stražari JNA!

Punih 12 godina pomorsko dobro nezakonito se koristilo, a ilegalna marina godišnje je ubirala desetke milijuna kuna: Ministarstvo prometa konačno je odlučilo tome stati na kraj, zašto se toliko čekalo?

Ilegalna lučica je zapečaćena, 300 jahti nitko ne čuva: doznajemo detalje drame koja se odvijala kod Makarske; 'Strah me da će sada hohštapleri sa svih strana sve opljačkati'

Tvrtka "Ramova" i dalje čeka pisano rješenje Ministarstva o zabrani djelatnosti na koje će podnijeti žalbu.

A kakvo je nakon pečačenja stanje u pustoj lučici, ispričala nam je tajnica PŠRD-a "Ramova" Tina Čizmić Jerković kojoj mobitel ne prestaje zvoniti tijekom cijelog dana jer je zivkaju vlasnici brodova.

- Premda Ministarstvo nije donijelo odluku o tome tko će čuvati našu i imovinu vlasnika brodica, mi smo i dalje ozbiljni i sve brodove u lučici, kojih je oko 300, budno nadziremo i danju i noću. Međutim, sada je nastao međunarodni incident jer nas stalno zovu vlasnici jahti koje se nalaze na suhom vezu, a koje ne smijemo spustiti u more zbog zabrane djelatnosti. Kazali su nam kako su iz svojih ambasada dobili odgovore prema kojima brodove u more mogu spustiti nekom tuđom autodizalicom ili ih mogu voziti do najbliže luke i tamo spustiti što je tehnički nemoguće - kaže Tina, pojašnjavajući da bi se plovila do četiri tone i možda mogla odvesti do luke u Makarskoj, ali ona od 20 tona, kojih je najviše u lučici, nemoguće je i izvesti iz Krvavice do Magistrale zbog brojnih velikih okuka.

Može li se u lučici Ramova u Krvavici, u kojoj je 6. svibnja zabranjeno obavljanje bilo kakvih djelatnosti, obaviti spuštanje brodova sa suhog veza u more nekom drugom dizalicom koja nije u vlasništvu tvrtke "Ramova" i PŠRD-a "Ramova"?

Od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture dobili smo odgovor da postoje dvije mogućnosti: Prva, da vlasnici plovila sami angažiraju prijevoz plovila iz luke Krvavica u neku drugu legalnu luku u kojoj će se izvršiti spuštanje jahti i glisera u more, a naknadu troškova trebaju potraživati od pružatelja usluge veza.

I druga, da tvrtka "Ramova" kojoj je izdana zabrana korištenja lučkih uređaja, može podnijeti Ministarstvu zamolbu zbog privremenog skidanja pečata s lučkih uređaja kako bi korisnicima plovila koja su na suhom vezu, a s kojima ima sklopljen ugovor, mogla spustiti plovila u more.

Nakon što Ministarstvo ocijeni opravdanost takve zamolbe i odobri je, inspektor pomorskog dobra će izići na teren, privremeno skinuti pečat s dizalice te nakon što plovila budu spuštena u more, ponovno postaviti službeni pečat te o tome sastaviti zapisnik, stoji, među ostalim, u odgovoru Ministarstva.