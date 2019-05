Najbučnije je na gradilištu investitora makarske tvrtke 'B.E.K. projekt', čiji nam je suvlasnik Mirjan Brkić kazao da je za sve kriv izvođač radova, koji je probio rokove, ali i zid trgovačkog centra 'Lidl', koji se mora sanirati

Kad su gradski vijećnici krajem prosinca prošle godine jednoglasno usvojili odluku prema kojoj privremena zabrana izvođenja građevinskih radova stupa na snagu 1. svibnja i traje do 30. rujna, zasigurno nisu ni slutili koliko je se neće poštovati pet mjeseci poslije.

Premda su građevinari gradsku odluku u Makarskoj kršili svake godine, pa tako i lani, kada se čekićalo, štemalo i kopalo usred ljeta, ove godine zaista su pretjerali, i to posebno na Dugišu, na gradilištu tik pokraj trgovačkog centra "Lidl", odakle nesnosna "zvonjava" svakog dana traje gotovo dva tjedna nakon početka zabrane izvođenja radova. Iako komunalni redari svakodnevno obilaze gradilište, a telefonske linije Gradskog centra Osejava Makarska postale su užarene od poziva građana, za sada spasa nema jer se radovi i dalje nesmetano odvijaju. I baš zato smo odlučili napraviti đir po gradu kako bismo ispitali "vrijedi" li nastavak gradnje nakon 1. svibnja samo za istočni dio grada ili i za sva ostala područja. Obišli smo gradilište prema Velikom brdu, gdje niče oko 400 stanova, kao i ono u nastavku Zadarske ulice. I na koncu smo ustanovili da se buka čuje samo s Dugiša.

Iako je Makarska zaista pretvorena u veliko gradilište, na Putu Požara, pokraj zgradurina koje je teško i pobrojiti, zatekli smo par dizalica, ali nisu bile u funkciji, a uspjeli smo vidjeti tek troje radnika koji su obavljali nečujne radove na fasadi. E, onda smo stigli do Dugiša i prvo sami sebi kazali da skidamo kapu svim stanovnicima koji mogu trpjeti zvuk bušenja kamena pikamerom s bagera jer je situacija nepodnošljiva...

Gradilište "Tommyja" je zatvoreno, a kako doznajemo od investitora, splitske tvrtke "Dugiš" d.o.o., radovi su prekinuti nakon upozorenja komunalnih redara. Najbučnije je tako ostalo samo gradilište investitora makarske tvrtke "B.E.K. projekt" i izvođača radova "Builder", pa smo odmah "okrenuli" telefonski broj suvlasnika tvrtke Mirjana Brkića, koji gradi aparthotel sa 76 apartmana, bazenom, restoranom i sportskim sadržajima, a čiji se završetak planira do početka 2021. godine. I sam Brkić kaže da je buka nepodnošljiva i da su radovi do našeg dolaska i do 1. svibnja već trebali biti dovršeni, ali dogodila se nepredviđena situacija.

– Izvođač je "probio" sve moguće rokove i prilikom iskopa za hotel oštećen je zid trgovačkog centra "Lidl", koji sada treba sanirati i na čemu se radi od 1. svibnja. Sanacija je već trebala biti dovršena, a gradilište smo morali propisno ograditi. Doista mi je neugodno zbog svih Makarana koji stanuju na Dugišu i koji su uznemireni bukom s gradilišta jer je stvarno nepodnošljiva. Žao mi je što se sve ovo dogodilo, i to nepredviđeno, i ispričavam se svim sugrađanima, posebno onima koji su imali neugodnosti s gostima – rekao nam je Brkić, dodavši da gradilište skoro svakog dana obilaze komunalni redari, koji su sastavili zapisnik i propisali im kazne po prekršajnim nalozima zbog narušavanja javnog reda i mira, kao i rješenje zbog kršenja gradske odluke o sezonskoj zabrani izvođenja građevinskih radova.

Koliko je kazni investitoru Brkiću točno izrečeno, doznali smo od dogradonačelnika Dražena Nemčića, koji kaže kako je riječ o tri prekršajna naloga zbog narušavanja javnog reda i mira i jednom rješenju zbog kršenja gradske odluke o sezonskoj zabrani izvođenja građevinskih radova. Kako objašnjava, investitorima koji stvaraju buku na gradilištima inače se izdaju dvije vrste kazni, i to ona zbog kršenja javnog reda i mira, što vrijedi tijekom cijele godine od 14 do 17 sati i od 22 do 7 sati. Kazne za prekršaje pravnim osobama izriču se od 5000 do 10.000 kuna, za obrte od 2000 do 5000 kuna i za fizičke osobe od 1000 do 2000 kuna. S druge strane, kazne za kršenje odluke o sezonskoj zabrani izvođenja radova iznose 10.000 kuna za fizičke osobe i 30.000 kuna za pravne osobe.

- Za kršenje odluke o javnom redu i miru ispisuje se obavezni prekršajni nalog, i to svakog dana ako se investitor ne pridržava zakona, dok se zbog kršenja gradske odluke prvog dana investitoru izdaje usmeno upozorenje, a drugog dana izlazi se na teren, i ako se uvidi da investitor i dalje krši odluku i ne poštuje upozorenje, piše se zapisnik pa onda rješenje po upravnom postupku. Tek kad mu se osobno uruči rješenje i kada dobijemo povratnicu da ga je zaprimio, ako ni onda ne prestane s radovima i ne postupi po rješenju, ponovno mu se ispisuju kazne čiji se iznosi udvostručuju, 20.000 kuna za fizičke i 60.000 kuna za pravne osobe, i dalje od 30.000 do 90.000 kuna. To su jedina dva instrumenta koja imaju komunalni redari - rekao nam je Nemčić.

Potom smo kontaktirali GCOM, čiji su nam operateri kazali da ih zbog gradilišta pokraj "Lidla" svakodnevno, i to non-stop, zovu uznemireni građani, a žalbe na račun buke zaprima i TZ Makarska, što nam je potvrdila direktorica Hloverka Novak Srzić:

- TZ-u Makarska žale se privatni iznajmljivači, od kojih su jednom na Dugišu gosti već otkazali boravak, i pritužbi ima, ali komunalni redari doista čine sve kako bi se radovi obustavili i graditelje sankcioniralo. TZ i Grad daju maksimalno sve od sebe da se obustave radovi, a odluka donesena krajem prošle godine na Gradskom vijeću od velike je koristi za Makarsku jer njome želimo produžiti predsezonu i posezonu – veli Novak Srzić.

A što o sezonskim gradilištima i Makarskoj, koja je, nažalost, postala sinonim za pravnu i bespravnu betonizaciju, misle građani koje smo u kišovito jutro zatekli pokraj najbučnijeg "udaranja u mozak"? Prvo smo "naletjeli" na Marka Ševelja koji stanuje na Franjevačkom putu, par metara od gradilišta na Dugišu, a koji ogorčeno kaže da mu čak više nije važno što su mu pobjegli prvi gosti iz apartmana, nego mu je najvažnije imati svoj mir jer je neispavan.

- Ne krivim ja ove građevinare, oni se bore za svoj rad i za svoj život, ali Gradsko vijeće donijelo je odluku koju trebaju izvršiti gradske službe, koje ne rade svoj posao. Gradski centar Osejava i komunalni redari izgleda su nemoćni, a osim sadašnje buke s gradilišta, godinama se usred ljeta borim protiv buke iz susjedne diskoteke. Evo, i jutros sam zvao GCOM u sedam sati, pa opet nakon sat vremena, pa su onda poslali komunalne redare, ali to i dalje lupa.

Ovo nije prva godina kršenja gradske odluke, za mjesec dana čeka nas buka iz susjednih diskoklubova, a u ovoj ulici ionako imamo najviše problema s policijom, koja ujutro ranom zorom parkira ispred moje kuće i zaustavlja ove koji automobilima dolaze iz diskoteka. Onda nastane buka i prepirka i ne možeš držati otvoren prozor - govori Ševelj, kojemu su prije nekoliko dana stigli dugogodišnji gosti iz Češke, ali su pobjegli zbog buke koja je počela prije sedam sati:

- Smjestio sam ih kod prijatelja u Podgori i, srećom, neće mi na Booking.comu ostaviti negativne recenzije jer kod mene borave više od 10 godina. Svi se mi moramo dobro oznojiti da bismo dobili gosta i reklamirali se, a džaba oni iz Grada donose odluke kad svatko radi kako mu se radi - kaže Ševelj.

Pokraj Brkićeva gradilišta zatekli smo i umirovljenu profesoricu Radojku Divić, koja stanuje na Dugišu u zgradama preko puta "tutnjave":

- Direktno sam na udaru radova, buka s gradilišta traje od jutra do večeri, ma tijekom cijelog dana. Budući da sam pažljivi čitač, buka mi smeta i ne mogu se koncentrirati, stalno čujem ujednačeni ritam kao da se nešto drobi - govori Divić.

U kafiću Gradske sportske dvorane sok je ispijao naš ekolog, umirovljeni ugostitelj Ozren Miočević, koji kaže da ne može vjerovati u što se Makarska pretvorila:

- Iako je 1. svibnja stupila na snagu sezonska zabrana izvođenja građevinskih radova, radi se na svim mjestima po gradu, od Velikog brda do Osejave, i zabrana ne znači ništa jer se gradi više nego kad je nije bilo. Buka s gradilišta smeta svima, a posebno djeci, koju probudi u šest sati, a ja tada pobjegnem u šetnju pa mi bude lakše. Cijeli dan lupaju bez prestanka i ne znam što gradska vlast misli napraviti od Makarske, hoće li je upropastiti ili podići na višu razinu jer nazadujemo u turizmu umjesto da idemo naprijed.

Bio sam gradski vijećnik 26 godina i prije 90-ih godina prošlog stoljeća Gradsko vijeće je donosilo odluku o sezonskoj zabrani izvođenja građevinskih radova čak 1. travnja jer se do 1. svibnja uređivao grad za početak turističke sezone. Gradsko vijeće bi nakon 90-ih od TZ-a Makarska prvo dobilo broj gostiju, prema kojem su se i donosile zabrane izvođenja radova i nitko ih nije kršio, a nekada je to bilo 1. ili 15. lipnja. A i da su ih kršili, kazne su se odmah ispisivale - veli Miočević.