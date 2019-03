Pogledajte kako teku radovi na Resniku, mogli bi biti gotovi debelo prije roka: ime je još nepoznanica, hoće li se zvati 'Oliver Dragojević' ili 'Zračna luka Kaštela'?

"Slobodna Dalmacija" je u zadnjih godinu i pol dana više puta izvještavala o 450 milijuna kuna vrijednim radovima koji se odvijaju na rekonstrukciji i dogradnji u Zračnoj luci Split, u koju je prošle godine sletjelo više od tri milijuna putnika.

Poznato je da projekt napreduje brže od planiranog, pa bi tako kraj radovima, umjesto prvotno najavljenog rujna, mogao biti već u lipnju, dakle za tri mjeseca ranije. U to se u utorak, sa svojim suradnicima, došao uvjeriti i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, koji je naveo kako se radi o investiciji od strateške važnosti za Splitsko-dalmatinsku županiju i grad Split.

Među ostalim, medije je zanimalo koje će ime nositi novi aerodrom, pa je potpisnik ovih redaka, nakon kolege koji je upitao ministra hoće li to bit ime Olivera Dragojevića, uz sve dužno poštovanje prema preminuloj glazbenoj legendi, Butkoviću postavio pitanje: Zar ne mislite da bi nova luka trebala nositi ime "Zračna luka Kaštela", s obzirom da se 95 posto prostora na kojem radi i djeluje aerodrom nalazi upravo u gradu Kaštelima.

– U ovom trenutku nemam odgovor na to pitanje, to je posao za širu raspravu na lokalnoj razini, a nakon što se završi rasprava, prijedlog ide prema ministarstvu. Pričekajmo još malo rješenje po tom pitanju – odgovorio nam je ministar Oleg Butković, izražavajući zadovoljstvo do sada odrađenim radovima.

Radovi koje je ministar obišao uključuju dogradnju putničkog terminala površine 35.000 kvadrata, izgradnju pješačkog mosta dužine 120 metara, izgradnju autobusnog terminala za 50 autobusa i parkirališta kapaciteta 900 vozila, kao i radove rekonstrukcije postojećeg terminala.

– Projekt je od strateške važnosti za Splitsko-dalmatinsku županiju i grad Split, a njegova će realizacija omogućiti usklađenje kapaciteta putničkog terminala s očekivanom prometnom potražnjom, postizanje visoke razine sigurnosti i kvalitete usluge u zračnoj luci te zadovoljenje EU standarda za međunarodni granični prijelaz u Zračnoj luci Split – dodao je Butković, dok je prvi čovjek aerodroma Lukša Novak dodao kako ovu sezonu očekuju porast broja putnika za sedam posto i gotovo četiri milijuna putnika.

Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, koji je u posjetu Zračnoj luci boravio s gradonačelnicima Kaštela Denisom Ivanovićem i Splita Androm Krstulovićem Oparom, kazao je kako je sastanak s ministrom bio konstruktivan te je dodao kako dinamika zacrtanih rokova i prometnih planova aglomeracije Split ide u skladu s prijašnjim dogovorima.