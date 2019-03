Posada ophodnog broda "Split" priskočila je u pomoć pacijentici s Visa po mrklom mraku i olujnom jugu te je po visokim valovima prevezli sigurno do splitske luke, kako bi što hitnije stigla do bolnice.

Zapovjednik ophodnog broda "Split" – viši policijski narednik Delsio Ivanišević (49), policijski narednik Filip Samardžić (31) i mornar policajac Jure Matković (28), u prvim satima petka, na Dan žena, u 3.50 sati ukrcali su 30-godišnju pacijenticu.

Radilo se o hitnoj medicinskoj intervenciji i prijevozu u pratnji medicinskog osoblja, a zbog loših vremenskih uvjeta koji su na kopnu "zavezali" i katamaran, a nije mogao letjeti ni helikopter HV-a, prijevoz se mogao jedino obaviti morskim putem uz pomoć hrabrih policajaca.

Trebalo se policijskim plovilom dužine 14 metara "probiti" kroz valove i k tome ploviti "najnježnije" moguće te 33 nautičke milje do Splita.

Problem u Viškom kanalu

– Zajedno smo kao posada već osam godina. Bila je ovo vrlo zahtjevna intervencija, koja je na zadovoljstvo svih nas, a posebno pacijentice, uspješno obavljena – doznajemo od članova posade ophodnog broda "Split", plovilo tip B, koji su se odmah nakon ove akcije spašavanja ljudskog života vratili svom uobičajenom poslu.

Policijski djelatnici otkrivaju nam kako je plovidba bila prilično teška, obzirom da su vremenski uvjeti bili izrazito nepovoljni, puhao je olujni vjetar, vrijeme je bilo oblačno i maglovito, a more je bilo prilično valovito (stanje 4-5).

– Najviše poteškoća smo imali u viškom kanalu, na dionici od otoka Visa do otoka Vodnjaka, gdje je uslijed udara valova došlo do pucanja pojedinih dijelova opreme na plovilu – doznajemo od policijske posade, kao i to da je noćna plovidba inače izuzetno zahtjevna, ali im ne predstavlja poseban problem, jer je posada osposobljena i uvježbana za ovakve situacije.

– Tijekom službe, a pogotovo kad se radi o spašavanju ljudskih života, mi smo uvijek spremni pa isplovljavamo i u situacijama kada stanje na moru nije najpovoljnije za plovidbu, naravno na način da uvijek vodimo računa i o žurnosti situacije i o sigurnosti osoba. Zbog našeg bogatog iskustva ova situacija nije nam predstavljala poseban problem i opet bismo učinili isto – navode nam zapovjednik plovila i njegova posada, koji su u Split uplovili u 6.10, gdje je pacijenticu dočekao kombi hitna medicinske pomoći.

Nadzor granice

Naravno, ovaj policijski trio je nakon sigurnog prijevoza i iskrcavanja životno ugrožene osobe nastavio s redovnim poslovima nadzora i zaštite državne i vanjske EU granice.

Naime, ova posada obavlja četverodnevnu službu na moru, a prvenstvena zadaća joj je upravo taj nadzor. Inače, Postaja pomorske policije Split pokriva čak 38 posto cjelokupne državne granice na moru.

– Kao načelnik Postaje pomorske policije Split, s ponosom ističem kako u posadi policijskih plovila imam takve pomorske policajce koji su osposobljeni da odgovore na sve ugroze na moru i koji su unatoč vremenskim neprilikama izvršili ovako zahtijevan žuran medicinski prijevoz u noćnim uvjetima plovidbe – zaključio je načelnik Postaje pomorske policije Joso Vujić.