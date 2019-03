'Ovo je borba za naše domove!': stanovnici dalmatinskog grada ustali protiv spoja na Jadransku magistralu, inicijator peticije počinje štrajk glađu!

Projekt spoja Zrinsko-Frankopanske ulice s magistralom preko puta Kingtradea i Apfela za koji je Grad Makarska izradio projektnu dokumentaciju i ishodio lokacijsku dozvolu te dobio suglasnosti svih javnopravnih tjela i punomoć Hrvatskih cesta, a kojim bi se trebao rasteretiti promet na raskrižju Volicija, gradskoj rivi i prema Autobusnom kolodvoru, izazvao je bunt među stanarima zgrada istočnog dijela grada.

Naime, 170 stanara šest zgrada Zrinsko-Frankopanske koji su u direktnom okružju novog prometnog rješenja, na čelu s Goranom Konjicijom, potpisalo je peticiju protiv otvaranja izlaza i spajanja njihove ulice s magistralom, a koju će uskoro proslijediti gradonačelniku Juri Brkanu.

Početak radova na prometnici kojom će se Dugiš spojiti s magistralom najavljen je za listopad ove godine, a za cijeli projekt će se iz gradskog proračuna izdvojiti milijun kuna s time da je sufinanciranje zatraženo i od Hrvatskih cesta.

No, da se vratimo na peticiju. Konjicija je kao stanar Dugiša i inicijator bojkota "proboja" Zrinsko-Frankopanske, najavio i štrajk glađu. Kako nam je kazao, ukoliko se izgradi spoj na magistralu, direktno su ugroženi mir, zdravlje i sigurnost svih stanara, od djece do umirovljenika kao i kućnih ljubimaca. Uz sve to, buka od motornih vozila bit će nesnošljiva tako da se, kako tvrdi, na Dugišu neće moći normalno živjeti.

- Mir i zdravlje svih stanovnika Dugiša možemo zaboraviti i to sve pod prijetećom sjenom gradnje nove prometnice i izgovorom rasterećenja prometa. U našem kvartu ima već dovoljno buke, prometa, ispušnih plinova, nedostatka parkirnih mjesta i zelenih površina za igru djece i opuštanje odraslih. Ako ovo dopustimo, oduzet će nam se i ovaj minimum pristojnog života i egzistencije kakvu smo zamišljali pri kupnji ili najmu stanova - kazuje Konjicija.

Tvrdi da do sada na Dugišu nije bilo zastoja prometa pa Grad, po njemu, samo izmišlja nepostojeći problem.

- Ovdje je riječ o nečemu drugome, o povlačenju milijun kuna iz gradskog proračuna, plus "mužnji" Hrvatskih cesta koje bi također trebale sufinancirati ovaj brutalni plan pod izgovorom spajanja Dugiša s magistralom na najčudnijem, gusto naseljenom i prilično uskom mjestu - kazuje Konjicija.

Upozorava na novu buku u kvartu i to po nesnosnim ljetnim vrućinama kada stanari neće moći otvoriti prozore zbog zagađenog zraka i buke automobila, mopeda, kamiona i autobusa. Inicijator peticije poziva se na Zakon o gradnji u čijem je članku vezanom za zaštitu od buke navedeno da građevina mora biti projektirana i izgrađena na način da ostaje na razini koja ne predstvalja prijetnju zdravlju korisnika ili osoba koje se nalaze u blizini iste, i treba im omogućiti spavanje, odmor i rad u zadovoljavajućim uvjetima. Kako tvrdi, nova prometnica, koja bi se nalazila tik uz zgrade, nije po propisima jer Zakon nalaže da mora biti izgrađena tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od nezgoda ili oštećenja tijekom funkcioniranja kao što su proklizavanja, sudari, opekline i padovi, a posebno se mora voditi računa o pristupačnosti i upotrebi od strane osoba smanjene pokretljivosti.

Članak Zakona navodi da građevina mora biti zaštićena od istjecanja otrovnog plina, emisije opasnih tvari, stakleničkih plinova ili opasnih čestica u zatvoreni ili otvoreni prostor.

- Svi pod ovakvim uvjetima možemo zaboraviti na sušenje oprane odjeće na našim balkonima, sigurnost djece i stanara prilikom pojačanog prometa. Zaboravimo na mir. Ovakva nakarada od plana može se roditi samo u bolesnoj glavi, ne vodi se računa o čovjeku niti o njegovu okruženju i na kraju će propasti sve ono od čega ljudi žive da bi nekolicina napunila svoje džepove. I zato ću 12. ožujka na plaži Nugal započeti štrajk glađu i zbog projekta prometnice i najavljene betonizacije Osejave jer dosta je samovolje Grada od kojeg zahtijevam da umjesto malverzacijske prometnice napravi park i uredi zelene površine na Dugišu, a osim nas i turisti žele čisti zrak i uživanje bez buke. Ovo je borba za naše domove - kazuje Konjicija koji na štrajk glađu poziva sve zdrave i izdržljive sugrađane kojima preporučuje da ponesu šator i kanistar vode.