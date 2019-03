Splitski poduzetnik želi kupiti nekadašnji dragulj dalmatinskog turizma, otkrivamo detalje projekta vrijednog vrtoglavih 40 milijuna eura

Splitski poduzetnik Jozo Parčina, široj javnosti poznat kao vlasnik hotela "Luxe" u Splitu, mogao bi uskoro postati vlasnik i "Kaštelanske rivijere".

Nepune tri godine nakon otvaranja stečajnog postupka nad posrnulom kaštelanskom tvrtkom, stekli su se, naime, uvjeti za prodaju njezine imovine, koja je većim dijelom pod hipotekom, a među kojom je najvrjedniji hotel "Palace".

Zainteresiranost za kupnju potvrdio nam je sam Parčina, koji je u međuvremenu otkupio potraživanja austrijske agencije HETA, sljednice Hypo banke koja je imala založno pravo, koje je nakon otkupa u studenome 2018. uknjižio na ime svoje tvrtke "Justitium maris", osnovane iste godine.

- Potraživanja od HETA-e sam otkupio zato što želim kupiti kompleks u Kaštelima, uložiti 40 milijuna eura u obnovu i dogradnju, staviti hotel u funkciju i zaposliti 150 ljudi – upoznao nas je Parčina sa svojim planovima, dodajući da bi se radilo o hotelu sa četiri ili pet zvjezdica, a imao bi do 350 soba.

Obnova se odnosi na jedini preostali objekt, staru zgradu "Palacea" s 230 soba, zaštićenu kao spomenik kulture, uz koji bi se izgradila i nova zgrada. Budući da je površina kompleksa u Kaštel Starom, smještenog na samoj obali, oko 38.000 kvadrata, dopuštena je veća izgrađenost od postojeće.

- Već sam u hotelijerstvu. Uz "Luxe", koji je u funkciji deset godina, u pripremi je još jedan hotel u Splitu, na kojemu su radovi pri kraju, pa bih kupnjom kompleksa u Kaštelima želio proširiti tu djelatnost – veli naš sugovornik, koji je u međuvremenu, kaže, ulagao i u nekretnine koje sada iznajmljuje.

Ranijih godina Jozo Parčina javnosti je bio poznat i kao vlasnik tvrtki za priređivanje igara na sreću na automatima po Dalmaciji i Istri, a taj biznis ugasili su mu poreznici i Vlada 2016. godine.

Ako uspije kupiti imovinu "Kaštelanske rivijere", Parčina je procijenio da bi od trenutka kad sve bude "jedan kroz jedan" i spremno za radove trebale do tri godine da se ulaganje realizira. Imovina će se prodavati u stečajnom postupku preko Financijske agencije (FINA) pa je jasno da će nekretnine dobiti onaj tko plati više. U slučaju da to bude netko drugi, Parčina će kao prvi upisani razlučni vjerovnik imati prednost namirenja svoga potraživanja. Osim toga, sve do završetka dražbe Parčina ima mogućnost izjaviti da kupuje nekretninu i prebija svoju tražbinu utvrđenom cijenom nekretnina.

A da će kupaca biti te da bi dražba mogla biti zanimljiva, može se već sada naslutiti, jer nije isključeno da se s ponudom pojavi i dosadašnji vlasnik - Tulipan grupa, kazao nam je direktor te tvrtke Kristijan Gelo.

Što se samog postupka prodaje tiče, na osnovi prijedloga zagrebačkog odvjetnika Stjepana Lovića, stečajnog upravitelja "Kaštelanske rivijere", stečajni sudac Srđan Gavranić za 20. ožujka ove godine zakazao je skupštinu vjerovnika, a donio je i rješenje o prodaji imovine u stečajnom postupku na kojoj postoji razlučno pravo.

- Nakon pravomoćnosti tog rješenja utvrdit će se vrijednost imovine i donijeti odluka o prodaji u postupku pred Financijskom agencijom – kazao nam je sudac Gavranić, koji je i glasnogovornik Trgovačkog suda u Dubrovniku.

Skupština vjerovnika potrebna je radi nekretnina koje nisu pod razlučnim pravom.

- Budući da vjerovnici na izvještajnom ročištu nisu donijeli odluku o uvjetima i načinu prodaje nekretnina na kojima, unatoč upisanim teretima, ne postoje razlučna prava, predložio sam sazivanje skupštine vjerovnika da je donesu – kazao nam je stečajni upravitelj Lović.

Prema našim saznanjima radi se o dva zemljišta i putu, prema procjeni ovlaštenog sudskog vještaka, ukupne vrijednosti 882.700 kuna.

- U dosadašnjem tijeku postupka utvrđena tržišna vrijednost svih nekretnina na kojima postoji upisano razlučno pravo, prema procjeni ovlaštenog sudskog vještaka, je 74,381 milijun kuna, što bi bila i početna cijena, a kako bi se postigla najbolja cijena, predložio sam da se prodaje kao cjelina – naglasio je Lović, koji je stečajni upravitelj kaštelanske tvrtke postao metodom slučajnog odabira uz pomoć kompjutorskog programa, te dodao da su sve nekretnine obuhvaćene založnim pravom, zaštićene kao spomenici kulture, pa sukladno tome Grad Kaštela, Splitsko-dalmatinska županija te Republika Hrvatska imaju pravo prvokupa.

Prema nama dostupnim informacijama, najveća vrijednost (25,870 milijuna kuna) zapuštenog kompleksa na atraktivnoj lokaciji je hotelska zgrada ukupne površine 3690 kvadrata, a potom tri parka ukupne površine 12.826 kvadrata (15,090 milijuna kuna), hotelsko dvorište površine 4437 kvadrata (9,520 milijuna kuna).

Propala ulaganja Godine 2005. Tulipan grupa je od tadašnjeg Hrvatskog fonda za privatizaciju kupila dionice “Kaštelanske rivijere” u vrijednosti 18 milijuna kuna, te uz to podmirila dugovanja prema stotinjak dobavljača i drugih vjerovnika u iznosu od 76 milijuna kuna. S planom da investira oko 50 milijuna eura, Grupa je porušila gotovo sve objekte osim stare zgrade hotela i – stala. Nezadovoljni suradnjom s gradskom upravom Kaštela na izmjenama prostorne dokumentacije, okrenuti drugim investicijama (Mall of Split), nekoliko godina se nisu maknuli s mrtve točke i dočekali su da se nad tvrtkom otvori stečaj. I tako se povijest ponovila. Zbog kreditnog zaduženja koje nije mogao podmirivati bez svojeg hotela i cijelog posjeda ostao je, naime, i dr. Petar Kamber, graditelj i prvi vlasnik "Palacea".