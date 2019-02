Sukob oko mjesta u supetarskoj luci: Iznajmljivači: Ratac nije lokacija za nas; Gradonačelnica: Tražili ste red i - dobili ga

Nesuglasice između iznajmljivača brodova i gradonačelnice Supetra Ivane Marković (SDP) oko lokacija u luci na kojima se prodaju izleti strancima, o kojima smo pisali lani, trebale su u prošlu srijedu biti izglađene na sastanku u gradskoj upravi. Iznajmljivači brodova su na sastanak, osim gradonačelnice Marković, pozvali još i predstavnike Županijske lučke uprave i gradske vijećnike, da bi se konačno dogovorili po kojim će se kriterijima idućeg ljeta davati u zakup javne površine na supetarskoj rivi i tko će sve na njih imati pravo, kako bi se, kažu, doskočilo kaosu koji godinama vlada u luci.

No, na sam dan sastanka, kojem su trebali prisustvovati i novinari, gradonačelnica zbog smrtnog slučaja u obitelji nije bila u mogućnosti sastati se s njima. Podsjetimo, iznajmljivače brodova mučilo je to što su se ugovori za korištenje javnih gradskih površina potpisivali retroaktivno, nakon odrađene sezone, pa su cijelog ljeta bili na udaru nadležnih inspekcija jer njihov formalnopravni status nije bio reguliran. Dalje; usred sezone su se iznenada pojavljivali novi iznajmljivači brodova i reklamirali svoje usluge na neprimjerenim mjestima, no često su se izvlačili bez kazni jer komunalni redar, objašnjavaju nam, radi do tri sata poslijepodne pa kasnije nitko ne nadzire što se događa na rivi.

Iznajmljivači brodova su zabrinuti za svoju egzistenciju. Uložili su, kažu, stotine tisuća eura u obiteljske poslove, koji bi im, zbog neujednačenih kriterija za korištenje javnih površina, mogli doći u pitanje. Žale se da gradonačelnica Marković na svoj način "uvodi red" jedino kad su oni u pitanju, dok drugi korisnici javnih površina rade što ih je volja.

Irena Derado, vlasnica obrta za iznajmljivanje brodova, veli da je zatečena načinom postupanja gradonačelnice Supetra prema lokalnim obrtnicima koji se bave ovom djelatnošću.

– Bili smo prisiljeni poduzeti nešto da se čuje i naš glas. Bez ikakvog razgovora s nama, pa ako hoćete i upozorenja što nam se sprema s njezine strane, gradonačelnica Marković namjerila je iznajmljivače brodova premjestiti na most Ratac, što smatramo potpuno neprimjerenom lokacijom za našu djelatnost i pogubnom u svakom smislu – kaže Irena Derado, i objašnjava da bi na taj način pultovi na kojima bi se gosti raspitivali o iznajmljivanju brodova ili prodaji izleta bili na jednom kraju supetarske rive, a njihovi brodovi koji se iznajmljuju na drugom kraju.

Iznajmljivači nam vele da je tako nemoguće raditi. Nitko od gostiju neće pristati da ga se vodi do broda, da se šeta s njim desetak minuta da bi mu se pokazao brod kojim bi trebao poći na izlet. Osim toga, zbog takvog rasporeda pultova došlo bi do svađa i među iznajmljivačima jer bi jedan tik do drugoga nudili gostima svoje usluge, što nije slučaj nigdje na Jadranu.

– Ideja gradonačelnice Marković nije naišla na podršku u Županijskoj lučkoj upravi jer nadležni, za razliku od nje, poznaju problematiku supetarskog porta i ne žele dovoditi u pitanje sigurnost plovila – kaže Derado, i napominje da je gradonačelnica unaprijed odredila lokaciju i naručila nove pultove za prodaju izleta, njih točno sedam.

– To govori o tome da očito ne zna u čijoj je nadležnosti donošenje odluka vezanih uz upravljanje javnim površinama ili je toliko sigurna da će Gradsko vijeće donijeti one odluke koje ona želi. Gradonačelnica jest predlagatelj spomenute komunalne odluke, ali ne i njezin donositelj – upozorava Irena Derado, koja dodaje da su upravo zbog toga bili pozvali sve gradske vijećnike na zajednički sastanak.

– I ovom ih prilikom molimo da ne budu taoci osobnih ratova gradonačelnice Marković, jer je već u medijima izjavila da nas "tamo više neće biti" – kaže naša sugovornica.

Iznajmljivači brodova s kojima smo razgovarali tvrde da gradonačelnicu ne zanima to što su lani iznajmljivači kupili pultove, nego sada ona, u ime Grada, a na teret poreznih obveznika, naručuje nove.

– Gradonačelnica tvrdi da svakodnevno prima primjedbe na rad iznajmljivača brodova. Osamnaest godina bila sam zaposlenica Grada i svjedok sam da nema traga ni jednom dopisu, pozivu ili pritužbi građana na naš rad! Dapače, jedini smo koji u ljetnim mjesecima nudimo neki oblik zabave na otužnoj supetarskoj rivi i od kojih gost može dobiti bilo kakvu informaciju.

Gradonačelnica tvrdi da ne može odrediti točan broj pultova jer nas je iz ljeta u ljeto sve više, a onda ih naruči točno sedam?! Sve druge vrste najma javnih površina regulirane su prema broju i djelatnosti, pa ni mi ne vidimo razloga da smo drugačiji od drugih i u nepovoljnijem položaju – kaže Derado.

Okupljenim iznajmljivačima punu su podršku dali oporbeni vijećnici. Nikola Rendić (HDZ) objašnjava nam da je sukladno zakonu za pitanja iznajmljivača brodova nadležna Županijska lučka uprava, na čijem su čelu također hadezeovski kadrovi, i da oni s njom potpisuju ugovore o korištenju vezova u luci, no prije toga za korištenje javnih površina moraju dobiti suglasnost Grada.

– Lani je ovdje bio i brod na kojem se pekla riba. Bila je to glavna turistička atrakcija, zbog koje su nam se gosti i vraćali u Supetar. Čim im je iz Grada uskraćeno pravo da tu budu, obrt se ugasio, a ta je obitelj financijski i na svaki drugi način uništena. Gradski vijećnici neće dopustiti da ista sudbina zadesi i iznajmljivače brodova. Tome će se na sjednici Gradskog vijeća Supetra suprotstaviti ne samo oporbeni vijećnici, nego i neki iz vladajuće većine – kaže Rendić, koji najavljuje da bi se lokalna vlast mogla podijeliti oko ove teme.

Ivo Bošnjak, pomoćnik ravnatelja Županijske lučke uprave, potvrđuje da je lokacija Ratac nesumnjivo u njihovoj nadležnosti, a ne u nadležnosti Grada.

– Mi na mostu Ratac sigurno ne planiramo najam brodova ili bilo što slično, jer se time Županijska lučka uprava jednostavno ne bavi, to nije u opisu našeg posla. Istina je da je jedan uski dio obale uz more u našoj nadležnosti, ali mi nismo ti koji bismo odlučivali o tome gdje se mogu ili ne mogu isticati reklame iznajmljivača brodova i prodavati izleti, to je pitanje gradske vlasti i komunalnog reda – kaže Bošnjak i poziva iznajmljivače i predstavnike lokalnih vlasti na dogovor.

Što o svemu kaže gradonačelnica Marković?

– Kratko i jasno, lani su tražili od mene da uvedem red, pa ću to i napraviti! Mi ćemo sukladno planu upravljanja javnim površinama raspisati natječaj, i sukladno njemu dodijeliti javne površine na korištenje – veli, te napominje da će se na natječaj moći javiti svi koji će udovoljavati jasno utvrđenim kriterijima. Na pitanje hoće li se koristiti Ratac kao buduća lokacija za iznajmljivače brodova, s čime se pet obrtnika s kojima smo razgovarali nikako ne slaže, gradonačelnica kaže da je Ratac samo manjim dijelom u nadležnosti Županijske lučke uprave.

– Sve će biti odrađeno po zakonu i planu upravljanja javnim površinama – ponavlja gradonačelnica Marković, i ostaje čvrsto pri stavu da se iznajmljivači brodova moraju preseliti na zajedničku lokaciju. Hoće li njezina riječ biti zadnja?