Poznati poduzetnik ulaže 4,5 milijuna eura u impresivan projekt: gradit će luksuzne vile s pogledom, svaka će imati bazen, teretanu, garažu...

Kaštela će u dogledno vrijeme obogatiti svoju turističku ponudu vilama za najam, i to u Kaštel Gomilici, ispod stare kaštelanske ceste, u blizini mora.

Poznati kaštelanski poduzetnik Nikša Dragičević, vlasnik tvrtke "Ribola", planira, naime, upravo gradnju pet vila s bazenima za turistički najam na terenu među mještanima poznatom kao Bakotića njiva. Kaštelani će se lokacije sjetiti i po tome što je svojedobno bila u vlasništvu tvrtke "Generalturist" iz Zagreba.

No, za realizaciju planiranog projekta, s cijenom zemljišta ukupno vrijednog 4,5 milijuna eura, nužna je prenamjena iz isključivo turističke (T1) u zonu mješovite namjene ugostiteljsko-turističke i stambene (M5). Prenamjena jest obuhvaćena izmjenama i dopunama prostornih planova Kaštela, koje su u postupku ishođenja suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te Ministarstva poljoprivrede, kazali su nam u kaštelanskoj gradskoj upravi.

Čim suglasnosti stignu, izmjene i dopune bit će upućene Gradskom vijeću na usvajanje. U gradskoj upravi nisu, pak, željeli spekulirati o tome kad bi se to moglo dogoditi.

Prodaja terena postala je aktualna još 2012. godine, kad je nad posrnulim "Generalturistom" pokrenut stečaj. Premda na atraktivnoj lokaciji i svaki put s nižom cijenom, zemljište tijekom stečajnog postupka nije uspjelo naći kupca.

Privredna banka Zagreb, koja je na temelju kreditnih zaduženja "Generalturista" imala hipoteku nad zemljištem, oglasila je potom prodaju na internetu, što je urodilo plodom jer se za 8400 kvadrata zainteresirao Nikša Dragičević, koji, kako kaže, obiteljski biznis želi manjim dijelom proširiti i na turističku djelatnost. Kupoprodaja je obavljena u ožujku 2016. za iznos od milijun eura s ukupnim troškovima.

Prije nego što se odlučio za kupnju, Dragičević je, međutim, pregledao zabilježbe na česticama terena i tom prigodom uočio da one, prema rješenju Ministarstva kulture imaju svojstvo kulturnog dobra, te da je rješenjem Konzervatorskog odjela Trogir na njima zabilježena i preventivna zaštita. Zabilježbe su, pokazalo se, rezultat činjenice da je Bakotića njiva u kontaktu sa zaštićenom povijesnom jezgrom i Kaštilcem.

– U T1 zoni moguća je gradnja hotela od pet katova, bruto površine 12 tisuća kvadrata, sa 150 do 200 soba, što konzervatori s kojima sam izravno razgovarao o tome, zbog blizine Kaštilca, ne bi dopustili. Stoga sam pisanim putem od Grada Kaštela zatražio prenamjenu u T2 zonu, koja omogućava gradnju apartmana ili mješovitu koja omogućava gradnju vila za turistički najam – kazao nam je u razgovoru Dragičević, naglašavajući da ga stambena izgradnja uopće ne zanima.

U kaštelanskoj gradskoj upravi su, kako stoji u pisanom odgovoru na naš upit, prijedlog prihvatili zato što su, po preporuci konzervatora, vile znatno povoljnije zbog dozvoljene manje katnosti i veličine objekata.

– Iako zemljište ima površinu od 8400 kvadrata, treba znati da ćemo, radi gradnje pristupnog puta sa stare kaštelanske ceste sve do rive, Gradu ustupiti oko 1500 kvadrata, pa smo odlučili graditi pet vila koje će imati prizemlje i dva kata, vlastitu garažu i teretanu te bazen, a u svaku će biti uloženo 700 tisuća eura – najavljuje Dragičević, dodajući da će se idejno-arhitektonsko rješenje dogovoriti s konzervatorima jer se mora uklapati u krajobraz Kaštilca, što, među ostalim, znači da će biti građene od kamena.

S ovim brojem vila tlocrtna izgrađenost iznosit će 10 posto terena, iz čega proizlazi kako će velikim dijelom dominirati zelenilo.

Budući da će za izgradnju pristupne ceste, koja je uvjet za lokacijsku dozvolu, trebati oko godinu dana, potom još oko godinu dana za ishođenje lokacijske, a potom i građevinske dozvole, u optimalnim uvjetima gradnja bi mogla početi za dvije godine, a prvi turisti uživati u kamenim vilama za tri godine.

Investicijske planove imao je svojedobno i "Generalturist", koji je zemljište kupio s namjerom gradnje hotela. U međuvremenu su planovi promijenjeni, što je iziskivalo prenamjenu terena.

– "Generalturist" nikada nije službeno zatražio prenamjenu, ali sam o tome razgovarao s tadašnjim gradonačelnikom Josipom Berketom, koji mi je rekao da je u principu prenamjena moguća, osim za stambenu i izgradnju šoping-centra – kazao nam je Zoran Pećarević, bivši predsjednik uprave tvrtke.

Sastanka u gradskoj upravi sjeća se i Josip Berket.

– Gospodin Pećarević došao je uredno najavljen s upitom o budućnosti i mogućoj prenamjeni parcele u Kaštel Gomilici. U razgovoru sam napomenuo da gradonačelnik nije nadležan za prenamjenu, nego o tome odlučuje isključivo Gradsko vijeće. Isto tako sam ga uputio da mora čekati sljedeću promjenu GUP-a, a u slučaju da zatraže službenu prenamjenu, to pismeno upute na Odjel za prostorno planiranje Grada, s preporukom da po mogućnosti to budu sadržaji koji će otvarati nova radna mjesta, a izbjegne stambenu gradnju, apartmanizaciju ili šoping-centar. To bi gradskim vijećnicima olakšalo donošenje konačne odluke – zaključio je Berket.

"Generalturist" je u međuvremenu otišao u stečaj pa su svi planovi pali u vodu.