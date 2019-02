Marić najavio: Do ljeta će u prodaju dva velika projekta na području Baške Vode, to su posljednje turističke nekretnine u državnom vlasništvu

Ministar državne imovine Goran Marić rekao je u srijedu da će do ljeta posljednje dvije turističke nekretnine u državnom vlasništvu biti ponuđene na prodaju, a riječ je o dječjem selu na području Baške vode i dječjem lječilištu u Krvavicama.

U emisiji Hrvatskog radija "A sada Vlada" Marić se osvrnuo na jučerašnje potpisivanje ugovora o prodaji Hotela Maestral, kazavši da se radi o posljednjem velikom turističkom kompleksu koje je prodavalo Ministarstvo državne imovine.

Ugovor o prodaji i prijenosu 68,94 posto dionica Hotela Maestral iz Dubrovnika tvrtki PND Strategija, u vrijednosti 153,5 milijuna kuna, potpisali su u utorak ministar Marić, direktorica PND strategije Matea Mateković i ravnatelj CERP-a Milan Plećaš.

Marić je podsjetio da je posljednjom prodajom tri velika turistička kompleksa, a uz Maestral, riječ je o crikveničkom Jadranu i Hotelu Makarska, državni proračun uprihodio otprilike 600 milijuna kuna.

Također, kazao je da su u pripremi za prodaju još dva velika projekta na području Baške Vode. Riječ je o devastiranom bivšem dječjem selu, za koje je izvršena procjena vrijednosti te su razriješeni imovinsko-pravni odnosi.

Do ljeta će, kaže Marić, to bivše dječje selo ići na natječaj, a cijena će biti iznad sto milijuna kuna. Kako je kazao, također do ljeta u prodaju će ići i dječji hotel u obližnjim Krvavicama. To su u resoru Ministarstva državne imovine dvije posljednje turističke nekretnine, izjavio je Marić.