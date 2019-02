Općini Gradac dosta nekontroliranog okota pa o svom trošku kastrira pse i mačke čak i najbogatijih vlasnika

Lokalne jedinice dužne su zbrinjavati napuštene pse. Načelnik Burić je očigledno shvatio da je lakše financirati kastraciju pasa neodgovornih vlasnika nego kasnije skupljati potomke. U svakom slučaju, pozitivno je i pametno što je počeo provoditi takve mjere a njegova općina je vjerojatno jedina jedinica samouprave koja je nešto počela poduzimati po pitanju zbrinjavanja i skrbi za životinje - kaže predsjednica makarske Udruge 'Šapama od srca' Leticija Babić

Općina Gradac i Udruga prijatelja životinja "Buddy" zajednički su krenuli u realizaciju projekta "Kastracija vlasničkih pasa na području općine Gradac" čiji je nositelj Udruga "Buddy". Cilj im je sprječavati buduće nekontrolirane okote, a svi stanovnici općine koji imaju pse dobrodošli su dovesti svoje ljubimce uz uvjet da su do 15. veljače ispunili prijave.

Prije kastracije pas obavezno mora biti čipiran, cijepljen i očišćen od parazita.

- Zajedno s Udrugom prijatelja životinja "Buddy" krenuli smo s projektom kastracije za koji smo osigurali određena sredstva, oko 40 tisuća kuna za ovu godinu za pse i mačke - kaže načelnik Matko Burić u čijoj se općini u prvom valu kastriraju vlasnički psi.

Na području općine Gradac već su popisani čipirani psi, od kojih su neki već kastrirani, tako da se u prvoj akciji očekuje da će ih najmanje 20-ak kastrirati.

- To je samo početak, s provedbom akcija kastriranja nastavljamo i dalje kako ne bi došlo do nekontroliranih okota vlasničkih pasa i mačaka što nam je svima u cilju - naglašava grački načelnik, a Joško Žderić, predsjednik Udruge prijatelja životinja "Buddy" koja pokriva dolinu Neretve u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, kaže kako nakon vlasničkih pasa odmah "prelaze" na kastraciju vlasničkih mačaka.

- S obzirom na financijska sredstva s kojima raspolažemo, mogli bismo kastrirati od 25 do maksimalno 30 pasa i iza toga bi odmah kastrirali mace do 1. lipnja kada nastupa pauza zbog vrućina. Naime, životinje kao i ljudi ne podnose vrućinu pa se zahvati ne preporučuju u to doba godine.

U rujnu bismo ponovno nastavili kastriranje. Mnogi nas znaju upitati zašto mi financiramo kastriranje pasa koje su vlasnici platili i po nekoliko tisuća kuna, odnosno zašto to radimo kad vlasnici očito imaju novca. Ne shvaćaju da je nama cilj sprječiti daljnje okote, koje obično ostavljaju negdje na cesti, a kuju koju su platili zadrže. Mi želimo zaustaviti nekontrolirano napuštanje štenaca bez obzira koliko je tko platio psa - više će o razlozima pokretanja ove akcije predsjednik Udruge.

Također, zahvaljujući uvjetu koji kaže da svaki od dovedenih pasa na kastriranje mora biti čipiran, vlasnike potiču i na čipiranje koje većini vlasnika nije dosad bila navika činiti.

- Zakon o zaštiti životinja je super napisan, ali je teško provodljiv i pritom mislim na svaku stavku zakona - dodaje Žderić koji naglašava i da se vjerojatno nijednoj napuštenoj i gladnoj životinji na ulici ne bi moglo pomoći kada bi se radilo u potpunosti prema zakonu, jer svako uzimanje životinja s ulice je protuzakonito.

Znači da jedino preostaje ostavljati jadne životinje na ulicama, što je nedopustivo i neprihvatljivo za članove svih udruga prijatelja životinja.

S predsjednicom makarske Udruge "Šapama od srca" Leticijom Babić još jednom smo popričali o odgovornostima jedinica lokalnih samouprava na koje se žali da se i dalje ne poštuju.

- Lokalne jedinice dužne su zbrinjavati napuštene pse. Načelnik Burić je očigledno shvatio da je lakše financirati kastraciju pasa neodgovornih vlasnika nego kasnije skupljati potomke. U svakom slučaju, pozitivno je i pametno što je počeo provoditi takve mjere a njegova općina je vjerojatno jedina jedinica samouprave koja je nešto počela poduzimati po pitanju zbrinjavanja i skrbi za životinje - pohvaljuje Babić i nastavlja:

- Do kraja prošle godine svaka jedinica lokalne i regionalne samouprave morala je imati sklopljen ugovor sa skloništem registriranim na području njihove županije u slučaju da nemaju skloništa na području svojih jedinica samouprave.

Do 30. lipnja 2018. godine su trebali provesti i kontrolu mikročipiranja što nije napravljeno na način na koji je trebalo biti obavljeno, a koliko znam veći dio općina na Makarskoj rivijeri nema čak još ni potpisan ugovor sa skloništima - kaže Leticija Babić.

Nastavlja o zakonski propisanim obvezama jedinica lokalne samouprave.

- Gradovi i općine su dosad trebali donijeti i odluke o držanju kućnih ljubimaca. Ne znam da je ijedna, izuzev općine Gradac, to i napravila - kaže Babić s nadom da će uz Burića i drugi načelnici i gradonačelnici početi raditi u cilju bolje brige za životinje i to u skladu sa zakonskim propisima.