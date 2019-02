Donosimo detaljan vodič ovogodišnjeg predupisnog postupka za buduće prvašiće: roditelji, evo kako u škole prijaviti generaciju '12./'13.

Počinju predupisi djece u prvi razred osnovne škole na području naše županije za predstojeću nastavnu godinu, najavljuju iz Odjela za prosvjetu Ureda državne uprave.

Prijava djece koja su u statusu školskih obveznika obavljat će se elektroničkim putem na obrascu "Prijava za predupis" na internetskoj stranici Ureda (www.udu-sdz.hr) u vremenu od danas do ponedjeljka 18. veljače. Prijavu je potrebno obaviti prema upisnim područjima osmoljetki objavljenih na web stranicama Ureda državne uprave i osnovnih škola.

E sad, koje mališane treba "ubaciti u sustav"? One rođene između 1. travnja 2012. do 31. ožujka 2013. godine, odnosno djecu rođenu od 1. travnja do 31. prosinca 2013. za koju roditelji, skrbnici i posvojitelji žele ostvariti pravo na prijevremeni upis u prvi razred osnovne škole, zatim curice i momke kojima je za aktualnu nastavnu godinu, rješenjem Ureda, bio odgođen upis u prvi razred, te djecu koja trebaju privremeno oslobađanje od upisa.

Osim online prijave, za prijevremeni upis podnosi se i zahtjev Uredu državne uprave na priloženom obrascu 6, a mišljenje stručnog tima predškolske ustanove dostavlja se osnovnoj školi. Ako dijete treba privremeno oslobađanje od upisa (djeca s težim oštećenjem zdravlja), roditelj, skrbnik i posvojitelj podnosi zahtjev Uredu na priloženom obrascu 6, te uz zahtjev prilaže i medicinsku dokumentaciju koju posjeduje te mišljenje stručnog tima.

Za područje Grada Splita zahtjev se upućuje na adresu: Ured državne uprave, Služba za društvene djelatnosti, Odjel za prosvjetu, kulturu, informiranje, sport i tehničku kulturu, Split, Vukovarska 1 i/ili e-mailom: [email protected] Za područje ispostava Ureda državne uprave (Omiš, Hvar, Supetar, Vis, Makarska, Solin, Kaštela, Trogir, Imotski, Sinj, Vrgorac) zahtjev se upućuje na njihove adrese. Ako je za dijete najbolja opcija odgoda upisa, ne podnosi se zahtjev već je potrebno u prijavi online označiti "najava za odgodu upisa".

Nakon obavljene prijave nadležnom uredu, roditelj se obavezno treba javiti školi u vremenu od 1. do 8. ožujka radi dogovora o terminu testiranja djeteta, osim za područje Makarske, gdje će roditelj biti obaviješten preko predškolskih ustanova. Stručna povjerenstva predlažu raspored utvrđivanja psihofizičkog stanja djece i dostavljaju Uredu do 21. ožujka, a taj raspored će se objaviti preko medija, na internetskim stranicama ureda i škola, te na oglasnim pločama škola i zdravstvenih ustanova.

Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djece radi upisa u prvi razred osnovne škole provest će se u razdoblju od 31. ožujka do 15. lipnja u osmoljetki kojoj dijete pripada prema upisnom području. Ako se dijete upisuje u školu kojoj ne pripada prema svojem prebivalištu, ta će institucija pisanim putem zatražiti mišljenje o psihofizičkoj spremnosti za upis od one škole kojoj mališan pripada prema upisnom području.

Roditelji, skrbnici i posvojitelji trebaju za sve ovo pripremiti dokumentaciju: OIB, preslik domovnice i rodnog lista (vrijede bez obzira na datum izdavanja). Međutim, sve to može pribaviti i sama obrazovna institucija elektroničkim putem.