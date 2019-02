'Pomažem prijateljima, ma tko mi može platiti to zadovoljstvo': solinska udruga utkala je 12 tisuća volonterskih sati u mlade s teškoćama u razvoju; Ovo je njihova priča

Solinska Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju "Moje dijete" Solin proslavila je 15. obljetnicu.

U sve te godine predanog rada na kvalitetnijem životu djece i mladih s teškoćama te osobama s invaliditetom utkano je i gotovo 12 tisuća sati volonterskog rada, a za sve terapijske usluge koje su za njihove korisnike bile besplatne osigurala je više od 6,92 milijuna kuna.

Udruga je spomenuta sredstva za rad stručnih osoba, odnosno desetke tisuća terapijskih sati, osigurala natječući se na javne pozive nadležnih ministarstava, jedinica lokalne uprave, Županije, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, tvrtki, iz humanitarnih akcija, kao i donacija građana i članarina.

– Mi smo neprofitna organizacija koja u svom članstvu trenutno ima 195 obitelji koje dolaze ne samo iz Solina, već iz cijele Županije splitsko-dalmatinske, s područja Splita, Kaštela, Trogira, Sinja, Omiša, Podstrane, Dugog Rata, Klisa, Muća, Ciste Provo i Primorskog Doca.

Do danas smo u članstvu imali 301 obitelj, a 11 djece i dva roditelja su, nažalost, preminula. Od osnutka do danas smo uspjeli realizirati 70 projekata i programa putem kojih smo pružili desetke tisuća sati terapijskih usluga korisnicima kroz tretmane: logopeda, defektologa, psihologa, fizioterapeuta, učitelja, osmišljenog korištenja slobodnog vremena, pomoćnika u nastavi, kao i psihosocijalnu pomoći i savjetovanje obiteljima – ističe voditeljica Udruge Ljubica Milković, dodajući kako od rujna 2016. pružaju dijagnostiku i tretman logopeda učenicima Osnovne škole kraljice Jelene i Don Lovre Katića jer one nemaju zaposlenog logopeda.

– Zapošljavali smo 69 osoba putem ugovora o radu od kojih su 53 pomoćnika u nastavi, zatim 20 osoba putem ugovora o djelu i jednu osobu putem studentskog ugovora. Radili smo na podizanju kvalitete i kulture življenja djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, te njihovih obitelji – kaže voditeljica navodeći koji su to sve programi putem kojih su pomagali svojim članovima, a koji će im pomoći da i ove godine pružaju podršku djeci i roditeljima iz udruge.

Jedan od tih brojnih projekata je "Društveno koristan rad za sve nas", program uz pomoć kojeg zapošljavaju osobe s teškoćama i osobe s invaliditetom putem Javnih radova Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Tako je i članica udruge, 25-godišnja Mia Ivić, kao osoba sa invaliditetom, sa uživanjem radila putem tog projekta u udruzi.

– Za mene je ovo bilo jedno novo iskustvo, dobila sam veće samopouzdanje i potvrdu da mogu raditi i tako sebi osigurati sredstva za egzistenciju, a ujedno biti i na pomoći svojim prijateljima iz udruge. Stekla sam nova znanja i nadam se da će mi ovo radno iskustvo pomoći u daljnjem pronalaženju posla – kazala nam je Mia koja je u udruzi radila kao pomoćnica u likovnoj radionici i uredu pod mentorstvom Vane Mršić, voditeljice likovne radionice, a danas opet nastavlja volontirati.

U udruzi je veselo, traje likovna radionica. Puno je kolure na stolu, kistovi se ukrštavaju u staklenci s vodom jer treba upotrijebiti novu vedru boju. Na licima osmijeh, prijateljsko ozračje, vidi se da uživaju u današnjem zadatku. Tu su Veselin, Toni, Slavica, Mia, Marija, David, Ivan, Sara i Josip.

Voditeljica radionice nekima objašnjava na koji način mogu miješati boje i postići ono što žele. Pridružuje nam se i Anita Lijić, članica Upravnog odbora udruge, Gordana Domnjak, jedan od roditelja članova udruge, Vlatka Vrgoč, asistentica u Udruzi, kao i Ivana Pereža, fizioterapeutkinja koja će u susjednom prostoru uskoro početi terapijski sat s jednim od članova.

– U nas vam je uvijek ovakvo veselje na radionicama – govori Ljubica, što potvrđuju svojim smijehom i žamorom i ostali članovi, posebno mladi, dok se namještaju pod transparentom Udruge koji su sami oslikali. Soba je ukrašena i suvenirima i slikama koje su sami izradili, s morskim oblucima, sa motivima Solina...Soba puna duše, iz koje izađeš ispunjen njihovom dobrom energijom.

A, svima onima koji pomažu da ova energija bude još i veća, "Moje dijete" im se od srca zahvaljuje.

Novi cilj: Društveno koristan rad u zajednici – Osim institucionalne potpore u planu nam je i provođenje projekta "JA TO MOGU" kojim će se kroz individualne i grupne terapije korisnicima omogućiti stjecanje novih znanja, vještina i navika u svrhu njihova osnaživanja kako bi se što bolje i lakše integrirali u život lokalne zajednice, odnosno vrtića, škola, ili specijaliziranih ustanova koje pohađaju, kao i osoba koje su se uspjele zaposliti u određene ustanove. "Želimo, Možemo, Znamo!" je usmjeren za zdravo i svrsihodno korištenje njihovog slobodnog vremena, a putem programa "TI si uz MENE!", omogućava im se podrška putem pomoćnika u nastavi. Planiramo nastaviti i projekt "Društveno koristan rad za sve nas", te zapošljavanje na javnim radovima posredstvom HZZ-a. Uz već spomenute u udruzi s djecom rade i logopedice Ivana Šabić i Viviana Bojić, te defektologinja Antonija Škaro – naglašava voditeljica Milković.

Nagrada za najvolonterstvo – Promičemo volonterstvo te smo samo zadnjih devet godine imali 11.994 sata volonterskog rada – govori Ljubica Milković, pa su tako u 2015. godini dobitnici nagrade "Vinka Luković" za iskazani doprinos razvoju volonterstva, a u 2016. su dobili i kolektivnu nagradu Grada Solina. Članovi su Koordinacijskog odbora "Grad Solin prijatelj djece", Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Split, te Partnerskog vijeća Grada Solina.