Južina ne posustaje, temperature u Dalmaciji danas i do 15 stupnjeva, zbog olujnog vjetra i visokih valova na snazi brojna upozorenja; Vakula ima poruku za sve meteoropate

Nakon petka, u većini Hrvatske najtoplijeg dana u ovome tjednu, za vikend će biti još toplije, ponegdje čak i blizu rekordne temperature za prve dane veljače, ali i kišovitije, ponajviše na Jadranu i područjima uz njega, gdje će biti i izraženijih pljuskova i grmljavine - u subotu više na sjevernijem dijelu, u nedjelju na južnom, prognozira Zoran Vakula za HRT.



A osim zbog često obilne kiše na obali i otocima bit će problema i zbog većinom jakog i olujnog juga i visokih valova tijekom subote, na južnom dijelu i nedjelje. Već od ponedjeljka ponovno hladnije, na Jadranu uz buru, gdjegod i jaku, osobito na sjevernom dijelu i olujnu, barem na udare, a mjestimice će biti i snijega...



U subotu će u Dalmaciji biti još toplije, i oko 15 °C, te podjednako vjetrovito, pa i uz još jače jugo i valovitije morenego na sjevernom Jadranu, ali još do večeri uglavnom manje kiše i grmljavine, osim u sjevernoj Dalmaciji.



I na jugu Hrvatske će kiša i grmljavina tijekom subote biti rjeđe i manje obilne nego na sjevernijem dijelu Jadrana, ali će biti jako vjetrovito, pri čemu more na otvorenome može biti i uzburkano. Temperatura zraka većinom od 13 do 16 °C.



I u nedjelju će biti osjetno toplije od prosjeka za početak veljače, te uglavnom uz kišu, mjestimice i obilniju, osobito u unutrašnjosti Dalmacije.

Relativno toplo, osobito do ponedjeljka, zatim manje, jer će ponovno zapuhati bura. Nakon subote, kiše i grmljavine bit će najviše u nedjelju na jugu, a od utorka vjerojatno većinom suho, gdjekad i pretežno sunčano - gotovo idilično u odnosu na vrijeme tijekom subote, za kada postoje mnogobrojna upozorenja. Nažalost, bit će ih i za nedjelju za Dubrovnik i okolicu...



S obzirom na južinu koja ne posustaje, Vakula ima i poruku za sve meteoropate:



'Unatoč južini, koja će sljedećih sati biti sve izraženija: jugo na Jadranu još jače, valovi veći, a kiša češća i obilnija,

imajte strpljenja i razumijevanja - ne dopustite da zbog vas neki pate.'