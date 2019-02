Imotsko zdravstvo bilježi trend oporavka: oće Milan za svoje, a svi vi ostali, trčite u Split!

Prilično zapostavljano kroničnim nedostatkom specijalističkih službi, osakaćeno prestankom rada rodilišta, vrlo lošim uvjetima rada i neadekvatnom zdravstvenom infrastrukturom, imotsko zdravstvo zadnjih mjeseci bilježi trend oporavka.

I to vrlo upečatljiv i konkretan, s naglaskom na još bolje dane. Krenimo redom.

U tijeku je finaliziranje projekta izgradnje parkirališta u krugu imotskog Doma zdravlja. Iako se čini da taj infrastrukturni komunalni projekt nije bitno vezan uz zdravstvo, on ima itekakve prednosti za Imoćane.

Šezdesetak novih parkirnih mjesta, financiranih s oko 1,3 milijuna kuna uz pomoć Grada, Županije i Ministarstva zdravstva, rasteretit će prilaze Hitnoj pomoći, ordinacijama, Nastavnom zavodu za javno zdravstvo, dijalizi, radiološkoj ambulanti, laboratoriju, jer je svim tim službama ponekad bilo gotovo nemoguće prići.

– To je samo jedan u nizu projekata koje realiziramo ili su nam u planu. Istaknuo bih uređene nove ordinacije za pedijatricu dr. Jozu Prlj-Arčić i internista dr. Darka Oreča. To je zapravo dio projekta vrijednog oko 3,2 milijuna kuna, u koji ulazi i uređenje stacionara za palijativnu skrb. Ističem ovaj važan posao koji je započeo i osmislio kolega dr. Petar Strinić, koji će donijeti jedno veliko rasterećenje starijim bolesnim i umirućim pacijentima. Palijativna skrb realizirat će se u suradnji s KBC-om Split. Već je primljeno 12 medicinskih sestara, što zbog nedostatka radnih mjesta u Imotskom nije beznačajna stvar, a početkom ožujka očekujemo i otvaranje stacionara.

- Što se tiče specijalističkih službi, raspisane su bile tri. Izabrali smo oftalmološku i internističku jer će nam tu biti domaći kadar. Nažalost, nitko nam se nije javio za specijalizaciju ginekologa i tu ćemo biti deficitarni. Ističem i skori dolazak još jednog pedijatra. Dr. Miranda Pervan je trenutačno u Kaštelima, no očekujemo čak do ljeta njezin dolazak u Imotski. I dok ona bude tu, imamo već specijalizanta na pedijatriji, koji će je s njezinim odlaskom zamijeniti, pa ćemo imati tri stabilna pedijatrijska tima. I sada ističem jednu od najosjetljivijih službi, onu specijalista radiologa. Dr. Zdenki Picukarić produljen je rad do kraja ove godine, a do tada bi nam trebala doći dr. Nikolina Grabovac, naša Imoćanka, i to je zaista veliki dobitak.

- Znači, za daljnjih trideset godina imamo radiologa. Imat ćemo i još jednog inženjera radiologije, tako da ćemo imati dva tima i cijeli dan pokrivenu uslugu rendgena. Dobili smo 600 tisuća kuna za opremanje ordinacije primarne medicine, kao i opremanje prostora za pacijente.

- U svim ovim projektima punu podršku i pomoć imali smo od Županije, točnije pročelnice za zdravstvo Dijane Luetić, zatim ravnatelja Županijskog doma zdravlja dr. Dragomira Petrica, ali i našeg ministra dr. Milana Kujundžića. Konačno, kada se uzme u obzir da je počela s radom i ispostava KBC-a Split u Zagvozdu, trenutačno s pet specijalističkih službi, s punim pravom mogu kazati da se lijepe stvari događaju u poboljšanju imotskog zdravstva – riječi su dr. Vice Čikeša, koordinatora projekta i aktualnog dogradonačelnika grada Imotskog.