Turističko naselje za Čehe oživjet će Zagoru: ponovno se aktualizirao projekt 'težak' čak pet milijuna eura

Nakon petnaestak godina, ponovno se aktualizirala mogućnost gradnje pet milijuna eura vrijednoga češkog turističkog naselja u Šestanovcu. Glavni protagonist ideje, kako onda, tako i danas, bivši je načelnik općine Šestanovac Živko Trogrlić.

Prema toj inicijativi na terenu Hrvatskih šuma u blizini zaseoka Krželji, predviđeno je postavljanje petnaestak bungalova kapaciteta osamdeset gostiju koji bi se dovodili svakih sedam odnosno petnaest dana. Podršku ovoj ideji svojedobno je pružila i bivša češka konzulica u Zagrebu Veronika Honcova, imajući u vidu priliku za bolje međusobne odnose dviju država.

- Odlaskom s mjesta načelnika, sve je palo u drugi plan. Aktualna vlast niti je sposobna niti ima volje nastaviti s ovim projektom, što zbog mržnje, što zbog zavisti, jer sve što dolazi od HDZ-a protivno je njihovoj ideologiji, a na štetu mještana našeg kraja. Međutim, stvari su se ponovo pokrenule s mrtve točke. Iako usmeno, ponovno smo dobili podršku od konzulice koja ne odustaje od ove ideje. Ako bi sve išlo onako kako je planirano, a nema razloga da bude drukčije, naše mjesto bi puno dobilo. Zaposlile bi se spremačice, sobarice, kuhari, a na koncu hrana bi se kupovala kod lokalnog stanovništva - zadovoljan je Trogrlić.

Bungalovi bi, kako kaže, za sobom ponijeli i ostale sadržaje. Na površinu bi ponovo mogao izroniti i davno planirani projekt između Općine Šestanovca i Grada Makarske o gradnji sportsko-rekracijskih sadržaja kao što su nogometni i teniski tereni.

- Sve što trebamo to je infrastrukturno opremanje predviđenog zemljišta. To je jedini preduvjet koji moramo ispuniti. Ako to nismo sposobni, onda naša općina nema nikakvu svrhu. Nadam se i vjerujem kako je sazrelo vrijeme da ovo privedemo kraju. Projekti su predugo čekali, ali dolaskom nove, sposobnije i trezvenije vlasti naše mjesto mora doživjeti renesansu u svakom pogledu. Ovo što se sada čini nikome nije na ponos. Spreman sam reći da smo po razvijenosti zadnji u županiji - odrješito će Živko Trogrlić.